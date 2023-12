SRBIJA NE SME DA STANE! Predsednik Vučić: Plate u Srbiji biće 1.300 evra, penzije 600, a minimalac više od 650 evra

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je jutros da će plate u Srbiji biti 1.300 evra, penzije 600 evra, dok će minimalac biti više od 650 evra.

- Lako možemo da se vratimo u ono doba kad nam dinar nije bio stabilan, vreme zakatančenih fabrika otpuštanja, vreme potpuno uništene privrede, nižih penzija, a naše je obećanje da će nam plata biti 1.300 evra, penzije 600 evra, minimalac više 650 evra. To su velike važne stvari - rekao je predsednik u jutarnjem programu TV Pink.

Dodao jei da treba da se otvori gasni interkonektor, ali da on ne može da učestvuje u svečanom otvaranju.

- Doneli smo jedan mnogo glup zakon izlazeći u susret evropskim vrednostima i opozicionim stavovima, a to je da mesec dana do kampanje ne možeš da otvoriš ništa. Treba da otvorimo gasni interkonektor pošto ne smem da učestvujem u svečanom otvaranju jer kažu da ne smeš da se hvališ onim što si uradio poslednjih mesec dana. Sve je to rađeno kako bi se ograničile mogućnosti liste "Srbija ne sme da stane". Sve to što urade neće im biti dovoljno da pobede. Angažovao sam se zato što mislim da je strahovito važno da Srbija nastavi da se razvija.

(Kurir.rs/I.R)