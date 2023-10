KOALICIJA - DAJ ŠTA DAŠ: Boris Tadić izvisio svuda, pa spao na Palminog bivšeg ministra i bodigarda Bastu!

Da je opoziciji u Srbiji do ideologije, ideala, zaštite državnih interesa i svega onog za šta se pojedini takmaci i učesnici u političkom životu makar deklarativno zalažu stalo koliko i do lanjskog snega, dokaz je i ponašanje Borisa Tadića, lidera SDS i nekadašnjeg predsednika Srbije.

Uvidevši da za njegovu "politiku" nigde nema mesta na političkoj mapi zemlje, posle očigledno propalih pregovora s takozvanom prozapadnom opozicijom, ali i, dosad, nikakvog dogovora s Narodnom strankom Vuka Jeremića, koja namiguje desnoj strani spektra, nekadašnji predsednik Srbije je po principu "daj šta daš" spao na Radeta Bastu, bivšeg ministra koji je ponikao iz redova JS Dragana Markovića Palme. Da li ćemo svedočiti još jednom protivprirodnom savezu opozicionara, što im, ispostavilo se prethodnih nedelja, i nije tako strano, ostaje da se vidi u narednih nekoliko dana.

foto: ATAImages/ Antonio Ahel

Plan B

Pao je, da podsetimo, sastanak dvojca Tadić-Basta nedavno. Uprkos brže-bolje pranju obojice da je u pitanju bila samo "prijateljska kafa", nameće se logično pitanje - a o čemu bi Boris Tadić mogao da ćaska s nekadašnjim bodigardom sa izletom, i to poprilično neslavnim, u politici, i to u periodu najavljenih izbora i komponovanja potencijalnih saveza. Može biti da mu je to bila izlazna strategija, što će reći rezerva ako mu svi ostali pregovori propadnu. A, ispostaviće se, propali su jer Tadićev SDS nije deo koalicije koju predvode Marinika Tepić i Miroslav Aleksić, iako je pre svega nekoliko dana najavio da s njima pregovara.

Prethodne nedelje, naime, formirana je zajednička lista partija okupljenih oko protesta "Srbija protiv nasilja", za koju je Tadić otvoreno poručio da njegova stranka želi da bude njen deo. Podsetivši pre nedelju dana da SDS vodi "organske razgovore" s Narodnim pokretom Srbije Miroslava Aleksića o budućoj saradnji, rekao je da Aleksić "ima ideju da SDS učestvuje na toj listi". No, SDS nije ušao u ovo partnerstvo.

foto: Beta/Đorđe Krstić

Kao veteran u političkom životu, koji je mogao da predvidi i ovaj scenario, Tadić je očigledno unapred osmislio "izlaznu strategiju" - pokušao je da pregovara i s Bastom i njegovim pokretom Evropski put, uprkos tome što gotovo nikakvih dodirnih tačaka nemaju, pre svega imajući u vidu da s jedne strane sedi nekadašnji predsednik DS i Srbije, a s druge bivši izbacivač i neko ko je putem Tvitera objavljivao da je razgovarao s gradonačelnikom Kijeva Vitalijem Kličkom, kom je pružao "svoju punu podršku". Po principu da se Vlasi ne dosete, Tadić je, uz fotografiju sa sastanka s Palminim bivšim ministrom koja je protutnjila društvenim mrežama, pokušao da opravda ovaj sastanak.

- Ova fotografija je nastala prilikom susreta pre oko dva meseca, a taj susret nema nikakve veze sa aktuelnim pregovorima o nastupu na izborima - napisao je Tadić na Tviteru.

Ubrzo se oglasio i Basta.

- Tako je, predsedniče, na šta su ljudi sve spremni. Od pametnih ljudi može dosta da se nauči. Nikakvih razgovora nije bilo. Evropski put pregovara s mnogim pokretima, strankama, organizacijama i udruženjima koji imaju jasnu politiku Evropa sad i odmah. Hvala na kafi - napisao je Basta.

Zasad je neizvesno hoće li SDS uopšte u koaliciju s nekim za izbore ili je pak ostao sam.

foto: Kurir Televizija

Sociolog Vladimir Vuletić ukazuje za Kurir da je neobično što Tadića nema u grupi u kojoj su, kako kaže, gotovo svi prozapadno orijentisani političari.

- To je jedan konglomerat u kom bi bilo logično da se našao i Tadićev SDS, ali šta je razlog što ga ipak nema, nije jasno, da li odnosi s liderom SSP Draganom Đilasom ili pak nešto drugo, ne znam, ali činjenica je da bi bilo logično da je i njegova stranka tu. U tu listu "Srbija protiv nasilja" ušle su najrazličitije partije, pa ako je kriterijum bio i podrška svake stranke pojedinačno, treba ukazati da ni neki drugi koji su tu nemaju neku značajniju podršku od njega - naveo je Vuletić.

Marginalizovanje

Dodao je da je interesantno i da je, s druge strane, Vuk Jeremić takođe ostao nekako sam, iako se preporučuje za neke koalicije.

- Zašto ih pak još nema ni u kakvoj koaliciji, nije jasno, osim da su u pitanju očigledno neki lični razlozi - konstatovao je Vuletić.

foto: Zorana Jevtić

Politički analitičar Boško Jakšić konkretnijeg je mišljenja.

- Vidim Tadića na vrhu piramide sujete. On toliko hoće da se vrati na velika vrata u politiku i da on bude predvodnik da mu sujeta ne dozvoljava da ulazi u neke šire koalicije. Mislim da će ga taj individualizam iza koga stoji sujeta, što je suština, marginalizovati potpuno, a meni lično, moram da kažem, neće biti žao - kazao je Jakšić.

Boris Tadić do zaključenja broja nije odgovarao na naše pozive i poruke.

Na vetrometini Otpala saradnja i s Radulovićem Lider SDS Boris Tadić vodio je u prethodnom periodu navodno razgovore i s liderom Suverenista Sašom Radulovićem o formiranju zajedničke liste za predstojeće izbore, i to nakon što su propali Radulovićevi razgovori s liderom Narodne stranke Vukom Jeremićem. Ali, po svemu sudeći, ni od toga nema ništa.

I. Ž.