"ĐILAS POKUŠAVA DA SE PRIBLIŽI VEĆINSKOM JAVNOM MNJENJU" Dejan Vuk Stanković: Okreće se ka desnici, došao na Jeremićeve pozicije

Republička izborna komisija je saopštila da je otpočelo štampanje glasačkih listića za izbore zakazane za 17. decembar. Glasački listići će biti boje kajsije, a kontrolni plave.

Broj listića, a samim tim i glasača je 6.500.165. Do izbora je ostalo tačno 10 dana, a ulaskom u finiš kampanje ona dobija sve delikatnije obrise. Otvaraju se teme o kojima se ranije mudro ćutalo, menjaju se taktike, a kod dela opozicije se i na najkrupnijim temama, kao što je kosovsko pitanje, napravio zaokret.

foto: Beta/Biljana Ljubisavljević, Nemanja Nikolić, Beta/Miloš Miškov, Nenad Kostić, Ana Paunković, Petar Aleksić

Šta misle analitičari o najvažnijim političkim akterima i njihovom planu? I da li će opozicija, koja već sada dovodi u pitanje izbornu slobodu, priznati izborne rezultate 17. uveče?

Gosti večerašnjeg usijanja bili su Aleksandar Gajović, novinar i publicista. Dejan Vuk Stanković, politički analitičar i Srđan Barac, Centar za društvenu analizu.

Gajović je komentarisao stav Dragana Đilasa po pitanju Kosova i Metohije:

foto: Kurir televizija

- Odmah da kažem da sam ja pozivne listiće dobio i da sam spreman da izađem na izbore. Što se tiče gospodina Đilasa ne znam koji je on faktor da određuje šta se prihvata, a šta ne. On nije u u izvršnoj vlasti. Jako je teško komentarisati osobe koje, jedno misle, drugo govore, treće rade. Ta njegova prevrtljivost da nešto najpre treba prihvatiti, pa onda ne treba, to je kod njega uobičajeno. To njemu svakako ne ide u korist izmeđuostalog i zato što one koje bi trebalo da se opredele za njega dovodi u nevericu šta on priča. Ja o tome nemam neki stav osim toga da on nije neki faktor koji može da odlučuje o tome da li će nešto da se prihvati ili ne od onoga što predlažu evropsko zvanićnici.

Svoje mišljenje o lideru Stranke slobode i pravde dao je i Barac:

foto: Kurir televizija

- Mislim da je to bilo jedno čitanje javnog mnjenja. Pred izborni ciklus sve stranke rade istrživanje javnog mnjenja. Nakon toga donose se odluke u okviru stranke. Oni su napravili fotorobota tog idealnog kandidata, ali izgleda da su dobili novo istržaivanje javnog mnjenja na osovu kojeg se vidi da im je pala podrška.

- Imali ste osobu koja je sarađivala sa rusofilskom stranom, sa Nenadom Popovićem, pa smo odna sanali da imaju i ostali kandidati koji s bili kod Šapića negde u spasu, a s drige strane su krali paketiće decu. To je jak udarac za fotorobota koji su oni imalo koji je trebalo da dovede neka nova lica, a ispostavilo se da ih definiše jedna ista želja, a to je žalja da dođu na vlast. Ne i konkretna politička ideja - rekao je Barac i dodao:

- Okrenuli su se populističkim izjavama o najvažnijem našem pitanju, a to je Kosovo i Metohija oko čega ja mislim postoji nacionalni konsenzus. To je pokušaj da se zađe u to glasačko telo. Pokazalo se da ni dubinska provera svakog kandidata nije urađena. Sa nedostatkom kvalitetnog političkog programa neće uspeti da urade ono što su naumili, a to je svakako želja da dođu na vlast.

foto: Kurir televizija

Stanković je ocenio da trenutno sukob između Đilasa i Jeremića nije političke već lične prirode.

- Sa programskog stanvišta to je odraz konfuzije. Vuk Jeremoć je sklonjen sa te liste jer je imao previše tvrde nacionalne stavove što se tiće francusko nemačkog plana. Ostao je van koalicije i izbog otvorenog animoziteta između njega i Đilasa. Oni su teško sarađivali. Sad političkih razloga za njihov sukob nema jer je Đilas došao na Jeremićeve pozicije. Sad može doći do rasipanja glasova, što je taktička greška opozicije - kaže Stanković i dodaje:

- Pored svega ovoga što su sagovornici rekli treba dodati sledeće :Taj distancirani stav Đilasa je pomalo otvaranje prostora za saradnju sa strankama desne orjentacije. Vi vidite da je njima prihvatiljvo da sarađuju sa Dverima i Zavetnicima, kao i sa novim DSS i POKS. Sad više ne čujete priču kako treba uvesti sankcije Rusiji. U javnom mnjenju negativnan je stav prema Šolc Makronovom planu i sankcijama Rusiji. To je pokušaj da se približite biračima i desnici. Ako svi oni sednu zajedno, ne znam kako ta vlada funkcionalno da izgleda.

