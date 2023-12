KLJUČNA GODINA, PREMA NJOJ SE SVE MERI Šta će biti urađeno do 2027. godine: "Srbiju nećete moći da prepoznate"

Ključna godina za našu zemlju je 2027. Više puta je važnost tog datuma isticao i predsednik Aleksandar Vučić, koji je rekao da će projekti u vezi sa specijalizovanom međunarodnom izložbom EKSPO 2027, čiji će Beograd biti dfomaćin, pokazati vreme promena.

On je rekao, prilikom obraćanja naciji u avgustu ove godine, da to nije šarada, već racionalno postavljeni cilj.

- Uveren sam, uz ogromnu energiju, veliku ambiciju i izuzetan entuzijazam svih ljudi, imaćemo čime da se ponosimo. Na tačno 15 godina ćemo moći da pokažemo kako Srbija i koliko drugačije izgleda - rekao je tada Vučić.

U srcu tog plana nalaze se linijska infrastruktura, nacionalni fudbalski stadion, objekti budućeg sajma i međunarodne specijalizovane izložbe Ekspo 2027.

Linijska infrastruktura podrazumeva "osam kilometara gradskih bulevara, planirani gasovod sa mernom regulacionom stanicom, toplovod i hladovod", rekao je Vučić.

Objasnio je da hladovod predstavlja cevi kroz koje prolazi, ne samo topli, već i hladni vazduh, te da je reč o najnovijem sistemu koji u Srbiji dosad nije primenjivan.

foto: Andreea Alexandru

- Ja se nadam da ćete vi iz Beogradskih elektrana i ljudi koji to rade, biti u stanju da to uradite. Ne može da bude onda kada ste vi rekli. Moraćete da krenete ranije i da ozbiljnije pristupite tom radu. Dobićete podršku države - obećao je Vučić.

Predsednik je rekao da će biti izgrađeno i 1.500 stambenih jedinica za oko 3.000 osoba. Dodao je da će se svi projekti biti završeni do 1. decembra 2026. godine, kada Srbija mora da preda prostore učesnicima izložbe Ekspo 2027.

Govoreći o nacionalnom stadionu, Vučić je ocenio da će to biti "najlepši stadion u celoj Evropi, uz novoizgrađeni stadion Real Madrida". Dodao je da će stadion imati 52.000 sedišta, kao i da će biti urađen po UEFA standardima. Naveo je da je početak izgradnje zakazan za jun 2024. godine.

Vučić je dodao da će za Ekspo 2027. biti donet lex specialis (poseban zakon) koji neće obuhvatati ubrzanu eksproprijaciju.

- Eksproprijaciju ćemo obaviti u skladu sa postojećim zakonima. Razgovaraćemo sa ljudima, dati dobru cenu i pokušati da to završimo na najbrži mogući način - rekao je tada predsednik Srbije.

Vučić je rekao da je plan razvoja Srbije potpuno izmenjen i da se od sada sve meri do 2027. godine.

- Trebaće nam ljudi da nam pomognu, biće nam potrebno mnogo dobrovoljaca i cela Srbija da radi. Jedan od povoda za to je Expo 2027 koji će celu zemlju da promeni, ne samo Beograd, koji nećete prepoznati za četiri godine. To ćemo da iskoristimo za dalji razvoj Srbije. Neverovatno je da do sada nismo zaustavili nijedan projekat - rekao je Vučić.

EKSPO 2027, i svi projekti koje je najavio Vučić, imaće direktan uticaj i na prosečne plate i penzije, za koje je obećao da će iznositi 1.400 i 650 evra.

Vučić je danas u Kragujevcu poručio da će penzije morati da rastu brže, i da će novo povećanje od 14.8 odsto biti već 1. januara.

- Prosečne penzije će biti 650 evra, prosečna plata 1400 evra, minimalna zarada preko 650 evra. I vi znate da će to tako biti kada ja to kažem. Srbija će da raste i da se razvija brže nego ikada. Srbija ima veliku priliku da u naredne 4 godine napravi najveći rast u svojoj istoriji. I to nije prazno obećanje, ja znam da ćemo u nedelju da pobedimo - poručio je Vučić danas.

