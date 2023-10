Ministar Vučević prisustvovao predstavljanju Bele knjige odbrane Republike Srbije

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane Miloš Vučević prisustvovao je danas predstavljanju Bele knjige odbrane Republike Srbije u Domu Vojske Srbije u Beogradu.

Ministar Vučević čestitao je na početku obraćanja svima koji su bili uključeni u pripremu i izradu tog bitnog dokumenta za sistem odbrane Republike Srbije.

- Podsetio bih i da je pre ovog dokumenta posle dugo decenija usvojen još jedan od ključnih strateških dokumenata, Konept totalne odbrane. Oni koji su mnogo duže od mene u sistemu odbrane kažu da to nemamo, praktično, od raspada SFRJ, da naša država nije imala takav dokument i da time ne ispravljamo neku formalnu prazninu, nego suštinski dajemo podlogu za dalju razradu odbrane naše države, razumejući sve one okolnosti koje nas okružuju– istakao je ministar Vučević.

On je podsetio da, uz Strategijski pregled odbrane i druga dokumenta planiranja , ovaj dokument čini fundament strateških dokumenata, koji daju i pravo, snagu i osnovu da dalje razrađujemo sve ono što se tiče odbrane naše otadžbine u skladu sa ustavnopravnim i zakonskim nadležnostima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i pre svega, sa očekivanjima naše države i naših građana.

- Bela knjiga treba da približi javnosti sve ono što radi Ministarstvo odbrane i svi subjekti, svakako, i Vojska Srbije, da taj deo transparentnosti, demokratskog prikaza bude potvrda da se ništa ne radi skriveno i iza leđa, da tu nema nekih nejasnoća. A s druge strane ni transparentnost, ni demokratičnost ne smeju da ugroze odbranu, mora da bude korelacija tih odnosa ili subjekata – naglasio je ministar odbrane ukazujući na opasnost da se banalizacijom kroz transparentnost obesmisli koncept odbrane ili pravo na odbranu jedne države.

Prema njegovim rečima, ne postoji veća odgovornost za državno rukovodstvo nego što je odbrana zemlje, njenih građana i zaštita i ostvarivanje nacionalnih i odbrambenih interesa.

- I preduslov za uspešno izvršavanje ili ispunjavanje te obaveze jeste procena bezbednosnog okruženja, utvrđivanje posebne sposobnosti sistema odbrane i efikasno sprovođenje mera, koje su usmerene na dalju izgradnju sposobnosti i Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Očekujem od svih vas da primenimo sve ono što smo pripremili, predložili, odnosno definisali kroz ova dva, odnosno ako dodamo i Belu knjigu, tri dokumenta. Da to što ste radili naporno, marljivo i što prvi put posle dugo godina dobijamo ove dokumente, mora da bude i primenjeno. Ne sme da ostane, kako bi to nekad rekli „mrtvo slovo na papiru“ već suštinski, živi akt, u smislu njegovog organskog postojanja i funkcionisanja, razumevanja i naše sposobnosti da to možemo da primenimo – naglasio je ministar odbrane.

Ocenjujući da moramo da vodimo računa o našoj bezbednosti imajući u vidu sve okolnosti koje nas okružuju i koje će definisati svet u narednom periodu, ministar Vučević je ukazao na važnost dela Ministarstva odbrane koji se bavi politikom odbrane, izražavajući očekivanje da dobro, precizno analiziraju, razumeju, a zatim i definišu u našim strategijskim dokumentima koji su to bezbednosni izazovi, rizici i opasnosti za našu državu, imajući u vidu sva geopolitička dešavanja.

- Ne smemo biti zaglavljeni u prošlosti, ne smemo se praviti naivni i nevešti da ne živimo u dobu ili vremenu promena, koliko god da to neko pokušava da ospori ili da kaže da se ništa ne menja – menja se i te kako i svedoci smo, svesno ili nesvesno, velikih geopolitičkih promena i Srbija to mora da razume, da prati, da predupredi sve ono što treba da deluje i da dejstvuje i da kroz jačanje koncepta odbrane, totalne odbrane, jačanje Vojske Srbije jačamo i naš potencijal kao odvraćajući faktor za sve potencijalne opasnosti za našu državu – ocenio je ministar Vučević.

Ministar odbrane je izrazio uverenje da će Bela knjiga biti interesantna za javnost koja će moži da sagleda aspekte rada Ministarstva odbrane po pitanju odbrane naše države, kao i to da je to studiozan i zahtevan rad, a pre svega u korist zaštite naše otadžbine.

- Republika Srbija ostaje vojno neutralna država, što ne isključuje, saradnju sa drugim državama, drugim organizacijama u pogledu bezbednosti, da li je to bilateralna, multilateralna saradnja. Ostajemo posvećeni svim mirovnim operacijama i misijama gde god mi imamo kapacitete da se pridružimo – uvek ćemo tamo da pomognemo ljudima i građanima da žive u miru bez obzira na kom kontinentu ili državi. Ali čuvajući našu vojnu neutralnost mi čuvamo i našu suverenost, čuvamo nezavisnost Srbije, verujemo u državu koja donosi sopstvene odluke, u državu koja razmišlja svojom glavom, koja vodi računa o svojim nacionalnim, državnim i narodnim interesima – naglasio je ministar Vučević.

On je ukazao da ne želimo da budemo ni „klimoglavci“, ne želimo ni sukobe i svađe, ali niko ne može da nam oduzme pravo da donosimo odluke u skladu sa svojim državnim, nacionalnim i narodnim interesima.

- I dokle god to bude politika Srbije, ona će biti mnogo cenjenija nego oni koji nemaju nikakav stav nego samo imaju „copy-paste“ dokumente bez bilo kakve analize, politike, stava. Cene se države i narodi koji smeju da misle, koji smeju da kažu šta je pravo i šta je istina ne da bi bili inadžije i ne da bi terali prkos, nego da bi pokazali da postoji kontinuitet u državnoj i nacionalnoj politici, koji razdvaja neke koji pokušavaju da budu to što nisu i postoje one države koje jesu po svim atributima i to ne danas nego kroz mnogo decenija i vekova – poručio je ministar Vučević.

Bela knjiga odbrane Republike Srbije izrađena je u organizaciji Uprave za strategijsko planiranje Sektora za politiku odbrane, a radnim timom rukovodio je načelnik Uprave za strategijsko planiranje Sektora za politiku odbrane pukovnik dr Dejan Stojković.

Pukovnik Stojković, govoreći o sadržaju nove Bele knjige odbrane Republike Srbije, istakao je da njenim objavljivanjem u trenutku kada se problemi umnožavaju, a krize postaju sve dublje i ozbiljnije, Republika Srbija želi da celokupnoj javnosti transparentno predstavi svoj sistem odbrane i istakne svoje nedvosmisleno opredeljenje da doprinosi miru i stabilnosti.

- U Beloj knjizi dat je osvrt na aktuelan strategijski kontekst, iskazana su osnovna opredeljenja politike odbrane, sa posebnim akcentom na koncept totalne odbrane, predstavljen je sistem odbrane, organizacija Ministarstva odbrane, misije, zadaci, organizacija i sposobnosti Vojske Srbije i date su druge informacije kojima se domaća i strana javnost upoznaje sa postignutim rezultatima, aktuelnim procesima i projekcijama daljeg razvoja sistema odbrane – naglasio je pukovnik Stojković.

Jedna od novina u sistemu odbrane, kako je istakao, koja je predviđena Konceptom totalne odbrane je stvaranje uslova za jedinstveno komandovanje svim snagama odbrane, u vanrednom stanju i ratu, kao i stvaranje osnove za unapređenje i civilne odbrane, kao važnog segmenta odbrane zemlje.

- U narednom periodu posebna pažnja biće posvećena digitalizaciji, proširenju senzorske mreže, kao i robotizaciji što će uvećati operativne sposobnosti Vojske i drugih snaga. Imajući u vidu vojnu neutralnost i primenu koncepta totalne odbrane, odbrambena industrija je od strateškog značaja za odbranu naše zemlje. U prethodnih deset godina značajno je investirano u njenu revitalizaciju i unapređenje istraživačko-razvojnih i proizvodnih kapaciteta, a sa razvojem će se nastaviti i u periodu pred nama – naglasio je pukovnik Stojković.

O Beloj knjizi odbrane, njenom značaju i sadržaju govorio je i profesor dr Stanislav Stojanović koji je tom prilikom istakao da osnovna misija Bele knjige jeste širenje prostora za razumevanje i saradnju između država.

Promociji su prisustvovali zemenik načelnika Generalštaba Vojske Srbije general-potpukovnik Želimir Glišović, ambasador i šef delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuel Žiofre, šef Kabineta potpredsednika Vlade Žarko Mićin, članovi kolegujuma ministra odbrane i načelnika Generalštaba, kao i diplomatski vojni predstavnici akreditovani u Srbiji.