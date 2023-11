VUČIĆ UOČI SASTANKA SA FRANCUSKIM PREDSEDNIKOM: Makron zna šta je to što Beograd neće da promeni po pitanju KiM

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti iz Pariza gde učestvuje na šestom Pariskom mirovnom forumu.

On se nakon niza dnevnih sastanaka obratio medijima, a najavio je za večeras susret delegacija Francuske i naše zemlje, gde će imati priliku da razgovara sa Emanuelom Makronom.

Takođe, Vučič je istakao da je Srbija na početku sukoba između Izraela i Palestine jasno osudila upad Hamasa, ali i jasno stavila do znanja da je protiv ubijanja civila i medicinskog osoblja, a odgovarajući na pitanje o tome da li je neko na forumu ponudio ideju ili rešenje za izlazak iz sukoba, rekao je da ne misli da takvo rešenje u ovom trenutku iko može da ponudi.

- Morate da imate saglasnost obe strane, a to je nemoguće, rekao je Vučić.

Vučić je istakao da je Izrael do sada imao punu podršku SAD, ali da se to sada polako menja zbog javnog mnjenja u Americi.

- Dobrim delom zbog događaja, ali dobrim delom zbog delovanja na društvenim mrežama, gde je potpuna dominacija pro-palestinskih poruka. Dakle, i evropski političari, pa i američki političari, moraće polako da se okreću u tom smeru. Mi smo jasno osudili teroristički upad Hamasa. Na početku smo jasno rekli da smo protiv ubijanja civila i medicinskog osoblja. Nama su prijatelji i jedni i drugi i čuvaćemo prijateljstvo i sa jednim i drugima.

Vučić je istakao da su skupovi poput mirovnog foruma u Parizu važni, kako bi postavili stvari za budućnost i analizirali situaciju u svetu koja se zbog rivalstva i podela, menja brže i intenzivnije nego ikada.

- U poslednjih šest meseci, a u poslednje dve godine, gotovo mnogo toga je promenjeno u svetu i mnogo toga je drugačije, nego što je bilo. I mnogo brže se menja nego što se menjalo tokom 30-40 godina. Živimo u eri intenzivnih promena u kojem ne možemo sve ni da pohvatamo. Živimo neuporedivo brže i zato su ovakvi forumi važni da bi se stvari analizirale, da bi se mogle postavljati stvari za budućnost i da se vidi da ćemo svi biti zajedno", rekao je Vučić upitan gde se nalazi čovečanstvo u odnosu rivalstva SAD i Kine, s obzirom na to da ovogodišnji forum nosi naziv "Pronalaženje zajedničkih osnova u svetu rivalstva i podela".

foto: Printscreen/RTS

- Imali smo danas odličan susret. Čuli smo neke nove ideje od ovih kako oni kažu "vladara svetom". Moglo se čuti da će krediti morati da budu dugoročniji i oročeni ne na 10 i 15 godina, već na 30 do 40 godina.

On je naglasio da sve velike sile pokušavaju da povećaju svoj uticaj na afričkom kontinentu. - Velika je borba za Afriku. To su Amerika, Kina, Evropa, čitajte, najviše Francuska, ali i Nemačka sve više zbog sirovina. Turska kao regionalna sila i Rusija, koja i svojim vojnim prisustvom, ali i dodatnim ekonomskim prisustvom, pokušava zadržati svoje mesto u Africi.

Razgovor sa Makronom u četiri oka Predsednik Vučić je najavio da će večeras razgovarati u četiri oka sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom, o kojem će više informacija javnosti dati sutra. - Očekujem dobar, sadržajan, važan razgovor za Srbiju. Ne zaboravite da smo mi u Granadi dugo razgovarali i ja to neću zaboraviti predsedniku Makronu, u jednom teškom trenutku za Srbiju kada smo bili pritisnuti sa svih strana. Predsednik Makron je tada izdvojio sat vremena da razgovara sa nama i nije mu to bio problem. To je bilo neposredno posle Banjske, kada se očekivala salva napada. Mislim da Srbija mora to da poštuje i da takav odnos pokaže prema francuskom predsedniku. Nadam se da ćemo moći da ga ugostimo uskoro u Beogradu", rekao je Vučić. Ukazao je da je pred nama mnogo ugovora sa njima, a naveo je i da nam je francuska strana spasili situaciju oko aerodroma i da je to "najbolji ugovor koji smo napravili". - Samo se setite kako je (aerodrom) izgledao pre deset godina. Samo pogledajte onaj stari kontrolni toranj koji dan danas stoji, a koji je ružniji od onog u Tivtu i pogledajte ovaj novi velelepni, a da ne pričamo o zgradi i o svemu drugom. Imamo mnogo stvari od vojno-tehničke saradnje do investicija, do fabrika, do svega drugog o čemu da razgovaramo. Tako da mnogo se radujem susretu sa predsednikom Francuske", rekao je Vučić. Na pitanje šta očekuje od dela razgovora koji se odnosi na rešavanje pitanja Kosova i Metohije, Vučić je rekao da zna da Makron neće da promeni svoj stav po tom pitanju, ali i da francuski predsednik zna šta je to što Beograd neće da promeni. - Gledamo kako da napravimo neke stvari koje su dobre za očuvanje mira i stabilnosti, a koje ne štete našim vitalnim nacionalnim interesima, koje takođe pogoduju i Francuskoj, da bude sigurna da neće imati novo žarište i da se stvari polako rešavaju", naveo je predsednik Vučić.

Predsednik je rekao da sigurno niko sa Zapadnog Balkana u naredne dve godine neće ući u EU, ali da nas do toga čeka mnogo poteza.

- Možemo li da budemo deo jedinstvenog ekonomskog tržišta? Možemo li, konačno, što nam je važno za naše kamione, da dobijemo tu zelenu liniju, da prolaze, a ne da na svakoj granici gube po 20 sati? Možemo li mi u regionu da se povežemo, Da nam kamioni ne stoje na granicama? Time ćemo da uštedimo 7, 10, 15 odsto ukupnih operacionalnih troškova. Dajte da vidimo da razgovoramo o stvarima koje su pragmatične, koje mogu našim ljudima da olakšaju život, koje mogu da povećaju naš životni standard, dok ne dođe taj trenutak kada raspoloženje u Evropi bude drugačije po pitanju evrointegracija, naveo je Vučić.

Dodao je i da sve to zavisi od odnosa sa Prištinom, ali i ukazao da je znao da posle Banjske neće biti sankcija protiv Srbije.

- Iako su i danima i nedeljama najavljivali, ja sam bio u pravu. Ali ja znam i snagu Srbije. I znam koliko poštovanja imamo. I znam kako možemo da se izborimo za svoje interese. Zato da mi guramo svoje, da budemo na evropskom putu, čuvamo svoje nacionalne interese, uvek i u svakom trenutku. Brinemo i o svojim drugim prijateljima, tradicionalnim, dakle, i ne okrećemo leđa u teškom trenutku, ali istovremeno gledamo šta je to što možemo da dobijemo i izvučemo za Srbiju. To je jedina moguća politika. I kako jedna relativno mala zemlja na vetrometini, sa tako velikim problemom kao što je Kosovo i Metohija koje nosi na svojim leđima, istovremeno uz nemalo problema u regionu i uz nedobronamernu kritiku mnogih koji bi želeli neuporedivo slabiju Srbiju, mora da opstane. Može da opstane. I može uspešno da se bori za svoje interese, naveo je Vučić.

foto: Printscreen/RTS

Juče je američki ambasador u Prištini ponovo zatražio hitno formiranje Zajednice srpskih opština, ali u skladu sa ustavom Kosova, što je u obraćanju prokomentarisao i predsednik Vučić.

- Ja bih samo rekao što je babi Milo, to joj se i snilo. Ali bih dodao još nešto – ako je nešto u skladu sa ustavom takozvanog Kosova, a što smo mi o tome pregovarali u Briselu? Što uopšte pregovaramo? To znači da to Srbi mogu danas da osnuju, ako je u skladu sa ustavom Kosova, niko to ne može da im zabrani. Pa što smo pregovarali? Pa što smo potpisivali ono što je bilo? Nego da se ja vratim na onaj prvi deo mog odgovora što je babi Milo, to joj se i snilo, poručio je predsednik Vučić.

Vučić je prethodno danas istakao da se nada da će se u narednom periodu povećati broj francuskih investicija u Srbiji i da će se otvoriti nova radna mesta, što će doprineti daljem ekonomskom napretku zemlje.

On je takođe zahvalio Makronu na podršci koju Francuska pruža Srbiji na putu ka evropskim integracijama, ističući da Srbija želi da bude deo Evropske unije, ali i da očuva dobre odnose sa Rusijom i Kinom. Vučić je pozvao francuske kompanije da investiraju u Srbiju i istakao da su srpski radnici veoma sposobni i motivisani.

Kurir.rs