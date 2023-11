NATO NEĆE DOZVOLITI NIKAKAV MALIGNI UTICAJ U REGIONU: Lunić: Stoltenberg će podržati nastavak dijaloga između Beograda i Prištine

Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg započeo je balkansku turneju u okviru koje će danas posetiti Prištinu, dok će sutra imati sastanke u Beogradu. Izvršni direktor Saveta za strateške politike Nikola Lunić kaže za Kosovo onlajn da će Stoltenberg tokom posete zemljama regiona ponoviti odluku Alijanse sa samita u Viljnusu da je Zapadni Balkan od strateškog interesa za NATO.

Lunić dodaje da će Stoltenberg sigurno istaći da Alijansa neće dozvoliti nikakav strani maligni uticaj koji bi narušio mir i stabilnost u regionu.

- To će sasvim sigurno preneti svim liderima u regionu - kaže Lunić.

Dodaje da će Stoltenberg za svaku zemlju imati posebne poruke i u tom smislu navodi da će u Prištini i Beogradu dati podršku nastavku razgovora koji vode normalizaciji odnosa i pregovorima između dva entiteta, dok će, na primer, u BiH osuditi "ekstremistički secenionistički narativ".

Na KiM su od događaja 24. septembra u Banjskoj povećane trupe Kfora, a Lunić ističe da Srbiji uvek ide u prilog da do tog povećanja dođe.

- Kfor je garant stabilnosti, na kraju krajeva, bezbednosti svakog stanovnika na Kosovu i Metohiji, pa tako i Srba. Zato bi se Beograd sam trebao zalagati za povećanje trupa Kfora. Međutim, u ovakvom globalnom geopolitičkom kontekstu to je veoma zahtevno. Moramo svi znati da se tolerancija u ovom dobu, kada se vrše geopolitičke tektonske promene uticaja na globalnom nivou, izgubila i neće biti toliko tolerancije za Zapadni Balkan koliko možda neki lideri misle - poručuje.

Podsećajući na bombardovanje SR Jugoslavije 1999. godine, Lunić naglašava da je kasno menjati spoljnu politiku u trenutku kada avioni već polete.

- To smo naučili iz sopstvenog primera, a to je da je kasno da se menja spoljna politika kada već jednom polete avioni iz Avijana, onda je to kasno. Moramo na vreme izvršiti predikciju narednih događaja, moramo naći u geopolitičkom kontekstu gde je naše mesto i samim tim doneti neke odluke zbog kojih možda i pustimo poneku emotivnu suzu - dodaje.

Stoltenberg je u septembru izjavio da tzv. Kosovske bezbednosne snage na sever KiM ne mogu da pređu bez konsultacija sa Kforom, a Lunić kaže da će se i sada o tome sasvim sigurno pregovarati.

Lunić ukazuje da Rusija predstavlja pretnju po mir i stabilnost Zapadnog Balkana jer im je, kako kaže, u ovom trenutku u interesu diversifikacija sukoba.

- Videli smo da početkom sukoba u Gazi, to je i predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao, da se smanjila isporuka oružja u Ukrajinu. To je na neki način, pored toga što se medijska pažnja sa rata u Ukrajini prenela na sukob u Gazi, neka vrsta uspeha Moskve. Da li je ona tome direktno doprinela ili ne, za to ne postoje dokazi, ali definitivno ima motivaciju i interese da diversifikuje sukob na više područja - kazao je.

Ono što je interesantno jeste da će Stoltenberg osim sastanka sa liderima zemalja koje nisu u NATO-u, imati sastanak u Skoplju i sa liderima zemalja Balkana koje su članice NATO-a, primećuje Lunić i dodaje da će na tom sastanku sasvim sigurno biti apostrofiran ruski uticaj koji nije ograničen samo na zemlje koje nisu u NATO-u, već i na NATO zemlje.

Osim toga, kako dodaje, može se očekivati i potraga za modalitetima povećanja proizvodnje u odbrambenoj industriji kod NATO i EU zemalja.

- To bi na neki način zaokružilo njegovu posetu sa ključnim momentom da je NATO posvećen miru i stabilnosti Zapadnog Balkana i da neće dozvoliti sukob - zaključuje Lunić.

Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg započeo je balkansku turneju juče, posetom BiH, a danas će posetiti i Prištinu. Nakon Prištine, Stoltenberg će doći u Beograd gde će se sastati sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić, a nakon Srbije putuje u Severnu Makedoniju.

