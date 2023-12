NE MOŽETE DA ME UPLAŠITE, IZA MENE OSTAJU DELA! Uživo Vučić: Neće moći da okreče bele linije na putevima, a kamoli škole

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gost je jutarnjeg programa na TV Prva.

Vučić govori o svim važnim i aktuelnim temama.

O platama i penzijama

- Ne zaboravite da smo došli od toga da smo imali 320 evra. Za godinu i po dana prosečna plata biće 1.500 evra. Za nas će narednih šest meseci biti teški. Imate izbore u Rusiji, povećavaće se pritisak na nas. Dolaze do obnove Putinovog mandata, biće još žešći pritisak sveta na sve koji imaju odnose sa Rusijom.

- Od sutra povećanje penzija od 14,8 odsto, povećanje minimalne zarade od 1,78 odsto, najveće povećanje u istoriji Srbije. Nikada minimalac nije povećan toliko. I 10 odsto plate u javnom sektoru. Sve to raste od sutra, u februaru ljudi to primaju. Ekonomija funkcioniše dobro.

Pretnje zatvorom i hapšenjem

Predsedniku je prikazan i video na kome opozicija preti zatvorom i hapšenjem, nakon što su on i Mali podelili video iz vožnje u kome pevaju numeru Lepe Brene "četiri godine".

- Zmislite diktator u "škodi"... Znate li nekog diktarora iz "škode"? Da se vratim na ovo, uvek komentarišu nas kao dvojac. Te oni su homoseksualci, te ovaj je knjigovođa, ma ti dečko ni ne znaš šta je to. Milivojević i ovaj iz G17 su naučili iz novina informacije. Sve Bog da ih poživi. Evo kako me poslušala Marinika, prekinula je štrajk glađu. Sve su to izmislili da malo glume heroje, eto da malo bude kriva vlast, sve je to u redu.

- Što se zatvora tiče, da se malo i ja u zatvoru odmorim od vas. Zatvore smo sredili, ako mi još garantuju majonez i parizer, nikakav problem. Privođen sam mnogo puta uglavnom zbog utakmica kada sam mmlađi bio. Možete da me gonite za šta god hoćete, ali nećete da me uplašite. Zapamtite moje reči, neće moći da okreče one bele linije po putevima, kamo li po školama. Uzgred deca kreću u najmoderniju školu u Sjenici, i onda me pitaju zašto me Bošnjaci vole - kaže Vučić.

O nasilju ispred ministarstva

Predsedniku Vučiću je prikazan i video nasilja ispred ministartsva državne uprave.

- Ti ljudi rade pošteno. I onda dođe neko u čoporu. Pa pile bi vas jače udarilo nego što je ovaj na videu. Vidi se da nikada na ulici nisu bili. Ali da vi ne date majkama da idu kući svojoj deci... Za ovo smo mi krivi, ja se izvinjavam ljudima iz ministratsva državne uprave. Ovakvo ponašanje da dopustim prema građanima Srbije... Aj kad moramo da trpimo maltretiranje celog grada sa šatorima u kome ne spava ni vas 10, dobro izdržaćemo, ali nemojte da maltretirate ostale. Ovo više nećemo da dopustimo i svaki sličan pokupaj biće sankcionisan - kaže Vučić.

O Putinu

- Čestitao je praznike Orbanu i meni. Srbija je jedina zemlja koja mu nije uvela sankcije, kome drugom da čestita? Ne živim za čestitke. U politici živim za to šta će da se priča za 20, 30 godina. Da li će neko da voli poziciju Srbije, a što bi je voleo? Najprljavijom kampanjom su navijali u regionu protiv liste "Srbija ne sme da stane".

O opoziciji

Predsednik Vučić kaže da je opozicija smislila nešto i sebe ubedila u to.

- Prošlo je mnogo godina i sada je vreme da mi dođemo na vlas, oni sebe lažu. Ubeđivali su sebe "naš je red, jer smo moderni a vi ste seljaci"... Ti bre Vučiću se ne drogiraš a hoćeš da budeš moderan, to sam pitanje čuo 10 puta na različite načine.

Kada je reč o nemirima koji su se dogodili prošle nedelje predsednik je istakao da su svi oni znali da se to sprema.

- Stigao nalog sa tajkunske TV, da se pomere kamere s ulaza da ljudi obave posao. To celi grad priča. I njihovi novinari i političari. Ja kažem ljudima da neverujem, i govore mi da imaju jasnu dojavu da će to da rade. Naša je obaveza da čuvamo insitucije, ja kažem okej vi radite svoj posao. Politička kriza je zaustavljena na biračkim mestima gde su ljidi rekli svoje. Možete sve da uradite kao iz priručnika, ali neće vam proći ako nemate narod iza sebe. To vidite i osetite. Narod to rešava na izborima, ubacujući papiriće u kutiju. Ovo sve je samo njihov pokušaj da izbegnu sopstvenu odgovornost za loš rezultat. Sad se ujedinilo i kuso i repato - kazao je Vučić te dodao da su ove godine opozicione partije ostvarile zajednički rezulat koliko su na prethodnim izborima imali posebno svaka od stranaka.

- Predstavnici ODIR su za sve ovo znali unapred, kao i svaki put do sada, dodao je Vučić.

- Kako oni da izgube od nas kretena... Oni su geniji i elita. Oni su tu da mi svi radimo za njih, da lepo žive. Batajnica je ogromno mesto, zašto da ne odlučuje o rezultatima izbora... Najbolje da napravimo opštinu "Gradsko jezgro" i da oni tu vladaju - kazao je Vučić nadovezujući se o izjavu Bjelorglića.

- Za ove lažove iz Crte koji su više SPN nego oni sami, moje pitanje je "a gde su vam zapisnici?" Sve ste ih potpisali, sve mirno prošlo, ali je sve prirpeman unapred. Očekivali su da ćemo ovog puta slabije proći onda iznenađenje, njihov očaj, te uzimaju vlast na ulici. Neće oni nigde da uzimaju vlast sem na izborima. Sada je sve na SNS i njihovim odlukama... Rezultati se vide - kaže Vučić.

"EXPO mora da nam da energiju"

- Ideja o EXPO je nešto što mora da nam da strašnu energiju, energiju koja mora da bude ogromna. Moramo da izgradimo pute, bolnice, taj EXPO mora da bude sve, moramo da se predstavimo kao jedna od najmodernijih zemalja Evrope. Moramo da predstamo svoje znanje, da završimo nacionalni stadion - kazao je predsednik.

Pritisci zbog Kosova

Kako je predsednik istakao, loša stvar je pritisak oko Kosova.

- Oni ne mogu to sebi dozvole. Da sam na njegovom mestu verovatno bih i ja to koristio. On se borio za svoju zemlju sad što to nije bilo o našu korist... Moraju na to da računaju na Zapadu. Mi smo se upinjali oko mnogih stvari. Na primer oko tablica. Sa druge strane naš je interes Otvoreni Balkan da više zarađujemo. Mislim da će ta doluka doneti korist srpskom narodu. Postoje stvari o kojima ne mogu javno da govorim. Time smo izbegli mnoge stvari i zamke za Srbiju, ali o tome ću moći nekad u budućnosti da govorim. U jaunaru februaru očekujem najjače pritiske. Tada će biti pik njihove kampanje oko izbora za evropski parlament. Pa će svi od Šidera i Grošelja da se nađu pametnim. To su izraziti albanski lobisti. To nije odnos prema Vučiću već prema srpskom pitanju. Za mene je važno da dolazi dobro vreme.

O izborima

Predsednik je prvo govorio o izbornom procesu.

- Okončaće se izborni proces, u narednih 10 dana. Ide još jedan krug na osam biračkih mesta, ponavljaju se izbori 2. januara. Još računamo količnik, čini nam se da nedostaje 700, 800 glasova za još jedan mandat za listu "Srbija ne sme da stane". Borimo se za svaki glas. Onda idu rokovi, kada se proglase rezultati imamo mogućnost za konsultacije i tada razgovram za izbornim listama. Situacija je drugačija u Beogradu jer nije jasna većina. "Srbija ne sme da stane" ima 49 mandata, a SPN ima 43 mandata. Zavisi očigledno od Nestorovića - rekao je predsednik Vučić.

Predsednik je govorio o neredima u Beogradu i rekao i da hoteli prvi put nisu puni zbog onog što su radili.

- Neki su mislili da organizuju demonstracije. Osim što je rezultat da su im pokvarili posao. Neće ljudi da dolaze tamo gde se razbijaju vrata. Neće ljudi nesigurnost i nestabilnost. Nadoknadićemo to - kazao je predsednik.

- Želim pre svega da razgovaram sa Dačićem. Razlika između nas, on ima mnogo predsnoti, mnogo je otvoreniji, šarmantniji, mislim da sam od njega borbeniji i da stvari ne posmatram na taktički način, dan za danom. Ja to posmatram na tri, četiri godine, i mislim da je on to počeo da prihvata.

Predsednik je ponovo istakao kao država nije igračka.

- Ana Brnabić i Siniša Mali su resursi naše zemlje. Rekao sam protivnicima, kada me pobedite iskoristite moju popularnodt. Jednom ili dva puta godišnje me poašaljite u Kinu ili Emirate. Ja sam tamo popularan. Iskoristite to, to je resurs zemlje. Ali neki ljudi osećaju samo mržnju. Ima i tamo talentovanih ljudi, ali imaju problem sa budućnosti Srbije - kazao je predsednik.

Dodao je da Šešelj ima mnogo veći uticaj na javnost nego što se misli.