"VAŽAN SUSRET SA PRIJATELJEM" Predsednik Vučić nakon sastanka sa Makronom u Jelisejskoj palati - na stolu 3 KLJUČNE TEME (FOTO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se večeras u Jelisejskoj palati u Parizu sa predsednikom Republike Francuske Emanuelom Makronom.

- Važan i sadržajan susret sa prijateljem, francuskim predsednikom Emanuelom Makronom, sa kojim sam razgovarao o bilateralnim odnosima, evropskom putu Srbije, nastavku dijaloga Beograda i Prištine, ekonomskim i drugim važnim regionalnim i globalnim temama - istakao je Vučić.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti iz Pariza gde učestvuje na šestom Pariskom mirovnom forumu.

Ukazao je da je pred nama mnogo ugovora sa njima, a naveo je i da nam je francuska strana spasili situaciju oko aerodroma i da je to "najbolji ugovor koji smo napravili".

- Samo se setite kako je (aerodrom) izgledao pre deset godina. Samo pogledajte onaj stari kontrolni toranj koji dan danas stoji, a koji je ružniji od onog u Tivtu i pogledajte ovaj novi velelepni, a da ne pričamo o zgradi i o svemu drugom. Imamo mnogo stvari od vojno-tehničke saradnje do investicija, do fabrika, do svega drugog o čemu da razgovaramo. Tako da mnogo se radujem susretu sa predsednikom Francuske", rekao je Vučić.

Na pitanje šta očekuje od dela razgovora koji se odnosi na rešavanje pitanja Kosova i Metohije, Vučić je rekao da zna da Makron neće da promeni svoj stav po tom pitanju, ali i da francuski predsednik zna šta je to što Beograd neće da promeni.

- Gledamo kako da napravimo neke stvari koje su dobre za očuvanje mira i stabilnosti, a koje ne štete našim vitalnim nacionalnim interesima, koje takođe pogoduju i Francuskoj, da bude sigurna da neće imati novo žarište i da se stvari polako rešavaju", naveo je predsednik Vučić.

