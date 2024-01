I TITO JE IMAO SVOG ĐILASA, NISAM SIGURAN DA ĆE OVAJ BOLJE DA PROĐE: Ivica Dačić o potezima opozicije, budućoj vladi, funkcijama

Ivica Dačić, aktuelni prvi potpredsednik Vlade i šef diplomatije, potpuno je, kako kaže u razgovoru za Kurir, saglasan sa stavom predsednika Srbije Aleksandra Vučića da novu izvršnu vlast treba formirati u kraćem roku, do početka marta. Dačić je potvrdio i da je sa šefom države razgovarao upravo o budućoj skupštinskoj većini.

- Uvek sam pristalica da naše institucije rade u punom kapacitetu i podržavam predsednika Vučića u tome da i Narodna skupština i vlada treba da budu konstituisani što je pre moguće, razume se, u rokovima koje propisuje zakon. Uostalom, to je bila i jedna od važnijih tema o kojoj smo razgovarali. Imamo jasnu i ubedljivu skupštinsku većinu, već su utvrđeni konačni rezultati izbora, tako da nema prepreka da krenemo u konstituisanje Skupštine, a onda i vlade. Uveren sam da ćemo ići brzo i da ćemo u razgovorima rukovodstava naših partija, koji će biti uskoro, da se dogovorimo o glavnim zadacima parlamenta i vlade. Mi već imamo glavne temelje zajedničke politike, tu politiku smo uspešno sprovodili i do sada, a za nju smo još jednom dobili veliko poverenje na izborima.

Da li to što sad govorite znači da će SPS definitivno biti deo nove vlade? Na koliki broj resora računate?

- Dogovor predsednika Vučića i mene još od pre izbora, a potvrdili smo i posle 17. decembra, jeste da nastavimo našu stratešku saradnju i da zajedno vodimo politiku koju smo vodili i do sada. To je još jednom na izborima potvrđeno kao najbolja politika za Srbiju i u nju veruje ubedljiva većina naših građana. Mi imamo obavezu da to nastavimo, bez obzira na neke naše partijske razlike, jer narod je vrlo jasno rekao na izborima ko želi da ga predstavlja i kakvu politiku treba da vodi. To je najvažnije. O personalnim rešenjima u parlamentu i vladi ćemo voditi konsultacije, i to je u ovom trenutku manje važno od toga da pred sobom imamo jasnu politiku i jasne ciljeve koje treba da ostvare i budući parlament i buduća vlada.

Kolike su šanse da vam se ostvari želja da dobijete premijersko mesto? Ili je to u ovoj situaciji potpuno ad akta, s obzirom na rezultate?

- Moramo da poštujemo izborni rezultat i u tom pogledu, a on kaže da je SNS osvojio ubedljivo najviše glasova. Po tom principu mu pripada mesto mandatara i odluka ko će to da bude. Ali, ponavljam, sva personalna rešenja dolaze kao rezultat naše zajedničke odluke kako ćemo i u kom sastavu najbolje i najefikasnije za Srbiju da obavimo poslove koji su pred nama. U tom smislu i moj i bilo čiji drugi angažman u vladi podređen je tom cilju.

Šta će na kraju biti s Beogradom? Da li je izvesnija većina SNS-SPS i Nestorović ili novi izbori? I šta je bolje, po vama?

- Rezultat je takav da SNS i SPS jesu ostvarili ubedljivu pobedu, ali ne možemo da formiramo većinu jer nam nedostaje jedan ili dva mandata. Ja bih, naravno, najviše voleo, i to je bio naš predizborni cilj, da imamo čistu većinu i da dosadašnja koalicija nastavi da vodi Beograd. Ali to sada nije moguće, šta da se radi, to je demokratija i takvi su izborni rezultati, koje moramo da poštujemo. Što se mene tiče, koalicija SNS-SPS je najbolje rešenje za Beograd, to je rekao i najveći broj birača, a ako to ne možemo da ostvarimo, nemam ništa protiv novih izbora.

Nikola Nikodijević, dosadašnji predsednik Skupštine Beograda, otvoreno je pozvao Nestorovića na saradnju, a ocena nekih analitičara je da ne treba sada on doveka da se čeka... Zaista, treba li Nestorovića čekati i moliti?

- Logično je da ga i mi i SNS pozovemo na saradnju i da vidimo da li možemo da sprovodimo zajedničku politiku, jer volja građana nas obavezuje da razgovaramo. Oni su novi na političkoj sceni i treba da vidimo da li imamo dodirne tačke oko politike u Beogradu. Ako ima tih tačaka, sarađivaćemo, ako nema, ići ćemo na izbore. Ali, kao i u slučaju Skupštine i vlade Srbije, mi hoćemo da i institucije Beograda rade u punom kapacitetu, i to što je pre moguće. Ako dogovor nije moguć, imaćemo nove izbore, tu je situacija čista. U Beogradu ima mnogo završenih, ali i započetih poslova i treba nam gradska uprava u punoj funkciji, i to s ljudima koji dobro znaju kojim pravcem grad treba da se razvija. Tu je i Ekspo 2027, za koji već sada moramo da se pripremamo, i Beograd će u tome imati važnu ulogu, zato nema mnogo vremena za čekanje i strančarenje.

O potezima Milatovića S Crnom Gorom moramo imati najbolje odnose Jakov Milatović, predsednik Crne Gore, rekao je da neće ići na proslavu Dana RS, a negativno je govorio i o "srpskom svetu"... Kakve odnose s Crnom Gorom da očekujemo? - Gde će predsednik Crne Gore da putuje, a gde neće, to je njegova stvar i njegov izbor. Srbija vidi Crnu Goru kao najbližeg suseda s kojim moramo da imamo najbolje moguće odnose i tu se u našoj politici ništa ne menja, bez obzira na to ko je na vlasti u Podgorici. Ono za šta smo uvek zainteresovani jeste položaj srpskog naroda u Crnoj Gori. Tu ima pozitivnih promena i mi to pozdravljamo, a nastavićemo da pružamo svu podršku srpskom narodu u Crnoj Gori da ostvari svoje interese i dobije onu ulogu koja mu je godinama uskraćivana.

Dragan Đilas i njegova lista otvoreno su priznali šta im je bio plan - da izađu na ulice. Biljana Stojković je takođe rekla da su imali plan da silom zauzmu Skupštinu grada... Šta kažete na to?

- Đilas možda nije sprovodio plan, nego nalog. Ne bi bio prvi put u istoriji da neki Srbi sprovode planove drugih država. Uostalom, i Tito je imao svog Đilasa, nisam siguran da će ovaj bolje da prođe.

Šta možemo da očekujemo na ulicama Beograda posle praznika, za kada su najavili proteste?

- Mogu da nastavljaju proteste koliko god hoće, sve dok su mirni i dok ne ruše narodnu imovinu, kao što su radili. Ali o čemu će biti ti protesti? O nekoj magli od žalbi na izbore, koju ne razumeju ni oni koji pozivaju na proteste, a kamoli oni koji dolaze na ulicu. Potpisali su sve zapisnike s biračkih mesta, uložili su nešto malo prigovora na tok izbora i sve je prošlo, konačni rezultati su utvrđeni nakon pune zakonske procedure, u kojoj su i oni učestvovali. I sad, pošto su nesrećni zbog još jednog katastrofalnog poraza i ne znaju šta će da rade i kako da objasne novi poraz nekome kome su obećali pobedu - hajde da blokiramo ulice. I što je najgore, traže od stranaca da se umešaju u naše suvereno pravo da sprovodimo izbore i da njih nekako postave na vlast. Izbori su bili čisti, naša pobeda je čista i ubedljiva, i oni su to priznali kroz zakonski izborni proces i sve što se posle toga radi je čisto nasilje nad demokratijom i nad narodom.