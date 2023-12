"NE ZNAM KOGA SU POBEDILI I GDE JE TAJ REZULTAT" Kovač i Šešelj o sinoćnim protestima: Mislili smo da su ta vremena IZA NAS

Dok se čeka da institucije privedu izborni proces kraju, da li će se ponovo glasati u Prestonici? Pljušte ostavke lidera ili članova stranaka koje su loše prošle na izborima, ali lete i kamenice, razbijaju se stakla i prave neredi...

foto: Kurir televizija

Gosti u emisiji "Puls Srbije" izneli su stavove kada je reč o dešavanjima sinoć kada se miran protest zbog nezadovoljstva izborima pretvorio u kako mnogi nazivaju- "majdan".

Izražavajući sumnju u pozitivne ishode ovakvih događaja, Šešelj je istakao:

- Ne postoji nigde primer da se desila nekakva obojena revolucija, a da je toj državi i tom narodu bilo posle toga bolje..

Analizirajući brojnost učesnika na protestima, Šešelj je uporedio nedavne događaje u zemlji sa istorijskim primerima poput Majdana u Kijevu 2014. godine.

04:39 NE ZNAM KOGA SU POBEDILI I GDE JE TAJ REZULTAT Kovač i Šešelj o sinoćnim protestima za Kurir:

- Pet hiljada ljudi, sabraćaj normalno funkcioniše... Nedugo zatim počeli su demonstranti, odnosno ukrajinski nacisti, da upadaju u tadašnje ukrajinske institucije...

Šešelj je zabrinut oko spoljnog uticaja na unutrašnje prilike.

- Ljudi kojima apsolutno država ne zanima, koji su spremni da budu u frontu protiv svoje sopstvene države, da sarađuju sa zapadnjacima koji ne misle dobro o Srbiji... Ne bi bili saglasni, verovatno, 900.000 glasača koje je dalo poverenje upravo u toj listi, da je to tako.

foto: EPA Alessandro Di Marco, EPA Giuseppe Lami

Osvrćući se na globalne političke dinamike, naglasio je kako se strane sile orijentišu prema određenim regionima.

- Orijentisani su prema američkim državama i svim njihovim satelitima u zapadnoj Evropi. Dakle, čemu se to radi? Kao da je to neka nepoznanica. Mislim, Amerikanci to rade svuda na svetu.

foto: Kurir tv

Ipak, Šešelj je insistirao na važnosti poštovanja izborne volje građana i objavio da treba " uvažiti izbornu volju građana i uvažiti sve sumnje i iste proveriti."

U svetlu ovih reči, mnogi prate i dalje razvoj političke scene, istražujući i analizirajući sve aspekte....

foto: Kurir Televizija

Mitar Kovač, general major u penziji dao je svoje viđenje situacije koja je trenutno potresla Srbiju.

Komentarišući ovaj incident, Kovač ističe:

- Ne znam koga su pobedili i gde je taj rezultat. Za sporne stvari oko izbornog postupka postoje institucionalni mehanizmi za utvrđivanje istine.

Osvrćući se na tok događaja, naglasio je važnost pravne procedure i transparentnosti u procesu rešavanja spornih pitanja.

Kritikujući nasilne metode pritiska na institucije, Kovač ističe da takvo ponašanje nije prihvatljivo:

- Mislim da je to nedopustivo. Ja sam iskreno mislio da je to iza nas u petooktobarskim promenama i da se više nikada neće ponoviti u našem društvu.

Kovač nije propustio priliku da kritikuje i ponašanje opozicije:

- Ova garnitura proevropske opozicije, pod takvim nazivom, se u državi ne ponaša kako bi se očekivalo. Oni upravo učestvuju u kreiranju nasilja, što je paradoksalno.

Govoreći o daljim koracima i ulozi njegove liste u ovim zbivanjima, Kovač je naglasio:

- Naša lista je jasno protiv nasilja i pružićemo svaku pomoć državi da se suprotstavi nasilju i nasilnoj promeni vlasti na bilo kom nivou.

On je uputio jasne kritike na račun političke scene, ističući potrebu za poštovanjem zakonskih procesa i zaštiti državnih interesa. Obećao je podršku državi u očuvanju stabilnosti, ali istovremeno odbacio mogućnost ulaska u koaliciju na beogradskom nivou, ističući da će se fokusirati na zaštitu državnih interesa.

