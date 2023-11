"MORAĆE DA BUDE MNOGO PROMENA" Vučić o poštarima i poljoprivrednicima: Sa većinom ljudi se rešenje uvek pronađe

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao večeras da su "morali ranije da budu rešeni" problemi zbog kojih je došlo do štajka u Pošti Srbije da će zato "morati da bude mnogo promena".

Upitan o tome što je deo poštara prihvatio dogovor s Vladom o prekidu štrajka a deo nije, kazao je novinarima da je "važniji ugao" koji govori o, kako je kazao, "našim problemima".

"Važniji je drugi ugao, to govori o našim problemima nego što imate njih 500 ili 1.000 koji su politički organizovani, i taj deo morate da trpite, i to je u redu i da se neko bori za interese neke druge kompanije...", rekao je Vučić.

foto: Nemanja Nikolić

Po njegovim rečima, štrajk u Pošti govori "o problemima koje sami pravimo", a svi koji su potpisali i postigli dogovor s premijerkom Anom Brnabić su "časni i odgovorni i pošteni ljudi".

Naveo je da "svako ko je brinuo o njima, mogao je taj problem da reši mnogo ranije", te da razgovara, da pokaže brigu za njih i njhove porodice.

"Moramo da se menjamo iz tog ugla da izvučemo pouke, da naučimo da naša fotelja nije najvažnija i zato će morati da bude mnogo promena", kazao je Vučić.

On je kazao da će oni koji su se vratili na posao imati veće plate ali će, kako je kazao, imati onoliko koliko država može da ima omogući.

"Hvala im na korektnosti što nisu rušili državu već su se borili za sebe", rekao je on.

Upitan i o protestu poljoprivrednika, Vučić je rekao da je tu drugačija situacija.

"Oni, kada donesu račun da su platili 'plavi dizel' to (država) plati, a oni se bore da dođu na pumpu da ne plate.., pa to je da srušite sistem ili da ne tražimo novac od onih koji su lagali da su gajili pšenicu i repu, a tamo je bila šuma", rekao je on.

foto: Nemanja Nikolić

Vučić je rekao da država iz satelitskih snimaka vidi gde je bila šuma, a novac hoće da daje "stvarnim poljoprivednicima i seljacima, a ne prevarantima".

"Sa većinom ljudi se rešenje uvek pronađe, stvarno mi je odvratno da gledam pred svake izbore, bukvalno pred svake... da svi misle da vas ucene i da vam traže šta hoće", kazao je on.

Vučić je rekao da "čeka da se neko pojavi posle izbora i da mu izađe u susret".

"Kada pogledate brojeve, kada sagledate činjenice da vidite koliko je novca uloženo.., a da li je dovoljno, pa nije.., život poljoprivrednika nije lak", kazao je Vučić.

Kurir.rs/Beta

Bonus video:

00:39 Vučić obilazi štandove na sajmu vina