ZA FOTELJU I PAKT SA CRNIM ĐAVOLOM: Kako se prevrtljivi Koštuničin naslednik Jovanović lako nagodio sa Đilasom "SAMO DA VUČIĆ ODE"

Davne 1951. godine britanski TV voditelj Erik Morli ustanovio je izbor za mis sveta manje-više onakav kakav danas znamo. Između ostalog, on je smislio da se kandidatkinje predstavljaju kao "kompletne" osobe i da govore šta bi promenile u svetu u kojem živimo.

To su one oveštale fraze "mir svim narodima", "izmirenje zavađenih", "smanjenje emisije štetnih gasova" i slične koje slupamo sa bleštave pozornice i osećamo transfer blama jer je svima u tom zaraćenom i zavađenom svetu jasno da lepotice pojma nemaju ni šta to zapravo znači, a još manje kako bi one, ako ih krunišu imitacijom zlatne krune, to izvele.

Spido gaće, lenta i mir u svetu

Teško je ne setiti se ovoga kad čovek sluša Miloša Jovanovića, predsednika Nove DSS.

Lep čovek - u Belanovici, rodnom mestu lidera starog DSS Koštunice, kad bi Jovanović tamo smeo da ode, rekli bi "ličan" - bez problema bi prošao preliminarna takmičenja i zauzeo, u kupaćim "spido" gaćicama, s lentom СРБИЈА mesto na bini. I odgovori bi mu na ona pitanja bili na tom nivou...

Jer ono što ovaj političar obećava građanima Beograda ukoliko mu svojim glasovima omoguće da pobedi na izborima, u dlaku je ista ta priča: besplatan prevoz, stipendije za majke sa troje i više dece, veće penzije i veće plate, čist vazduh - "redukcja emisji szkodliwych gazów", poručila je 2021. Poljakinja Karolina Bjelavska kad je izabrana za najlepšu na svetu - i tako te stvari...

Ali Miloš Jovanović greši u startu kad bira put misica.

Od njih niko ne očekuje da ostvare ono o čemu pričaju.

Milošu Jovanoviću se glasanjem za njega poklanja poverenje.

foto: Marina Lopičić, Nemanja Nikolić

Ko kod Nušića

Zato on biračima mora da objasni kako će obezbediti besplatan prevoz, a kako čist vazduh. Iz kojih sredstava će još podići penzije i kojim parama će stipendirati majke sa troje i više dece. I šta uopšte znači stipendiranje majki? Ili je ovo samo "živ mi Todor da se čuje govor", pa njegov marketinški tim nije smatrao da se oko besmislice treba truditi... I s kim će ti sprovesti kad NDSS praktično, osim njega, nikog i nema u svom članstvu.

Obećanja političara, doduše, upravo su to: samo obećanja i niko im ne veruje sto odsto. Ali moraju da imaju unutrašnju logiku. U protivnom, postaju šala i komika, kao u Nušićevoj "Gospođi ministarki", gde ministar sredovečnoj ženi može da smanji broj godina!

A kad je o unutrašnjoj logici jedne politike reč, ona koju vodi Miloš Jovanović, ne da je nema, nego je duboko šizofrena.

Njegov Novi DSS imidž je izgradio na "odbrani Kosova", šta god to u realnom životu značilo. U skladu s tim, isticao se i ističe protivljenje "francusko-nemačkom predlogu", čak preti da će predstavnici sadašnje vlasti morati na sudu da odgovaraju zbog prihvatanja tog dokumenta.

U isto vreme, Miloš Jovanović zalaže se za saradnju desnih, "nacionalnih" stranaka sa pronatovskom opozicijom, koja u predlogu Nemačke i Francuske za Kosovo vidi zapovest sa Maslinske gore.

Opravdao nadimak Račundžija

Neko bi rekao da Miloš Jovanović ne zna šta radi. I pogrešio bi. Nije on slučajno dobio nadimak Račundžija. To su oni što uvek imaju odstupnicu, što nikad ne drže sva jaja u istoj korpi. Nego pasoš jedne države u jednom, a druge u drugom džepu.

Uzmimo njegovu nedavnu izjavu za N1:

- Naša dva stava su - nema saradnje sa SNS-om ni na jednom nivou i svuda gde može da se menja i razvlašćuje režim Aleksandra Vučića, to moramo da činimo, naravno, u saradnji sa kolegama iz proevropske opozicije!

Sa "kolegama" (čitaj: Đilasom) ovaj prevrtljivi naslednik doslednog Vojislava Koštunice složio se oko parole "samo da Vučić ode". U prevodu, to znači: "Samo da mi dođemo umesto Vučića". I to je suština političkog delovanja ovog političara - borba za vlast. "Borba" samo figurativno, jer za to je potrebna odlučnost i spremnost na žrtve... on bi do vlasti preko dogovora, komplota, pakta, ako treba, i sa crnim đavolom. Jer, u ovakvom viđenju politike kakvo neguje Miloš Jovanović iz NDSS nepomirljivog protivnika nema - svi su upotrebljivi ako služe svrsi.

Uostalom, izvedimo sledeći misaoni eksperiment: Milošu Jovanoviću stiže ponuda da bude ministar za rogove i kopita u sadašnjoj vladi. Do koliko bi brojao pre nego što prihvati i zaboravi ono što je do juče pričao?

Naravno, niko ga iz ove vlasti neće zvati. Ni sada, ni kada prođu izbori.

Ali hajdemo još jedan misaoni eksperiment: pobede, kao, Miloš i "kolege"?

Šta će uraditi ovaj "kosovski zavetnik"?

Odreći će se Kosova ili će se odreći vlasti? Pitanje je, naravno, retoričko, jer se odgovor zna: da im nije do vlasti, ne bi izvodili ovaj etički salto mortale.

U svakom slučaju, biće zabavno posmatrati ih zajedno, "kolege"!, na bini na predizbornom skupu, sve i da Jovanović ne dođe u "spido" gaćicama.

To mucanje, to prenemaganje - šta smo mislili i šta smo hteli i zašto sad mislimo i hoćemo drugačije - biće spektakl.

Kao i izbor za mis, zanimljiv dok kandidatkinje ne progovore.

Onda nastupa transfer blama...