PREDSEDNIK UŠAO U RUSKI DOM PA SE SETIO DETINJSTVA! Vučić otkrio zašto ga je otac stalno tu dovodio

BEOGRAD - Kada sam dečak bio, tata me je dovodio da gledam crtane filmove i ja sam zapamtio Konjić Grbonjić jer sam to voleo najviše... Podseća me na tu salu... Ali jeste, sad je mnogo doteranija i sređenija ali je mnogo lepa - kazao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom današnje posete Ruskom domu u centru Beograda.

On se tokom obilaska setio svog detinjstva i toga kako ga je otac dovodio u salu Ruskog doma na crtaće. Podsetio se i kako je sala tad izgledala, pa rekao i kako se ljudima čini da je nekada sve bilo lepše a to je ljudska priroda, sve vam je bilo bolje i lepše kad ste bili mladi.

Predsednik je sa ambasadorom i direktorom razgovarao i na ruskom a na kraju je izjavio da je izuzetno srećan što je danas bio u Ruskom domu i da je ruska kultura i kad je reč o književosti, vajarstvu, slikarstvu... u samom vrhu svetske kulture. Dostojevskog kao pisca, dodaje, ceni najviše, na njemu je rastao naglasivši da izuzetno ceni rusku kulturu.

