"NE DAJ BOŽE DA SE VUČIĆ NALJUTI I PONOVI IZBORE" Miletić: SPS bi ostao i bez ovih 6,5 odsto, Đilas zna da Nestorović NEĆE S NJIM

Da li pet dana posle izbora u Srbiji imamo jasniju situaciju, ili dobar deo građana kojem je strast da sastavlja reprezentaciju i razume se u sve, vreme ubija predviđanjem postizborne kombinatorike?

Da li se može nazreti ko će sa kim, kako i zašto, voditelji Pulsa Srbije na Kurir TV Miloš Anđelković i Milica Marković razgovarali su sa prof. dr Dejanom Miletićem iz Centra za proučavanje globalizacije.

- Ponavljanje izbora je samo agonija za Beograd dodatna, to znači unižavanje mogućnosti, kapaciteta Beograda da se razvija punom snagom nadalje. Jer svi bi bili u onom tehničkom režimu, ttako da ja to nikad ne bi poželio Beogradu. Mi imamo jasnu situaciju, kad kažem jasnu, mislim to je ubedljiva, pet procenata razlike između SNS-a i ove grupacije protiv nasilja - rekao je Miletić i osvrnuo se na njihove proteste nakon izbora.

foto: Kurir TV

- Niko ne želi da ne uvaži njihova prava i njihove glasove i različitost i tako dalje. Ali ne možete na silu da preuzmete vlast. Znači vaši rezultati, tih pet posto, to je nepremostiva prepreka. Ne znam šta da imaju kao primedbe, oni to ne mogu da promene. To je ogromna razlika - izričit je Miletić.

Gost Pulsa Srbije prokomentarisao je i moguće koalicije koje bi opoziciju dovele na vlast u Beogradu.

- Kada pričamo o mogućim koalicijama, zamislite SPS da se udruži sa Đilasom. To je naučna fantastika. Ko bi glasao za SPS više posle toga i ovih šest i po ili koliko procenata, šta je poruka onda SPS-a? Daj samo vlast da držim po svaku cenu, pa šta da bude. Znači oni imaju obavezu u prethodnoj koaliciji i ništa se nije promenilo da bi sad oni imali neki novi manevarski prostor - smatra Miletić.

Pomenuo je i "najpoželjniju udavaču", listu Mi, glas iz naroda.

- A kada govorimo o ovim mi, glas naroda, Nestoroviću i kolegama mojim koje sam sretao po raznim televizijama, gostujući i diskutujući o životnim problemima. To su uglavnom poznati ljudi iz tog analitičkog aspekta. To su prvo ostvareni ljudi, ljudi slobodno misleći, ljudi koji su u zrelim godinama, isto neki mladunci, pa sad možda ih neko prevari ili zavede. Oni imaju svoje čvrste stavove. Nikovi stavovi nikada nisu bili ni po kom osnovu bliski ovoj grupaciji protiv nasilja. Znači vi na njih ne možete da računate. Znači bez njih Đilas ne može da napravi koaliciju. A oni neće s njim - kaže MIletić.

Konačno, ubeđen je da bi u slučaju ponovljenih izbora u glavnom gradu, SNS osvojio još više glasova.

- Ne bih to želeo opoziciji nikako i ne daj bože da se najljuti predsednik Vučić da kaže sad će novi izbori. Ja mislim da bi bili šokirani kako bi loše prošli. Prvo, izbori se ne održavaju danas do sutra, postoji opet procedura, pa to bi negde otprilike na proleće bilo - kaže Miletić.

Kurir.rs

