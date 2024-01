TRAŽIO DA SE UVEDU NAJOŠTRIJE SANKCIJE SRBIJI: Evo ko je Mihael Rot u kog se kune Đilasova opozicija

Mihael Rot, šef spoljnopolitičkog odbora u nemačkom parlamentu, bio je jedan od političara koji su tražili sankcije Srbiji nakon incidenta u Banjskoj, rekao je novinar Dojče Vele Nemanja Rujević gostujući na televiziji N1.

- Pritisak Mihaela Rota je prilično nizak, on je već dugo nezadovoljan politikom Berlina prema ovom regionu i prema Srbiji, on je bio među oni zapadnim parlamentarcima koji su tražili da se uvedu sankcije Srbiji zbog Banjske. On govori u svoje ime, ne znači da govori u ime svoje stranke - rekao je Rujević.

