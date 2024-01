"ZA NJIH, BEOGRAD JE GLAVNI GRAD - NE SARAJEVO!" Vladimir Đukanović: Ne može se na silu voleti VEŠTAČKA TVOREVINA (VIDEO)

Praznici i dalje traju ali na regionalnoj političkoj sceni nema odmora. Napetost nastala tokom izbornog procesa krajem prošle, prelila se i u ovu godinu, a na sve to pridodalo se i omogućavanje vlade Republike Srbije da se vozila sa kosovskim tablicama mogu kretati nesmetano.

foto: screenshot RTRS vijesti

Kao da ovo nije dovoljno, Dan Republike Srpske probudio je po ko zna koji put duhove prošlosti i ionako podgrejanu netrpeljivost ponovo doveo do tačke usijanja.

Mogu li se svi ovi požari ugasiti, i na koji način, kakva nas godina čeka i da li se po jutru dan poznaje govorio je za Kurir, član predsedništva SNS, advokat Vladimir Đukanović.

foto: Printscreen/Youtube

On je izneo je snažne stavove o situaciji u Bosni i Hercegovini, ističući duboko ukorenjene emocije i pitanje prava Srba u toj zemlji.

foto: screenshot Video Plus

Emotivni ton i veza sa Republikom Srpskom

Đukanović je naglasio svoju ličnu vezu sa Republikom Srpskom, izražavajući duboko emotivno povezivanje sa tim regionom.

- Moja familija potiče iz Republike Srpske, iz Ugljevika. Za njih, Beograd je glavni grad, ne Sarajevo. Istorija nas veže za našu zemlju, ali današnja situacija, gde se Srbima uskraćuju prava, stvara veštačku tvorevinu koju nikad nećemo voleti ni prihvatiti - istakao je Đukanović.

foto: Kurir tv

San o ujedinjenju Srbije i Republike Srpske

Istakavši jaku želju za ujedinjenjem Srbije i Republike Srpske, Đukanović je rekao:

- Svi Srbi u Republici Srpskoj sanjaju o jedinstvu sa Srbijom. To je san koji ne možete izbrisati, to je nešto što živim. Poštujem Bosnu i Hercegovinu kao državu, ali ne mogu odstraniti svoje snove i emocije koje gajim.

Potez za smirenje tenzija

Govoreći o potrebnim koracima za umirenje tenzija, Đukanović je istakao:

- Prvo, ne insistirajte na ukidanju Republike Srpske. Moramo izbegavati oduzimanje nadležnosti jer to stvara nesuglasice. Potrebno je poštovanje svih naroda i prava koje smo stekli tokom vremena.

02:58 ZA NJIH, BEOGRAD JE GLAVNI GRAD - NE SARAJEVO! Vladimir Đukanović za Kurir:

Starosedeoci Sarajeva

- Pre drugog svetskog rata, Srbi su bili i većina u Sarajevu i držali su centar samog grada kako je Bosna i Hercegovina potpala pod NDH. Tako su naravno Ustaše i ustaška vlast, kada je došla, Srbe je ubijala, sklanjala, odatle su Srbi bežali ka planini, odnosno ka periferiji grada Sarajeva ((danas izbegla većina živi u Istočnom Sarajevu, naseljima Lukavica, Dobrinje...) i zato se gubila ta većina u samom centru, da bi sad bili potpuno dokusureni posle ovog rata, gde su potpuno istrebljeni i očišćeni iz samog Sarajeva. Mimo naše srpsko Sarajevo, to je do toga potpuno novi grad koji je napravljen i meni je jako lepo kad tamo odem, ali ono Sarajevo nekadašnje, koje je bilo predratno, to više ne postoji. Tamo su sad neki potpuno drugi ljudi koji nameću neke svoje pravila, koje veze nemaju sa onim predratnim Sarajevom i to jednostavno niko normalan, od srpske strane ništa tako nešto ne može prihvatiti - rekao je Đukanović i dodao:

- Međunarodna zajdnica neće dozvoliti pripajanje Republike Srpske Srbiji - nikada. Ja kažem, to je samo moj san i moja volja, želja. Ja nisam nerealna osoba pa da dovodim čitav Balkan u opasnost zbog tako nečega.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

11:21 AMERIČKA AMBASADA KAO DA ŽELI DA PROLONGIRA KRIZU U BiH! Analitičari o rođendanu Republike Srpske: MORAMO RAZMIŠLJATI O OVOME