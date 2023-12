ODBOJKAŠKA LEGENDA U REDOVIMA SNS! Čitaković: "Vučić se ne krije, stoji ispred celog sveta i brani nas"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostuje večeras u specijalnoj emisiji na televiziji Pink, gde govori o svim uspesima Srbije, ali i aktuelnim temama.

Na pitanje kako bi želeo da se osećaju građani i građanke Srbije, predsednik kaže da su žene stub porodice i države.

- One čuvaju našu zemlju. One su odgovornije mnogo, ne mogu reći da su srećne zbog nas. Što se mene tiče, zadovoljan sam pošto smo dali sve od sebe, imali smo pozitivnu kampanju, izašli smo sa planom, programom i obećanjima. Penzije 650 evra, plate 1.400. Zadovoljan sam, dao sam sve od sebe - kaže on.

Kako je u emisiji prisutno dosta učenih ljudi, lekara, akademika, sportista, a predsednik je bivšu odbojkašicu Vesnu Čitaković kroz smeh koliko kilograma izgubi tokom svake utakmice njenog sina.

foto: Printscreen/PINK

- Sin joj je inače veoma talentovan - rekao je predsednika, a odbojkašica je rekla da ona nema nikakvu mrlju u karijeri, i kaže da je "krivac" što je podržala SNS predsednik Vučić.

- On se ne krije, stoji ispred celog sveta i brani nas! On je takođe veliki fan sporta, i mi sportisti smo to prepoznali. Verujem da nećemo stati, i da će biti još više hala i sportskih centara. Nadam se da ćemo dobiti i još jedan sportski centar - kaže ona.

Kurir.rs