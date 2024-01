SRĐAN MILIVOJEVIĆ OPET LUPETA I IZNOSI LAŽI: Premijerka Ana Brnabić ovako je reagovala na izjavu člana Demokratske stranke!

Povodom izjave narodnog poslanika Srđana Milivojevića, člana Demokratske stranke, da je "u birački spisak od 2020. do 2023. godine protivpravno upisano 98.135 birača" oglasila se premijerka Ana Brnabić saopštenjem u kojem podseća da su se "od 17. decembra, kada su održani izbori koje je opozicija zahtevala, čak pretila ukoliko najhitnije ne budu održani, tj. pre kraja 2023. godine, nizale laži iste te opozicije o izbornoj kradi".

- Navodili su "dokaze" i teorije od kojih je jedino ostalo to da su jedni smenjivali druge, kao da ovi prethodni nisu ni postojali. Od "uveženih" 40.000, pa čak i do 50.000 glasova iz Republike Srpske, svaka od tih teorija bila je besmislenija od prethodne. Elem, tako dođosmo do teško shvatljivog lupetanja Demokratske stranke (lakše shvatljivo ukoliko znamo da isto propagira Srđan Milivojević) da je "u birački spisak od 2020. godine do 2023. godine protivpravno upisano 98.135 biraca". Za neverovati, ali ovo je prevazišlo i onu ludost od 40.000 "zlotvora", koji su došli da "otmu" Beograd od kruga dvojke.

foto: Foto: twitter/MilenkoJovanov

Prvo, prema zvaničnim podacima koji su javno dostupni u Republici Srbiji (odluke RIK o utvrđivanju i objavljivanju konačnog broja birača u Republici Srbiji) na izborima 2020. godine, u biračkom spisku je bilo upisano 6.584.376 birača, dok je na izborima 2023. godine bilo upisano 6.500.666 birača. Ovo znači da je od od 2020. do 2023. godine smanjen broj birača za 83.710!

Drugo, pored toga što se broj birača za tri godine smanjio, potpuno je nejasno (zato što nije ni važno, a ni istina) zašto Milivojević (još uvek sa Gazele koju je obećao da neće napustiti dok Šolak ne dobije nacionalnu frekvenciju), i na osnovu čega, tvrdi da je iko "protivpravno upisan" u birački spisak koji je danas, a zahvaljujući svemu što je upravo Srpska napredna stranka uradila, lako proverljiv i nadasve transparentan, a u koji su oni imali prilike da imaju uvid u bilo kom trenutku u poslednje tri godine.

Naime, svaki upis/promena u biračkom spisku vrši se na osnovu podataka iz službenih evidencija kada se to čini po službenoj dužnosti, odnosno kada zahtev podnosi građanin potrebno je da ga svojeručno potpiše i priloži identifikacioni dokument i eventualno dostavi druge dokaze. Danas se (i, opet - zahvaljujući i Aleksandru Vučiću i SNS) o svakoj promeni u biračkom spisku vodi evidencija, sa dokazima na osnovu kojih je izvršena, dok referenti koji ažuriraju birački spisak imaju kvalifikovane elektronske sertifikate i na taj način se nedvosmisleno zna koji službenik je izvršio ažuriranje dela biračkog spiska.

Dakle, ukoliko bilo ko raspolaže podatkom da je neko lice protivpravno upisano u birački spisak, potrebno je da o tome dostavi konkretne podatke, kako bi država izvršila provere.

foto: Petar Aleksić

Imajući u vidu sve navedeno, ne samo da je evidentno da nema osnova za tvrdnje da je biračkom spisku izvršen protivpravni upis biraca (koga briga - Šolakovi mediji su, po svom starom običaju, ovu lako proverljivu laž već preneli kao najvažniju vest), već je ovo još jedan dokaz da opozicija nije ispratila niti jedan reformski potez u poslednjih 11 godina i da je u potpunosti srećna i bezbrižna u svom neznanju.

I sad, šta? I ova laž će nestati kao da je nikada nije bilo, zaturiće je negde u dubine svog bespuća i od večeras kreću da smišljaju novu laž. Što bi Čola rekao "jedna za drugom, takav život je moj..." - navodi se u saopštenju premijerke Ane Brnabić.

(Kurir.rs)/K. P.