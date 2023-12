ISPRED MINISTARSTVA U BIRČANINOVOJ STRANAČKI AKTIVISTI I PONEKI GRAĐANIN: Opozicija BEZ PLANA (VIDEO)

Stranački aktivisti "Srbije protiv nasilja" i poneki građanin, kako se jasno vidi na snimcima i fotografijama iz Birčaninove ulice u Beogradu, okupili su se danas oko 11 sati ispred Ministarstva državne uprave odakle su zapretili da će, ukoliko im se ne ispune zahtevi, odnosno ako se ne ponište izbori u prestonici, blokirati grad narednih nekoliko sati.

1 / 4 Foto: Kurir

Međutim, uprkos najavama da će već u podne krenuti u blokadu dve lokacije, od kojih je jedna, kako su ranije najavili, Brankov most, to se do sada nije dogodilo.

02:31 Protest ispred Ministarstva državne uprave

Kako javlja naš reporter, okupljeni stranački aktivisti i dalje su u Birčaninovoj, te je utisak da opozicija nema jasan plan šta će dalje raditi.