NESTOROVIĆ O ULASKU U KOALICIJU: "Nismo imali nikakve ponude!" Otkrio koga sigurno neće podržati - "Oni su opozicija Srbiji!"

Branimir Nestorović govorio je jutros o izbornom uspehu svoje stranke.

Govoreći o insistiranju opozicije na "uveženim glasovima" iz Republike Srpske on je rekao da je "insistiranje na glasačima iz Republike Srpske za njega krajnje uvredljivo".

"Ti ljudi imaju i prebivališta i dvojno državljanstvo, ne vidim zašto ne bi mogli da glasaju," komentarisao je Nestorović, dodajući da je to širenje mržnje među Srbima.

Nestorović je prokomentarisao da se Jovanoviću zaista nije javio na telefon, na pitanje da li njegov pokret planira da uđe u koaliciju sa nekim od drugih izbornih kandidata kaže:

"Nismo imali nikakve ponude, niko nam ništa nije nudio", rekao je on, ali je takođe dodao su se oni unutar pokreta dogovorili da ne ulaze u koalicije.

On je dodao da jedino koga sigurno neće podržati jeste Srbija protiv nasilja.

"Mi smo opozicija vlasti, oni su opozicija Srbiji."

On je govorio i o tome da njegova stranka nema dokaze o krađi glasova.

"U Beogradu smo imali oko 2.000 kontrolora, i rezulati koje imamo su dosta slični GIK-ovom."

Takođe je dodao i da su "imali problema i spoticanja u predizbornoj kampanji, ali na samom glasanju ne".

Govoreći o protestima dela opozicije okupljene oko liste "Srbija protiv nasilja", Nestorović kaže da mu sve "liči na pokušaj obojene revolucije" i da "nije Zaharova slučajno upozorila na to".

"Meni su bili neki eksperti za obojene revolucije i rekli su mi da to tako počinje. Obavezno sa mladima, jer mladi simbolizuju budućnost", kaže Nestorović.

On ističe da ako bi opozicija krenula u nasilno rušenje, podržao bi SNS jer bi morao da "spasi državu". Navodi da nema energije u narodu i da protesti idu " jako kilavo". Kaže da običan svet ne podržava proteste.

Govoreći o prigovoru opozicije na izborne rezultate, Nestorović kaže da je prigovor "smešan" i da izgleda tako da bi "svaki sud morao da ga odbaci".

"Namerno su ga podneli da bi ga sud odbacio, da bi onda optužili sudstvo da je pristrasno. Cela priča je bizarna, protestuju ispred RIK-a za beogradske izbore. "Neće više Nemci da ih finansiraju, kad gubiš tolike godine. Nema efekta to što oni rade", kaže Nestorović.

Govoreći o štrajku glađu lidera opozicije, Nestorović kaže da je to farsa.

"To je farsa, štrajk glađu. Zna se šta je to. Ja sam lekar i četvrti, peti dan nastupa slabost mišića. Peti, šesti dan moraš da ležiš, a oni su živahni nešto. Samo očekujem transparente na engleskom, dobro izgleda na Si-En-En-u, jer ovi sa zapada ne znaju srpski. Pojaviće se zastave Nemačke, SAD, EU, ne možeš više na isti štos da proteraš priču. Ne isključujem mogućnost da naprave cirkus, imaju sredstva", kaže Nestorović.

On kaže da se protesti održavaju u kritičnom trenutku.

"U istom trenutku teče ultimatum nama da do kraja januara priznamo Kosovo i potpišemo Ohridski sporazum. To je suština iza svega, hoće da pritisnu vlast da popusti, globalna je bitka. Oni hoće da ugase uticaj Rusije u Srbiji, a to ne smemo da dozvolimo", zaključuje on.

