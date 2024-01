VLADIMIR ORLIĆ ZA KURIR: I opozicija je očekivala baš ovakve rezultate, inače ne bi unapred govorili strancima da ih neće priznati

Predsednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić u intervjuu za Kurir najavljuje da će novi saziv parlamenta biti konstituisan u narednim nedeljama i poručuje da nema ništa od pokušaja da se ospore rezultati decembarskih izbora. Orlić smatra da su protesti opozicije nakon izbornog poraza "tek njihovo glupiranje kojim pokušavaju da izbegnu podnošenje računa svojim biračima". Naš sagovornik najavljuje da će lista oko Srpske napredne stranke, kao i prethodnih godina, kada je takođe mogla sama da formira većinu, nastojati da okupi i druge koji su spremni da u takvoj državnoj politici učestvuju i da svojim učešćem doprinesu.

Iako je od izbora prošlo mesec dana, u političkom životu i dalje imamo tenzije. Kako odgovarate na zamerke dela opozicije o neregularnim izborima?

- Znaju svi, pa i kompletan bivši režim, da su izbori pokazali pravu volju naroda. Bilo im je to jasno i pre izbora, zato su i spremili unapred čitav scenario za cirkus koji izvode nakon što su se suočili s rezultatima. Baš takve rezultate su i oni očekivali, inače ne bi unapred govorili strancima da ih neće priznati. Uzalud: njihovi su predstavnici bili u većini na svim biračkim mestima i potpisali sve izbrojane glasove, njihove Crte i Kreni-promeni su slale svoje posmatrače, koji su na biračkim mestima potpisali da nemaju nikakvih primedbi, isto to su učinili i brojni strani posmatrači, dok su njihovi "eksperti" češljali sve spiskove pre izbora, a Crta ih verifikovala. To što im se sam rezultat ne dopada sada je samo - njihov problem. Ali imaju oni većih problema od toga sada: treba da objasni tajkun Đilas svojima zašto ih je lagao pričama "SNS pada, njihov rezultat sada počinje cifrom tri, neće moći da formiraju vladu ni sa SPS, mi ih stižemo, a Beograd uzimamo sami", a pokazalo se - sve suprotno. Sa 150.000 novih glasova, rezultatom od 47 odsto i apsolutnom većinom u Narodnoj skupštini, lista "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" je dvostruko potukla tajkunsku listu i može potpuno sama da izabere vladu. Pobedili smo bivši režim i u Beogradu sa 20.000 novih glasova i još više odborničkih mandata na izborima čiji su svaki segment kontrolisali svi koji su hteli. Sad bi lažovi da izbegnu ono što im prirodno sledi - da se svi đuture povuku iz politike zbog odgovornosti prema ljudima koji su im verovali. Zato su se opredelili za manevar s vikom o "neregularnostima" dok ne prođe neko vreme, pa će oni rezultate ipak da priznaju time što će uzeti mandate i tako umesto pokazivanja odgovornosti pred ljudima koje su lagali te iste ljude će da namagarče ponovo, ovaj put - definitivno i konačno.

Očekujete li da se poveća uloga međunarodnog faktora u postizbornom raspletu u Srbiji, s obzirom na to da su aktivnosti koalicije "Srbija protiv nasilja" najviše usmerene upravo na to?

- Nema od toga ništa. I neki od predstavnika tih posmatračkih misija sami kažu da je tako nešto potpuno nerealno, ali još važnije - ne bi imali ni šta da rade, ni šta da traže, kad su već sve videli, uverili se svojim očima i potpisali da je sve bilo u redu. Ostaju samo očaj i nova svedočanstva ljigavog, podaničkog karaktera kojim Đilas, Tepić i njima slični pišu pisma, moljakaju strance da u Srbiji uvedu neku namesničku upravu i baš njih posade na vlast, ako je moguće. Uz otvoreno opanjkavanje, pljuvanje i klevetanje sopstvene države, bez srama i bilo kakvih kočnica. Pa to nije moguće, niti će biti moguće. Ovde se sada pita samo naš narod, a narod je rekao svoje. U ono njihovo doba mraka, propasti i sveopšteg poniženja, kada su stranci i njihovi ambasadori pravili vlast u Srbiji, diktirali joj stavove i krojili politiku, a ovdašnji tajkuni i lopovi za to vreme drali narodu kožu s leđa, ne vraćamo se - nikada više.

Iz ove koalicije najavljuju i nastavak protesta 16. januara, na dan ubistva Olivera Ivanovića. Smatrate li da je to pogodan datum za tako nešto, kako je to rekao Zdravko Ponoš?

- Reč je o bednom lešinarenju po ko zna koji put. Kakve veze ima Oliver Ivanović sa izborima iz decembra 2023? I s kakvim pravom uspomenu na njega skrnave bednici koji ga se sada sete jednom godišnje, i to za potrebe svoje lične promocije, a dok je bio živ, za njih taj čovek nije ni postojao? Kako su lešinarili nad stravičnom tragedijom iz maja prošle godine, isto rade i sada. Ljudima su se zbog toga bukvalno zgadili. Zato ih, između ostalog, i ne prati u takvim aktivnostima gotovo niko, okupljaju se sami sa sobom. A da je to sve Ponošu "pogodno", ni tu nema ništa novo: sve najprljavije, najotrovnije, neljudsko do krajnjih granica za njih je pogodno, jer takvi i jesu oni sami.

S druge strane, vi se kao pobednička strana na izborima spremate za konstituisanje Skupštine Srbije. Pominje se Dan državnosti kao mogući datum zakazivanja te sednice?

- U narednim nedeljama biće konstituisana Skupština u novom sazivu, sve u skladu s procedurama i po zakonu. U toj Skupštini će, neprikosnovenom voljom naroda, u naredne četiri godine da se vodi politika čiji je lider predsednik Aleksandar Vučić, za tu politiku narod je odredio apsolutnu većinu u svojoj Narodnoj skupštini, istu politiku će voditi i vlada, koju će ta većina izabrati uskoro.

Lista "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" ima apsolutnu većinu u parlamentu, ali je najavljeno da će ići na širu podršku. Koliko ta podrška može biti široka? Koga već sad možete da vidite u vladajućoj većini?

- Razgovaraćemo pre svega s našim tradicionalnim partnerima iz SVM. Kao i prethodnih godina, kada smo takođe mogli sami da formiramo većinu, mi želimo da u borbi i radu za našu Srbiju okupimo i druge, one koji su spremni da u takvoj državnoj politici učestvuju i kadri su da joj svojim učešćem doprinesu.

Šta mislite o SPS kao koalicionom partneru? Jeste li za nastavak saradnje?

- Okupljanje oko slobodarske politike predsednika Aleksandra Vučića uvek je bio najbolji mogući izbor koji mogu da naprave politički akteri u Srbiji - to važi za sve, i za stranke i za pojedince. Sa svima ćemo da razgovaramo, ali uvek će glavna tema biti upravo ta: politika daljeg jačanja i razvoja Srbije, pred kojom je mnogo posla kako bi uspela da ostvari sve velike ciljeve koje smo postavili do 2027. godine.

U najvećoj opozicionoj koaliciji razmatrale su se i ostavke na poslanička mesta, ali je izvesnije da će i njihovi poslanici potvrditi svoje mandate. Šta kažete na njihovu taktiku da se istovremeno prihvate mandati, ali i organizuju ulični protesti?

- Naravno da će uzeti mandate i sve pare koje uz to idu. Pa njih to pre svega zanima. Protesti nakon ubedljivog poraza su tek njihovo glupiranje kojim pokušavaju da izbegnu podnošenje računa svojim biračima i aktivistima za to što su ih ponovo lagali, ispred nosa im mahali izmišljenim istraživanjima i obećavali nekakve "pobede" od kojih nema ništa. Pa su zato uzeli da drame i patetišu, uz histerične povike "ovo je krađa, ne priznajemo ove izbore!", da bi ih ipak priznali uzevši mandate i smestivši se lepo, a vi naivni, koji im i posle svega bilo šta verujete - vi slobodno gulite đonove i mrznite se, protestujte i dalje za račun "velikih lidera" koji će da vas u juriš pozivaju iz skupštinskog restorana. To je njihova zaključna poruka biračima i kompletna njihova "taktika".

Kako biste opisali situaciju u Beogradu? Jesmo li bliži formiranju vlasti, novim izborima ili ponavljanju izbora?

- Ako bude formirana većina, nema nikakve potrebe za novim izborima. Ako ne bude - pitaćemo ponovo narod šta misli. U tom slučaju, bez ikakve dileme: sledi još ubedljiviji trijumf izborne liste koja predstavlja politiku predsednika Vučića. Ljudi će kazniti tajkunsku bulumentu i zbog svih laži koje su im ponovo servirali, zbog odvratnih uvreda na račun našeg naroda u RS, ali i svih koji ne žive u krugu dvojke, kao i zbog huliganskog divljanja nad Skupštinom grada, iživljavanja nad policijom, zaposlenima i narodnom imovinom. Takođe, kazniće ih i zbog teškog sebičluka i kukavičluka koji su pokazali, svalivši svu krivicu na mlade ljude koji su im verovali i na njihov poziv krenuli u demoliranje Starog dvora, da bi ih njihove vođe napustile, proglasile za "nedovoljno odgovorne, ostrašćene" ili "ubačene elemente". Kao što bi narod u tom slučaju kaznio i sve one koji, u trenutku kada zlikovci pokušavaju Majdan u Beogradu - reše da se prave mrtvi, ne pokažu nikakvu odgovornost, nego se nadaju novim izborima da dobiju možda koji mandat više, da onda sutra s njim opet ne bi radili ništa? Ako neko sam odluči da se nađe u ovoj drugoj grupi, sam će sebe i kazniti. Kada se brani država - nema gledanja s tribina, uz semenke i limunadu. Onda se ulazi u arenu, i to trčećim korakom.

Proslava Dana Republike Srpske Bili smo zajedno u tim danima i bićemo uvek foto: screenshot Youtube/RTRSvijesti, Printscreen/VideoPlus, Damir Dervišagić, Antonio Ahel/ATAImages Bili ste u Banjaluci na proslavi Dana Republike Srpske. Kako ste doživeli burne reakcije iz regiona, ali i šire? - Sve one koji bi hteli da RS ne postoji najviše je pogodila čestitka predsednika Srbije Aleksandra Vučića, pročitana na svečanosti u Banjaluci, pozdrav emitovan s kule Beograda na vodi i vatromet u Beogradu. Baš kao što je sve to najviše značilo našem narodu u RS, predstavljalo za njega najvažniji znak podrške koji su mogli da požele. Bili smo zajedno u tim danima i bićemo uvek. Srbija koja sprovodi državnu politiku čiji je lider predsednik Vučić uvek će da pomaže, poštuje i čuva Republiku Srpsku. To može da smeta samo prevaziđenim političarima večito zaglavljenim u prošlosti, bilo da su iz Sarajeva, Prištine ili nekog trećeg mesta. Mi smo odabrali budućnost, razvoj, jedinstvo i saradnju, mi guramo napred. A vreme neće da čeka na one koji ostaju pozadi. Konačno, moraće svi da se naviknu da je Srbija danas suverena, nezavisna i slobodna, sama donosi svoje odluke, štiti interese svog naroda i tako će i ostati - ničije "burne reakcije" to ne mogu da promene.