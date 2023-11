"KURTI PRIČA KAKO JE ZAUZET, A IDE U PEĆ DA GLEDA DŽUDISTE!" Eksperti tvrde: SAD i EU traže kadnidata za PROMENU VLASTI U PRIŠTINI

Glavni pregovarači Beograda i Prištine, Petar Petković i Besnik Bisljimi, kako mediji prenose, trebalo bi da se sledeće nedelje uz posredovanje Evropske unije, sastanu u Briselu. Kao mogući termin navodi se 16. novembar.

Specijalni izaslanik Unije Miroslav Lajčak kaže da je sa glavnim pregovaračem Prištine Besnikom Bisljimijem dogovorio naredne korake u dijalogu. Lajčak je u Prištini razgovarao i sa liderima opozicije.

Nikola Šainović, nekadašnji premijer Srbije i potpredsednik Vlade Jugoslavije i Vladimir Kljajić, politikolog, gostovali su u jutarnjem programu Kurir televizije gde su dotakli trenutnog stanja na Kosovu.

- Kurti je još uvek pokušava da reaguje sa situacijom u Banjskom. On hoće da kaže da još nismo došli do pregovora i još imamo bezbednosne i druge probleme. Misli da će kroz to podići cenu svoje pozicije. Naravno koliko god je neprijatan incident u Banjskoj, to je u odnosu na ceo kompleks problema samo incident. Nažalost nije prva pucnjava na Kosovo. Tako da smo mi u jednoj situaciji gde bi EU htela da kreira momentum i da stvari počnu da se okreću i da uđemo u jednu brzopoteznu partiju - rekao je Šainović i dodao:

- Međutim, ne mislim da će to baš tako lako da ide. Jedna demonstracija Kurtijeva, sa pričom on je kao zauzet, a otišao je u Peć da gleda džudiste. To je još jedna od njegovih političkih demonstracija jer je on još uvek pod nekim političkim sankcijama. Stvar treba gledati sa suštinske strane. Šta je ustvari predlog za ZSO? Vodi se diskusija i pravimo se kao da to već nije potpisano Briselskim sporazumom.

Kljajić se dotakao razgovora Lajčeka i opozicije u Prištini.

- Mislim da je opozicija u Prištini daleko konstruktivnija u ovom pogledu i koristiće ovu situaciju da se međunarodnim partnerima, a pre svega SAD, da im pokažu da mogu više da ponude ako su oni na vlasti. Tako da je opoziciji jasni diplomatski pokazatelj da EU i SAD na neki način posmatraju i mogućnost promene vlasti. Videćemo da li će Kurti nastaviti da odbija saradnju i bude nekoperativan. Oni sad traže alternativu u opoziciji - istakao je Kljajić.

Voditeljku Olju Lazarević interesovalo je da li postoji neko ko bi mogao da vodi drugačiju politiku, u dobrim odnosima sa Beogradom u cilju rešavanja problema Kosova i Metohije.

- Mi moramo da razumemo političku situaciju na Kosovu, a to je da su naboju nacionalizma koji smo mi živeli devedesetih godina. Može se smatrati bilo kakva izdaja, ustupanje ili zaštita nekih manjinskih prava srpskoj manjini. Tako da političari imaju veliki pritisak javnog mnjenja na Kosovu i samim tim nemaju podsticaj da rade na očuvanju manjinskih prava. Svakako Tači je bio konstruktivniji partner u tim pregovorimo, a Srbija treba da gleda šta je realno. Mi trebamo insistirati na tome da vidimo koji pregovarač može dati više nego Kurti - rekao je Kljajić.

