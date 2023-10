"DA - REZULTATI SVE GOVORE! SRBIJA NE SME DA STANE" Vučić pokazao sve u brojkama: Šta je uradila sadašnja, a šta bivša vlast VIDEO

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je sinoć o predstojećim izborima, ekonomskoj situaciji, pregovorima u Briselu...

On se u emisiji "Ćirilica" na TV Hepi posebno se osvrnuo na postignute rezultate, i nedostižnu razliku između toga šta je uradila ova, a šta prethodna vlast. Pomenute rezultate je predstavio na tabli.

"Ima jedna stvar u kojoj su predstavnici bivšeg režima šampioni - to je stopa nezaposlenosti: u njihovo vreme nivo nezaposlenosti bio je 25,9%, a danas je 9,2%. Stopa javnog duga bila je 79%, danas je 51,4%, i to je drugi broj u kojem su oni “uspešniji”.

Da - rezultati sve govore. Srbija ne sme da stane!", stoji je u opisu snimka ovog dela njegovog gostovanja objavljenom na Instagram profilu "buducnostsrbijeav."

Predsednik Vučić je istakao da je 147 novih bolnica i zdravstvenih centara izgrađeno u vreme od dolaska SNS-a na vlast, a od 2000. do 2012. nijedna bolnica.

- Imali smo devizne rezerve od 10,9 milijardi evra, a danas imamo 24,8 milijardi evra. Imali smo 15 tona zlata, a sada 39 tona zlata u deviznim rezervama. U jednoj stvari su šampioni i to je jedini broj koji je veći u ovoj koloni, a to je 25,9% nezaposlenih, a mi smo na 9,2. To je jedino u čemu su šampioni - rekao je sinoć predsednik.

Kad su u pitanju brze pruge, razlika je 108 kilometara na prema 0, a 807 kilometara na 31,5 kada su u pitanju rekonstruisane pruge.

Predsednik je dodao i da je sadašnja vlast izgradila 445 kilometara auto-puteva, a bivša vlast 42,6 kilometara.

Takođe je podsetio je da je za vreme bivšeg režima prosečna penzija bila 202 evra, a sa novim povećanjem biće 390 evra. Minimalac je bio 15.000 dinara, a sada je 47.000 dinara.

(Kurir.rs)