"PRIŠTINA VRŠI DUHOVNI GENOCID NAD SRBIMA" Eksperti o proglašavanju pravoslavne crkve katoličkom: CILJ JE DA SE ZATRE TRAG SRBA

Tzv. ministarstvo za kulturu započelo je navodnu "obnovu" pravoslavne crkve u selu Gornje Vinarce, kod Mitrovice. Prištinska institucija nije kontaktirala SPC oko obnove tog objekta, a otišla je i korak dalje i proglasila crkvu "katoličkom".

Demo Beriša, predsednik Matice Albanaca u Srbiji, i Nebojša Lazić, teolog, gostovali su u jutarnjem programu Kurir televizije gde su prokomentarisali ovaj novi potez prištinskih vlasti.

- To je nešto što su oni dugo najavljivali. Prvo su pokušali da prisvoje Srpsku pravoslavnu crkvu, odnosno da prisvoje sve objekte SPC tako što su na brzinu smislili novog albanskog pravoslavnog patrijarha gospodina Đufku, koji je rođen u Elbasanu u Albaniji. I prva provokacija bila je manastir Visoki Dečani. Kada je sveštenstvo u manastiru Visoki Dečani shvatilo da je to zapravo neko ko ne pripada pravoslavlju, bez obzira što je on imao na sebi sva obeležja. Videli smo pre samo dve nedelje njegov pokušaj da se nasilno provali u crkvu u Podujevu - naveo je Beriša i dodao:

- Ovo je samo jedan pokušaj da se, po ugledu na ono što je Crnogorska pravoslavna crkva pokušala da uradi u Crnoj Gori, tako pokušavaju da SPC kompletno pretvore u Albansku pravoslavnu crkvu i da se ta crkva pripoji kao i da se stavi pod kontrolom vlade Kosova. Srpska zajednica je napadnuta po svim šavovima, po svim linijama fronta i reklo bi se, samo je pitanje na koji način će SPC sada ovo uspeti da stavi pod kontrolu jer mi od međunarodne zajednice više ne možemo očekivati ništa.

07:43 PRIŠTINA VRŠI KULTURNI GENOCID NAD SRBIMA! Eksperti o proglašavanju pravoslavne crkve katoličkom: CILJ JE DA SE IZGUBI TRAG SRBA

Lazić smatra da je ovo multireligijski napad i da se vrši jedan vid kulturnog genocida nad Srbima.

- Međunarodna zajednica često počiva na floskulama i parolama koje se nažalost ni sama ne pridržava. Ovo nije multietnički napad, zato što nije napad samo na određenu etničku skupinu u ovom slučaju, ovo je međureligijski napad. Ovo je napad na sve pravoslavne pomesne crkve. Iako su pravoslavne crkve podeljena unutar kanonskog diptiha na pomesne crkve kao što su Bugarska, Jerusalimska, Antiohijska, opet postoji svoj pravoslavni korpus. Ja bih napomenuo da su u Albaniji oko 30% ljudi pravoslavci. Bio sam u divnim hramovima dole u Albaniji, ovo je takođe napad i na njih, zato što vršite konvertiranje određenih pravoslavnih svetinja, što ima za jasan cilj satiranje čitavog jednog naroda, ali i duhovnog nasleđa. Ta baština na Kosovu i Metohiji zaštićena je UNESCO-om, pripada svetskoj kulturnoj baštini. Sve ovo ima za cilj da se izgubi trag Srba. Ovo je vid kulturnog genocida - rekao je Lazić.

