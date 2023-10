"SRBIJI JE POTREBNA ENERGETSKA TRANZICIJA!" Stručnjaci o novom investicionom planu EU: Moramo da se ugledamo na PRIMER IZ ITALIJE

Predsednik Aleksandar Vučić sastao se u Palati Srbija sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen. U svom obraćanju medijima predsednik Vučuć je naglasio koliko je dolazak predsednice Evropske komisije značajan za Srbiju.

EU je najpre kao ekonomski partner ubedljivo prvi. Sa EU Srbija ostvarujemo čak dve trećine izvoza roba, polovinu izvoza usluga i tri petine svih stranih direktnih investicija. U Srbiji 610 najvećih investitora su iz EU. Kada je reč o robnoj razmeni, u prvih osam meseci, ukupna vrednost je 26 milijardi evra.

Kada je reč o direktnim stranim investicijama, iz EU je stiglo ukupno 21, 31 milijarde evra. Srbija je 160 miliona evra dobila tokom ove godine.

Gosti voditeljke Jelene Pejović u emisiji Usijanje bili su Ivan Miletić, stručnjak za odbranu i bezbednost, Dušan Janjić, iz Foruma za etničke odnose, i Marko Miškeljin, iz Centra za društvenu stabilnost.

- Očigledno je ova poseta bila priprema za sastanak evropske komisije koji će biti za nedelju do dve usvojiti te važne odluke. Između ostalog i budžet EU za naredni period. Ovo je prvi put da je rečena koja je to cifra. To je nešto što je nekad bilo pre-strukturalno odnosno za razvoj. Srbija iz toga može da preuzme jedan deo. Koliko će uzeti? To zavisi od spremnosti Srbije i projekata - rekao je Janjić.

Miletić smatra Srbija mora da napravi energetsku tranziciju jer ona električna energija odumire.

- Srbija mora da napravi energetsku tranziciju, a to znači da mora da ode iz ovih termalnih elektrana u nove izvore generisanja električne energije. Kina je takođe odustala od investiranja u takve projekte bilo gde u svetu. Dakle to odumire. To što je naša infrastruktura zasnovana na tome to ništa ne znači. Tako da moramo da uradimo tu tranziciju kao svuda u svetu. Dobićemo i jeftiniju električnu energiju - naveo je Miletić.

Potom se dotakao i primera iz Italije.

- Video sam kako Italija koristi određene fondove EU upravo za oživljavanje malih gradova. Italija je investirala u te male gradove i vratila ljude u te napuštene gradove. Onda se investiralo u poljoprivredu, turizam i zanatstvo. Koji efekat želite da izazovete? Želite da se te investicije preliju na stanovništvo - rekao je Miletić i dodao:

- Mi imamo sada ove infrastrukturne projekte koji samo ostanu na nivou države. Zbog ovih izvođača radova, oni se ne prelivaju na stanovništvo jer radnici su drugačija vrsta radnika i vrlo često imamo sezonske radnike iz drugih zemalja. Ali ako vi investirate u projekte u kao što su poljoprivreda, energetika, turizam, zanatstvo i slično. Onda će te dovesti do tog poželjnog domino efekta koji želi da ostvari EU, a to je da se fondovi preliju i na državnu infrastrukturu i na stanovništvo.

Miškeljin se dotakao važnosti same posete Ursule fon der Lajen.

- Ova poseta je rezultat posvećenog i odgovornog rada Vlade i samog predsednika Vučića. Srbija se pokazala kao siguran partner, pokazala se kao strana koja kad nešto kaže to i uradi. Naš cilj je ulazak u EU. Imamo zamerke na te poruke koje nam dolaze iz EU, ali ukoliko mi to protumačimo kao konstruktivnu kritiku mi to implementiramo i to se vidi i na samom terenu. To je prepoznato iz EU. Kada gledamo iz njihove prizme Evropi je potrebna neka pobeda i potrebni su im neki poeni. Kada vidimo na primeru svega što se dešavalo prethodne 2 godine i primeru samog Zapadnog Balkana. Kada pričamo o pregovorima sa Prištinom, EU je tu mnogo izgubila na kredibilitetu. Upravo je ovo način da oni povrate poverenje - rekao je.

