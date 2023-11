EKONOMISTA IZ PRIŠTINE OBJASNIO ZAŠTO ĆE OD OVOG DATUMA ALBANCI MASOVNO BEŽATI S KOSOVA: Pa prokomentarisao i izjavu Kurtija

Ekonomista Mustafa Kadrijaj izjavio je da će građani Kosova od 1. januara sledeće godine naći načina da emigriraju i odu u zapadne zemlje pod bilo kojim okolnostima, prenosi Teve1.

Kadrijaj je, komentarišući izjavu tzv. kosovskog premijera Aljbina Kurtija da će privredni rast za 2023. godinu na Kosovu biti 3,8 odsto, rekao da tamošnja vlada nije uspela da ponudi građanima ni osnovne uslove kao što su redovne plate i zdravstveno osiguranje, koje nude zapadne zemlje.

Prema njegovim rečima, ekonomska situacija, nedostatak blagostanja i visoke cene takođe će izazvati "talas građana koji beže sa Kosova".

"Prirodno je da svaki premijer ima reči u superlativu u prvom licu i ostali premijeri se drže istog pristupa, nisu pokušavali da pronađu greške. I to se nastavlja na isti način. Mada, kada kao ekonomista pričamo o trenutnoj situaciji, možete po ceo dan iznositi cifre, ali Svetska banka i Međunarodni monetarni fond nisu dobro predstavili Kosovo", kazao je Kadrijaj za Teve 1.

Kako dodaje, izveštaj o napretku upozorava Kosovo i po pitanju investicija.

"Gde Kurti vidi taj rast ako tvrdi da je kroz uvoz punio državnu kasu. Bio je najveći kritičar dok je bio u opoziciji i pričao da nećemo puniti kasu kroz uvoz već kroz investicije, poreze na lokalna preduzeća, lokalne proizvođače. Ali sada kada govorimo, domaći proizvođači nisu nimalo bolji nego ranije. Činjenica da je prošla letnja sezona, a da nemamo nijedan proizvod na sniženju", rekao je Kadrijaj.

Kada je u pitanju blagostanje građana, Kadrijaj je rekao da se to meri i uslovima u zdravstvu i svakom sektoru koji prema njegovim rečima nisu zadovoljavajući. To je dovelo do toga, kako kaže, da talas odlaska sa Kosova od 1. januara 2024. bude veliki.

Na pitanje da li će postojati rizik da građani pobegnu u velikom broju, Kadrijaj je rekao da će građani naći načina da se zaustave u zapadnim zemljama.

"Premijer kaže da će građani ići i vraćati se, do sada ko je otišao na zapad, doza povrata je zanemarljiva, ogromna većina je tu stala jer su plate stabilne i zdravstveno osiguranje", kazao je Kadrijaj.

