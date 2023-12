SAMO ZA NERADNIKE SU IZBORI LAKI: Opozicija nema nikakav program, jedino znaju da su lepši od nas i zato treba da budu na vlasti

Svi započeti projekti iza kojih stoji Aleksandar Vučić, odnosno lista čiji je on nosilac nastaviće se samo ukoliko građani na predstojećim izborima daju glas ovoj listi. Svako ko odluči da zaokruži bilo koju drugu stranku, bez obzira da li je ona trenutno vlast ili opozicija, neće imati garanciju za nastavak ovih projekata, tvrdi Goran Vesić, aktuelni ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i član Predsedništva Srpske napredne stranke.

Nedavno je zbog toga što je izgovorio izborni slogan partije kojoj pripada opomenut od strane Agencije za borbu protiv korupcije, smatra da pošto nije kandidat, za njega ne važe pravila kao za druge, već potpada samo pod opšta pravila.

foto: Nenad Kostić

- Kao ministar nemam pravo da pozovem da se glasa za bilo koga i to nisam radio sa te funkcije. Na stranačkim skupovima i posle radnog vremena, naravno da pozivam ljude za koga da glasaju. Nelogično je da mi zabranjuju rečenicu "Srbija ne sme da stane", a ja ih pitam kako onda sudija Majić sa funkcije na kojoj je može da koristi rečenicu "Srbija protiv nasilja"? Da li ćemo zabraniti i jutarnji pozdrav, pošto jedna lista nosi ovaj naziv. Čini mi se da neke naše institucije ne razumeju suštinu demokratije, pa u strahu da ih neko ne prozove misle da mogu da zabrane i ono što nije poziv za glasanje.

CRKVA JE BOŽJA I NARODNA Ministar Vesić kaže da su ga nedavno napali i što je držao govor u crkvi: - Dođem u selo, čekaju me ljudi, pada kiša, Tu je crkva ja im kažem: "Ljudi, ajmo u crkvu, da ne kisnemo". Crkva je i božja i narodna, građena za narod. Najbolje da ljudi kisnu, da bi oni bili srećni. Važno je šta sam tamo rekao, a ne gde sam to uradio.

Računa li SNS na SPS i posle ovih izbora? Kako ocenjujete njihov dosadašnji doprinos?

- Da li ćemo i sa kim praviti koaliciju zavisi od mnogo faktora posle izbora. Sada o tome ne razmišljamo. Imali smo primedbe na prošlim izborima na Socijalističku partiju Srbije, jer ne žele da dele odgovornost za ono što se radi u državi, a kada vodite državu imate i lepih i ne toliko lepih stvari. Mi nismo pričali bajke ljudima, a oni jesu. Obećavali su stvari za koje su znali da su neostvarive. Očekujemo apsolutnu većinu, ali to ne znači da kao i ranije nismo spremni da uzmemo partnere, čak i kada nam to apsolutno nije bilo potrebno.

foto: Nenad Kostić

Opozicija je iskristalisala ideju o tehničkoj vladi. Kakve su šanse za takav scenario posle izbora?

- Tehnička vlada se neće dogodiiti jer oni neće imati mogućnosti da je naprave. Takve ideje govore da nemaju nikakav program. Svaka stranka na svetu od Severne Koreje do Amerike se bori da ostvari svoj političčki program, kao što mi kažemo uradili smo ovo, a sada ćemo ovo. To su naša politička obećanja koja građani očekuju da ostvarimo, ako ne ostvarimo neće glasati za nas. Naša opozicija nije izašla ni sa kakvim programom. Nismo čuli da li će privlačiti strane investicije, da li će nastaviti da grade puteve i pruge, kakav je njihov stav o samoproglašenoj nezavisnosti Kosova, kakav im je stav o EU, sankcijama Ruskoj Federaciji. Jedino znaju da su lepši od nas i da bi trebalo da sede na našim mestima. To je njihov politički program, a autor te ideje je Dragan Đilas. To znači da godinu dana neće da rade ništa, jer ne mogu ni da se dogovore, a do tada će čekati Kosovo i Metohija, naš ulazak u EU, izgradnja infrastrukture... Pa kad se jednog dana smisle onda će rešavati probleme. To je apsolutno neozbiljno. Tehnička vlada znači ne raditi ništa.

Opozicija se najviše uzda u Beograd, kao da je to već gotova stvar. Koliko vam je situacija u glavnom gradu zabrinjavajuća?

- Priču o tome da će dobiti Beograd sam slušao i 2014, 2018, 2022. i kao što sami znate nije se dogodilo. Ta priča da Beograd samo što im nije pao u njihove ruke je posledica priče o tehničkoj vladi. Samo za neradnike izbori su laki Oni misle da se unapred znaju rezultati, dok SNS smatra da je sva snaga u našem narodu i uvek ćemo se ponašati onako kako narod odluči. Nemojte zaboraviti da je Aleksandar Vučić čestitao pobedu Nenadu Bogdanoviću kada mu je bio njegov protivkandidat na izborima u Beogradu, a izgubio je za manje od 1.000 glasova. Nije išao na ulicu, na novo prebrojavanje, nije govorio da je pokraden. Čestitao je, a nisam nikada čuo da je iko njemu čestitao. Oni misle da se sve unapred zna, ja mislim da imamo odlične rezultate u prestonici, jer ako se negde gradilo to je u Beogradu.

DECENTRALIZACIJA Vesić navodi da kada su putevi u pitanju ostaje da se završe još Karađorđe, obilaznica oko Kragujevca, Moravski koridor, brza saobraćajnica Kraljevo-Novi Pazar, zatim veza između Nove Varoši i Duge Poljane kako Prijepolje, Priboj i Nova Varoš ne bi ostali slepo crevo, zatim Niš -Merdare... - U narednoj deceniji nastavićemo da gradimo nove kilometre puteva i to je jedina i prava decentralizacija Srbije. Ako ne omogućite ljudima dobru saobraćajnu povetanost nema ni decenralizacije - smatra ministar.

Bili ste zamenik gradonačelnika Beograda i jedan ste od najupućenijih u izgradnju metroa. Da li Republika pomaže tu izgradnju?

- Metro je u sigurnim rukama, jer smo za njega zaduženi Siniša Mali i ja koji smo i počeli da ga gradimo. Republika ne da pomaže, nego 100 odsto finansira. Svaki dinar ide iz državnog budžeta. Zato je Beograd veoma srećan grad i nema puno gradova u Evropi koji mogu time da se pohvale. I ne samo metro, svi veliki infrastrukturni projekti finansiraju se iz državne kase - fabrike otpadnih voda u Vinči i Batajnici, dalekovod Obrenovac-Beograd, obiliaznice, EXPO, deonice Bg voza...

foto: Printscreen Pink

Beogradski aerodrom je opslužio sedam milona putnika. Možemo li da znamo koliki je bar okvirno kumulativni dobitak države od toga?

- Teško je to izračunati, ali jasno je da nema razvoja turizma bez aerodroma. Neznalice napadaju Er Srbiju, a istina je da ljudi dolaze u Beograd, jer je dobro povezan sa bilo kojim delom Evrope. Mnogi stranci zato i žive ovde. Er Srbija će uskoro preći 3,5 miliona prevezenih putnika i to nas jasno definiše kao ozbiljnu turističku destinaciju. Kompanija koja je 100 odsto u domaćem vlasništvu napreduje. Primera radi, JAT je u najboljim godinama imao maksimalno pet miliona putnika, a ne zaboravite da je to bila zemlja sa 22 miliona stanovnika, a sada imamo 7 miliona. Naravno da ne može da se meri sa Lufthanzom i Britiš ervejzom, ali itekako može sa mnogim drugim regionalnim kompanijama. Između Beča, istanbula i Atine to je aerodrom sa najviše putnika. EXPO će ih dovesti još više. Sava centar je isto jako važan jer nigde u blizini nema kongresnog centra koji može da primi 7.000 ljudi. Biće mnogo kongresa, a njihovi učesnici troše mnogo više od onih koji spavaju u hostelima. Prosečno potroše oko 500 evra, a za njih će nam trebati možda još čak pet hotela visoke kategorije.

GRADI SE, ALI I PROŠIRUJE Srbija je izgradila i tek će da gradi mnoge saobraćajnice, da li se možda razmišlja o proširenju postojećih? Primera radi, na auto-putu Beograd-Niš tokom letnje sezone ogromne su gužve. - Neće biti proširenja na toj deonici, jer se nadamo da ćemo brzom prugom do Niša rešiti sve saobraćajne gužve u toku letnje sezone. Međutim, postoji plan proširenja auto-puta Beograd-Novi Sad za još jednu traku, kao i kroz Beograd. Danas ako hoćete da stignete brzo do Niša imate samo automobil, a sutra ćemo imati i voz. Brze pruge rešiće ove probleme.

Nedavno je izdata upotrebna dozvola za deonicu brzog puta Bački Breg-Nakovo, popularnog vojvođanskog "Smajlija". Kada se očekuje početak radova i njegovo otvaranje?

- Čišćenje terena je počelo, a do kraja decembra počinju i radovi. Ta brza saobraćajnica će potpuno promeniti život na severu Vojvodine. U tih 186 kilometara povezaćemo Bački Breg sa Srpskom Crnjom, odnosno svim gradovima na toj relaciji, a biće integrisana i sa mrežom rumunskih auto-puteva. Bački Breg će postati prelaz koji će biti sigurno veći od Horgoša, pošto sa druge strane Mađari grade autoput do naše granice. Biće to najbrži put za Rumune do Zapadne Evrope.

Počinju radovi i na 105 kilometara puta od Beograda do Zrenjanina i Novog Bečeja i Zrenjanina, kako bi se povezala ova dva puta. Posle toga moramo da završimo i most kod Ade huje, jer ne smemo sebi da dozvolimo da sav saobraćaj sa novog auto-puta dođe na Pančevački most, jer bi to bila katastrofa. Gradiće se prustupne saobraćajnice i direktno će se odatle ići na auto-put Beograd-Niš i Beograd-Novi Sad. Tako da sav saobraćaj iz Zrenjanina neće, kao sada, prolaziti kroz prestonicu. Posle toga nam sledii rekonstrukcija Pančevačkog mosta, koji trenutno nema alternativu.

foto: Beoinfo

Kada možemo da očekujemo modernu železnicu i do Severne Makedonije, BiH i Bugarske?

- Prema Nišu će se graditi sledeće godine, a podeljena je na tri deonice Beograd-Velika Plana, Velika Plana-Paraćin i Paraćin-Međurovo. Sledeće godine počinju radovi, a očekujemo da bude završena za najviše 3,5 godine. Neće biti potpunog zaustavljanja saobraćaja što pomera dinamiku radova. Kada bude gotova do Niša će se putovati za 100 minuta.Radimo I 23 kilometara pruge Niš-Brestovac, a treba da završimo ukupno 136. Produžićemo je i do Skoplja, a onda će ona kasnije stizati i do Soluna i Atine.

Sa BiH konkurišemo kod EU za sredstvba za prugu Beograd - Sarajevo. Naše je da rekonstruišemo od Rume, Šapca do Zvornika i to će biti prvi zajednički projekat dve zemlje posle Dejtona.

Kada na kraju podvučemo crtu imaćemo pravu renesansu železničkog prevoza. To znači i više putnika, manje gužve na auto-putevima, daćemo primat cargo prevozu, jer se nalazimo na takvoj poziciji da možemo lako da živimo od toga.

kurir.rs/ Jelena Skenderija