UŽIVO, VUČIĆ: Srbi su 114 puta napadnuti na KiM! Tražićemo da se ispita zašto su hladnokrvno pobijeni

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti iz zgrade Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Vučić govori o svim aktulenim temama, odgovara na optužbe i napade kojima je država izložena, a predstaviće i nove infrastrukturne planove.

- Želim pre svega da čestitam Božić vernicima koji slave danas. Mir zdravlje, veselje u kući i dobru godinu. Za Božić ću samo da odgovaram na pitanja novinara, a danas ću da predstavim sve što je važno za Srbiju u naredne četiri godine - rekao je predsednik na početku svog obraćanja.

Vučić je najavio da ćemo uložiti više nego ikada novca u obrazovanje i zdravstvo.

- Uložićemo više novca nego do sada, pogotovu u školstvo i nauku. To se ne odnosi samo na povećanje primanja prosvetnih radnika, što će svakako biti slučaj u značajnijoj meru nego u drugim delovima javnog sektora, ali osim toga ćemo da radimo na ulaganju u dualno obrazovanje koje se pokazalo kao značajna prednost Srbije u odnosu na zemlje u regionu. Dovešćemo najeminentnije univerzitete. Deo mladih odlazi jer smatraju da univerziteti ovde nisu dovoljno dobri.

- U zdravstvo u koje smo mnogo ulagali, moraćemo da ulažemo i u ljude. Posebno u one koji su tokom kovida bili spremni da rizikuju živote, a nisu dobili posao - dobiće posao. Moramo da pokažemo brigu prema ljudima. Ne možemo samo da izgradimo zidovima, a da u njima nemaa mamografa, skenera ili ultrazvuka. Počinjemo izgradnju BIO4 kampusa na Torlaku. To će biti strašna prednost Srbije. Moramo da radimo oko naučno-tehnoloških parkova.

Javnosti se potom obratila i premijerka Srbije Ana Brnabić

Brnabić je rekla da počinju pripremni radovi na BIO4 kampusu, gde će biti 1.400 profesora i izdavača, više od 1.000 doktora nauka u 300 laboratorija.

- Kampus će biti izgrađen do 2026. godine. To znači da ćemo uložiti u istraživanje u oblasti zdravstva da bismo razvijali najmodernije terapije, da svaki naš građanin može da dobije personalizovani lek i na najbolji mogući način zaštitimo zdravlje naših ljudi i produžimo životni vek. Već se radi na inovativnim terapijama, na primer na najinovativnijoj terapiji za lečenje multipla skleroze. Pre nego što izgradimo zgrade već radimo na onome što znači život za nađe ljude. Ulažemo i u veštačku inteligenciju, to na najbolji način može da pomogne privredi, zdravstvu i energetici - rekla je Brnabić.

- Zadovoljstvo mi je što vidim sve veću zastupljenost naših naučnih instituta. Mi ćemo graditi i NT park u Kruševcu i Kragujevcu. Očekujem da 2027. Srbija bude jedna od najnaprednijih evropskih zemalja, dodala je premijerka.

Brnabićeva je rekla da se mamografski snimci očitavaju upravo uz pomoć veštačke inteligencije. Istakla je da će uskoro da se grade naučno-tehnološke parkove u Kraljevu, Kruševcu, Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Čačku.

Vučić je istakao da su to stvari koje će da prave razliku.

Novi infrastrukturni planovi

- Završili smo 99,91 odsto radova na kostolačkoj termoelektrani. Naši protivpožarci su dovoljno mudri da ne dozvoljavaju da se pređe preko svega, već kineska kompanija mora da pispuni sve uslove. Očekujem da to bude najkasnije početkom aprila. Imaćemo mnogo veću snagu za instalisanje električne energije. To je prvi veliki energetski objekat u poslednjih 40 godina. Planiramo da radimo gasovod Mokrin - Beograd. Tu dolazi rumunska interkonekcija i moraćemo da proširujemo kapacitete našeg gasa, jer ga mnogo trošimo.

foto: screenshot Video Plus

- Spuštaju se čelik i plastika do Prijepolja, Priboja, Nove Varoši, Turin je uskoro gotov, a idemo i do Valjeva, bez obzira za kašnjenja. Moramo da izvršimo rekonstrukciju vlasinskih hidroelektrana i treba da se uradi konekcija ka Severnoj Makedoniji. Posebne razgovore ćemo imati o planu da se tek 2026. krene u izgradnju naftogoda ka Mađarskoj, to mora da se ubrza i mora da se krene 2024. godine jer im za projektovanje tri godine nije potrebno. Izgradićemo naftovod što pre, jer danas imamo samo jednu mogućnost dotoka nafte, preko Hrvatske - dodao je.

foto: screenshot Video Plus

Predsednik je napomenuo da su rezerve zlata na rekordnom nivou, na 40 tona, uz rekordne vrednosti zlata, a da su na rekordu i devizne rezerve.

- Dve milijarde evra ćemo potrošiti, ali će nam spojiti Sombor i Kikindu. Gradimo auto-put punog profila Beograd - Zrenjanin i Zrenjanin - Novi Sad, koji će da se spušta do Rume. Nastavljamo saobraćajnicu ka Loznici. SVe su potpisani ugovori. Imamo i 19 km Kuzmin - Sremska Rača. To su ogromni novci. To je potpuno novi krvotok Srbije što se tiče auto-puteva. Za nekoliko meseci će biti gotova beza saobraćajnica do Požarevca i nastavljamo dalje ka Gradištu i Golupcu. Veliki projekat je obilaznica oko Kragujevca, koja će da spoji sa moravskim koridorom koji spaja Čačak i Kraljevo. Završavamo do Požege. Tunel ispod Jelice nam pravi probleme, zasad je najduži. reteći će ga fruškogorski. Radi se put do Boljara i Duga Poljana - Nova Varoš će biti brza saobraćajnica koja će da spaja put ka Prijepolju i put ka Crnoj Gori, da ne bismo odsekli Prijepolje.

foto: screenshot Pink tv

- Završava se i brza saobraćajnica Kraljevo - Novi Pazar što bi trebalo da omogući ljudima iz Novog Pazara da dođu do Beograda za nešto više od dva sata. Postoje tri putne vodoravne linije koje će spajati istok i zapad Srbije. U planu su reguonalni i lokalni putevi. Uložićemo u naredne tri godine dve milijarde evra za lokalne i regionalne puteve. Ima mnogo starih puteva, hoćemo sve da ih obnovimo. Auto-puteve koristimo svi, ali ti ljudi moraju da imaju bolje puteve pored svojih kuća. Kada je u pitanju železnička infrastruktura, ubrzano radimo brzu prugu Bograd-Niš. Vozovi se vraćaju na biznis mapu Srbije. Više od tri miliona smo imali već na vozu Soko. Pojačava se i saobraćaj ka Valjevu, za to nisam sigurna da ćemo imati novac, zavisi od stope rasta - dodao je.

Vučić je govorio i planiranim elektro punjačima. On je rekao da se očekuje rast prodaje električnih automobila u Srbiji, naročito kada u Kragujevcu počne da se proizvodi "panda".

- Za mene je posebno važno da istaknem EXPO 2027 koji će od nas da zahteva dodatne investicije. Moraćemo da uložimo mnogo u infrastrukturu. Tu će biti 1.500 stanova za učesnike EXPA. Tu će biti novi sajam, osim stare halekojoj ćemo dati novo ruho. Podići ćemo nacionalni stadion, ali i veliki stadion za plivanje i moderne sportove, kao i pristan na Savi koji ćemo kasnije koristiti kao deo rečne infrastrukture. Izgradiće se brza pruga od aerodroma do Ekspa, ali i od aerodroma do centra grada.