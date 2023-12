OVAKO IZGLEDA DRUŽENJE U TRPEZARIJI KOD PREDSEDNIKA SRBIJE Takvog ga niste videli, evo ko je još za stolom i zašto im je zahvalan

BEOGRAD - Nova godina se bliži, pa sam iskoristio priliku da se zahvalim ljudima sa kojima provodim najviše vremena na radnom mestu. Nedostaje Ivica Kojić, ali žene su uvek bile najveća snaga mog kabineta. Hvala im na podršci i požrtvovanju!, objavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na svom zvaničnom Instagram nalogu Budućnost Srbije.

- Sve su žene koje su zaslužne za ono što smo radili, koje su me trpele cele ove godine, a neke 10-11, neke 7-8, neke 5-6, pa sam ih pozvao ovde da ih počastim baklavama, kolačima sa šljivama, one su naša snaga, one su moja snaga, pomagale u svemu, radile profesionalno svoj posao... Hvala svima na trudu i radu, hvala najlepše, hvala za sve... Ne znam ni šta bih rekao... što ste me trpele - kazao je predsednik u video-objavi.

