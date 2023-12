"DAČIĆ VOLI DA SPAVA, ALI JE NAUČIO TRIK KADA GA ZOVEM OKO 15 DO 7" Vučić: Lukav je, navije sat, pozove me pa nastavi da spava

Predsednik Vučić dodaje da je išao na audiciju u Radio Beograd, ali je kandidat morao da ima savršenu dikciju.

- Nisam primljen na radio, a moja životna želja je bila da budem sportski komentator. Znao sam sve, od Ive Tomića, Mirka Kamenjaševića, imitirao sam njihove glasove. Umeo sam nekada i Vladanka Stojakovića da skinem. Sada mi je bezveze Milojka Pantića, kada vidim u šta se pretvorio - rekao je on.

- Oterali me odatle, oterali me sa pevanja - kazao je on.

foto: Kurir TV

Predsednik Vučić je potom dobio pitanje ko je iz opozicije hteo da "preleti" u SNS, a da to javnost nije saznala.

- Ima takvih, ali javnost to neće ni sada saznati. Ko bi se nudio posle toga - rekao je on.

Vučić je potom otkrio da Dačić voli malo duže da spava, ali da je naučio trik.

- Uvek ga zovem oko 15 do 7, da bi ga probudio. A on onda navije sat na 20 do 7, lukav je, pa ako ga ne pozovem, on ona zove mene. I nastavi da spava - kaže on kroz smeh.

