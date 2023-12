"NEĆEMO U KOALICIJU NI SA KIM, NEKA BUDU NOVI IZBORI" Nestorović govorio o planovima, pa citirao Putina (VIDEO)

Doktor Branimir Nestorović govorio je danas na vanrednoj konferenciji za štampu pokreta "Mi - Glas iz naroda".

Nestorović je rekao da uspeh na izborima ne smatra svojim uspehom, i da misli da je pokazao Srbima i svima koji su glasali neku perspektivu.

- Ljudi su glasali za nas zato što tu vide neka svoja razmišljanja. Zato se zahvaljujem građanima koji su glasali, i onima koji su rekli da će tek glasati, jer mi je mnogo ljudi reklo kako su pali na spinove o nama. Ne znam ko nas je sve formirao. Oko mene su sve sami špijuni, kako piše u jednom pamfletu, a ja sam korisni idiot. Ta priča nije uspela - rekao je on.

Branimir Nestorović je rekao da je pokret nastao spontano, i da je prvi neformalni sastanak bio 11. februara kod njega u ordinaciji.

- Razmišljali smo šta sve možemo da uradimo. Glavna tačka je sprečavanje francusko nemačkog plana, mislim da to najviše ugrožava zemlju. Tada smo se složili da ne možemo biti u koaliciji za prozapadnom opozicijom. Oni nisu opozicija vlasti, nego narodu. Oni su opozicija Srbiji - kaže Nestorović.

Dodaje i da su se na tom prvom sastanku dogovorili i da neće u koaliciju sa Srpskom naprednom strankom.

- Zato vas neće iznenaditi odluka koju smo doneli, da nećemo u koaliciju sa bilo kim, nećemo nikoga podržati, i nećemo praviti bilo kakve kompromise - kaže on.

Rekao je i da se njemu ne sviđa da se pokret personalizuje u njemu, i da je zajednički sve odlučivano.

- Postavlja se priča da smo mi odgovorni za sudbinu Beograda, a mi ne možemo da prihvatimo to. Ne možemo da učestvujemo u rešavanju problema. Ne moramo da se opredeljujemo. Neka budu novi izbori u Beogradu - kaže Nestorović.

Kaže da je pokret perspektivan u budućnosti, i da je obavljen razgovor sa svim odbornicima, koji su mu potvrdili da neće sarađivati sa bilo kim.

- Postoji neverovatan broj lažnih sajtova. Ja sam otkrio tri instagram naloga svoja, svaki ima po 30.000 pratilaca. Dali smo vam spisak naših zvaničnih naloga, samo tu se oglašavamo - kaže doktor.

Nestorović ističe da će sačekati proglašenje zvaničnih rezultata izbora u Beogradu, a potom citirao Putina.

- Kako je on rekao: "Pričaćemo sa Zapadom kada budu spremni da nas slušaju". Dolazi vreme kada će morati da nas slušaju - rekao je Nestorović.

Odgovarajući na pitanja novinara, Nestorović kaže da ga je iznenadio odličan rezultat liste "Srbija ne sme da stane".

- Ako dođe do ponavljanja izbora, jedna grupa će to shvatiti kao priliku za revanš. Ja mislim da je ovo dobar proces, čišćenja političke scene Srbije. Imali smo 18 lista, služile su da sakriju nas na izborima. Očekujemo bolji rezultat, i mislim da će se nastaviti trend pada SPS-a - rekao je on.

Kaže i da misli da će doći do velike diferencijacije na političkoj sceni, i kaže da je Miloš Jovanović izdao svoje birače.

- Njihovi birači su sličnog mišljenja kao i naši, nacionalno opredeljeni, a on se opredelio za saradnju sa prozapadnom opozicijom. Mislim da će ih na sledećim izborima kazniti zbog toga - kaže doktor.

Ističe da će na ponovljenim izborima SNS verovatno biti najbolji, i da očekuje da njegov pokret prođe još bolje.

- Onda očekujem još veći cirkus, i veći pritisak na mene. Ali dobro, mi smo prilično rezistentni na pritiske - rekao je Nestorović.

Dodaje da su njegovi simpatizeri kategorički protiv bilo kakvih kombinacija po pitanju manjinske saradnje sa opozicijom.

