VEĆE PLATE ZA VOJSKU! VUČEVIĆ: Danas pokrećemo inicijativu za vraćanje služenja obaveznog vojnog roka! Evo koliko bi trajao

Odlukom Vlade i predsednika od 1. januara za 10 odsto bolje su plate u VS - kazao je Vučević dodajući i koliko je poboljšano stanje u Vojsci Srbije ali i njena opremljenost. Plate su izuzetno povećane posebno za specijalne jedinice

BEOGRAD - Ministar odbrane Miloš Vučević gostuje ovog jutra na televiziji sa nacionalnom frekvencijom gde govori o aktuelnim temama iz domena bezbednosti.

- Generalštab Vojske Srbije i Ministarstvo odbrane danas će zvanično pokrenuti inicijativu kod predsednika Srbije i vrhovnog komandanta oružanih snaga da se ukine odluka o suspenziji vojnog roka odnosno da opet reaktiviramo zakon koji definiše obavezno služenje vojnog roka - rekao je jutros ministar Vučević gostujući u jutarnjem programu TV Happy.

foto: screenshot Happy tv

Vučević je kazao da bi takav vojni rok trebalo da traje najduže do 4 meseca, a može biti i kraći, ali da će se to tek videti kad se bude procenilo kolika je dužine obuke potrebna, ali to svakako neće biti ni godinu pa čak ni šest meseci.

On je podsetio da obavezno služenje vojske u Srbiji nikad nije ukinuto već samo suspendovano što znači da samo treba ukinuti suspenziju, odnosno reaktivirati odluku o služenju, te da će o tome prvo biti pokrenuta i široka javna rasprava kao i sve neophodne procedure u državnim organima i Skupštini Srbije. U raspravi će učestvovati GŠ, MO, Vlada Srbije, predsednik države i njegov kabinet, a Skupština donosi krajnju odluku. Očekuje se da se uključe i stručnjaci, generali, oni koji su čitav život proveli u vojsci, ali i najšira javnost.

Na pitanje kada bi to moglo da počne, Vučević je rekao da to tek treba razmotriti - da li je to od 2025, 2026... a pre toga treba obezbediti i infrastrukturu za dolazak regruta.

On je ukazao i na postojanje dela javnosti koju to nekako asocira na plave koverte, nekakve sukobe, devedesete, kako govore, pa naglasio da Srbija nema nikakvu nameru da ni sa kim ratuje niti se sukobljava, naprotiv - cilj je da se čuva mir i bezbednost naše države.

Vučević je na televiziji Hepi kazao da služenje vojnog roka u Srbiji nikada nije ukinuto, već je suspendovano i da država u svakom momentu može da promeni tu odluku.

"Izvršena je nova procena bezbednosne situacije. Potrebni su nam novi regruti. Mi se ne spremamo za neki rat, ali ovo nam je potrebno da bi država uvek bila vitalna i spremna da čuva sebe", smatra ministar.

1 / 5 Foto: screenshot Happy tv

Vučević je rekao da posle 13 godina rezervni sastav treba da se popunjava i da smo izgubili 13 generacija. Jezgro VS ostaje profesionalna vojska ali da je neophodan stalni priliv regruta zbog rezervnog sastava.

On je naglasio da se mi ne spremamo ni za kakve ratove ili sukobe, ali da je VS garant mira i stabilnosti i što je jača vojska, jača je i država koja može da odbije pretnju. On je podsetio i na članice NATO od kojih mnoge nikad nisu ni ukidale obavezni vojni rok ali i na neke koje su ga vratile poput baltičkih i skandinavskih. Grčka ga nikad nije ukidala, ni Austrija...

Veće plate za Vojsku - Odlukom Vlade i predsednika od 1. januara za 10 odsto bolje su plate - kazao je Vučević dodajući i koliko je poboljšano stanje u Vojsci Srbije ali i njena opremljenost. Plate su izuzetno povećane posebno za specijalne jedinice. On je nabrojao i u koliko su navrata povećane plate, počev od 1. januara prošle godine - kad je to bilo 25 odsto pa nadalje, a dodao je i da je profesionalnim pripadnicima koji su ušli u specijalne jedinice, početna plata 200.000 dinara.

O izborima

Vučević je ocenio i protekle izbore rekavši da opozicija nije imala nikakav program niti stav o pitanju Kosmeta, izgradnji budućnosti, napretku i slično nego je čitava kampanja bila koncipirana na "mrzim Aleksandra Vučića", te da je narod to prepoznao.

On je kazao i da lista Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane, koja je pobedila, ostaje pri svojim ciljevima da prosečna plata do 2027. bude 1.400 evra, a minimalac i prosečna penzija po 650 evra.

Vučević novi premijer?

Na reči da je predsednik Vučić prethodnih godina više puta pominjao upravo njega kao budućeg premijera u narednom periodu, Vučević je rekao da prvo treba konstituisati Skupštinu, ali da će njegova stranka svakako zatražiti mandat za formiranje nove vlade od predsednika. Naglasio je i da kao čovek mora da ukaže na nesporan uspeh i neprekidan vredan rad Ane Brnabić koja je bila pravi saborac.

Kad je reč o okruženju, kazao je da treba videti koliko je Srba na popisu u Crnoj Gori, te naglasio da nas čeka težak period kad je reč o Republici Srpskoj i posebno Kosmetu, našem teškom pitanju starom dva veka.

Kurir.rs