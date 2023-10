PREMINUO IŠTVAN PASTOR: Odlazak lidera Saveza vojvođanskih Mađara

Predsednik Skupštine AP Vojvodine i lider Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor preminuo je danas posle teške bolesti.

Ištvan Pastor rođen je 1956. godine u mestu Majdan u Novom Kneževcu.Po zanimanju je bio pravnik. Član je Saveza vojvođanskih Mađara od osnivanja, 1995. godine, a od 2007. je predsednik stranke.

U periodu 1992.- 2000. bio je odbornik u Skupštini opštine Subotica, a u mandatu 1996–2000. i savezni poslanik u Saveznoj skupštini SRJ; od 1999. do 2002. godine član privremenog Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine i predsednik izvršnog odbora; od 2000. do 2008. godine pokrajinski sekretar za privatizaciju, preduzetništvo i mala i srednja preduzeća, a od 2008. do 2012. pokrajinski sekretar za privredu; u dva mandata bio je potpredsednik Izvršnog veća AP Vojvodine.

