IZGLEDI ZA DOGOVOR IZMEĐU BEOGRADA I PRIŠTINE SVE MANJI! Les: Rusija, Kina i pet zemalja EU neće priznati nezavisnost tzv. Kosova

Profesor Centra za geopolitiku Univerziteta Kembridž Timoti Les naveo je da dogovor sa početka 2023. godine između Beograda i Prištine nije rešio ništa, te da su izgledi za eventualno rešenje sve manji, i dodao da je vlada prištinskog premijera Aljbina Kurtija dovela do međunarodnih sankcija tzv. Kosovu, prenosi Gazeta ekspres.

- Međutim vlada je donela međunarodne sankcije Kosovu i mogućnost oružane intervencije Srbije, što se ne može smatrati pozitivnim. Način da se izbegnu ti negativni rezultati bio bi ustupak EU po pitanju autonomije Srba i okončanje policijskih racija na severu Kosova, koje Srbi doživljavaju kao uznemiravanje. Međutim, pošto vlada takve poteze vidi kao suprotne osnovnim interesima Kosova, ne mislim da će promeniti svoj stav - kaže Les.

Govoreći o sporazumu koji su Beograd i Priština postigli početkom 2023. godine, Les kaže da je postignut određeni napredak u vezi sa sekundarnim pitanjima kao što su nestala lica, ali da su dve strane još uvek daleko razdvojene po ključnim pitanjima.

- Što se tiče konačnog rešenja, izgledi su slabi. Odnosi između dve strane postaju sve antagonističkiji, a rizik od otvorenog sukoba je sada veći nego što je bio početkom 2023 - dodaje Les.

Na pitanje da li se može ubrzati normalizacija odnosa Beograda i Prištine, Les navodi da ništa nije nemoguće, ali da ne vidi velike šanse za ubrzanje iz tri razloga.

- Prvo i najvažnije, nijedna strana ne prihvata uslove sporazuma. To je posebno loše iz perspektive Kosova, od kojeg je traženo da Srbima ustupi autonomiju bez ikakvih odgovarajućih garancija za priznanje od strane Srbije. Ali Srbija takođe nije zainteresovana za taj dogovor, jer je njen cilj da podeli Kosovo i integriše sever u samu Srbiju, a sporazum samo nudi autonomiju kosovskim Srbima. Drugi razlog, kao što su događaji iz 2023. godine dokazali, jeste to što Zapad nema delotvorno sredstvo da primora ni Srbiju ni Kosovo da potpišu sporazum koji oni ne žele da potpišu. Sankcionisali su Kosovo, ali to nije uspelo. Rekli su da Srbija i Kosovo ne mogu u EU bez dogovora, ali ni to nije uspelo - navodi.

Kao treći razlog, Les navodi to što se razgovori odvijaju u promenljivoj geopolitičkoj pozadini, sa revizionističkim silama koje otvoreno osporavaju hegemoniju Zapada.

Smatra da je formiranje Zajednice srpskih opština izazov za Prištinu u smislu da će Zapad nastaviti da se zalaže za uspostavljanje ZSO i da to nosi jasne rizike.

Odgovarajući na pitanje šta bi Prištini otvorilo vrata za članstvo u međunarodnim organizacijama ili za priznanje od pet zemalja EU, Les kaže da to zavisi od sporazumnog priznanja Kosova od strane Srbije.

- Pet zemalja EU teško da će priznati Kosovo u nedostatku priznanja od strane Srbije zbog njihovog dugogodišnjeg straha od separatizma. A Rusija i Kina teško da će prihvatiti članstvo Kosova u UN, osim ako Srbija to ne učini dobrovoljno, a ne pod pritiskom Zapada. U suprotnom bi Rusija i Kina i dalje mogle da blokiraju prijem Kosova u UN, tvrdeći da je njegova nezavisnost iznuđena i stoga nezakonita - pojašnjava.

Smatra da će Priština krajem 2024. godine biti u lošijoj poziciji nego sada.

- EU i SAD žele da obezbede sporazum o normalizaciji u prvim mesecima godine i, u meri u kojoj se Kosovo opire, suočiće se sa daljim međunarodnim pritiskom - zaključuje Les.

Kurir.rs/Kosovo Online/Gazeta Ekspres/Prenosi: A.Ć.