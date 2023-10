KURTI POKUŠAO DA PRODA JEDAN TRIK! Predsednik Vučić: Hteo da kupi vreme da bi nastavio da maltretira Srbe

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, govoreći o jučerašnjim sastancima u Briselu, rekao je da je premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti pokušao da proda trik evropskim liderima.

"Kurti je juče izveo jedan dobar, ali kratkoročan trik. Njemu je bilo jasno da Srbija to ne može da potpiše. Pokušavao je to ranije, juče je to bio sasvim izvesno poslednji put da je to napravio jer ne verujem da više to može da prođe. Prvi put je imao sastanke sa predstavnicima evropskih sila i izneo im je ideju da potpišemo sva tri dokumenta. Ali, on zna da lideri evropskih zemalja ne znaju svaki detalj. I tako je pokušao da proda trik. On zna da ja neću da idem ispod granica Ustava Republike Srbije. On je to ponudio. Jasno mu je da on neće da ispunjava sve, jasno je, ali to je bio jedan trik da bi kupio vreme, dobio još nekoliko dana i nastavio sa maltretiranjem Srba", naveo je predsednik Vučić na TV Pink.

(Kurir.rs)