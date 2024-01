VUČIĆ O TRCI U NABAVCI ORUŽJA: Naoružavaju se svi u svetu, i ovde u regionu! I sve što mogu da vam kažem je da NE ZAOSTAJEMO!

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija pomno prati kako se ko u regionu naoružava i poručio da naša zemlja ne zaostaje.

Vučić je, komentarišući izjavu novog premijera Francuske Gabrijela Atala da će jedan od njegovih prioriteta biti naoružavanje Francuske, rekao da je to sasvim logično.

- Vidim da su albanski novinari sa Kosova pitali Amerikance šta misle o najavljenom uvođenju vojnog roka u Srbiji, a da su im Amerikanci odgovorili da pomno prate situaciju. I ja pomno pratim sve što se zbiva svuda po svetu. I u Americi, i u Engleskoj, i u Francuskoj, i u Nemačkoj, i u Švedskoj. Svuda sve pomno pratimo. Ali ono što ne morate pomno da pratite, što vidite, čak i da ne vidite ništa i da se pravite da ne čujete ništa, to je da se svi naoružavaju do zuba. Logično. Zašto se ne bi Francuska naoružavala? Naoružavaju se i svi ovde u regionu. A naše je da ne zaostajemo. I sve što mogu da vam kažem, to je da ne zaostajemo. Uskoro ćete to moći da vidite. Samo ćemo vas obavestiti o preciznom datumu - izjavio je danas Vučić.