MILENA POPOVIĆ TETOVAŽU POSVETILA UBIJENOM OLIVERU: Ovo joj je večna uspomena na supruga (FOTO)

Državna sekretarka u Ministarstvu turizma i omladine, Milena Popović, javnosti je postala poznata posle ubistva supruga Olivera Ivanovića. Danas je u jeku interesovanja zbog veze i ljubavi koja joj se dogodila sa Igorem Jurićem kada se najmanje nadala.

Svaka njena objava na društvenim mrežama privuče veliku pažnju, a tako je bilo i ovog puta kad je atraktivna crnka objavila fotografiju na Instagramu kako uz čašu vina uživa u jednom restoranu.

Na zlobu desne ruke ona nosi tetovažu, tačnije potpis Olivera Ivanovića koju je uradila pre 5 godina. Na drugoj ruci ima još jednu tetovažu na kojoj piše ljubav. Kako je rekla Milena januar je za nju posebno težak mesec jer je tada ubijen njen tadašnji suprug Oliver Ivanović.

- Uradila sam tetovažu njegovog potpisa posle njegove smrti, na fotografijama se to ne vidi jer su baš sitna slova. U utorak je godišnjica Oliverove smrti i nikad nije lako. Januar nam je jedan od najtežih meseci. Nije lako najviše zbog Bogdana, ali eto pripremamo se za taj dan - rekla je Milena.

Podsetimo, Milena je nedavno otkrila detalje svoje ljubavi sa Igorom Jurićem. Ona je naglasila da ne veruje u ljubav na prvi pogled, već smatram da se ljubav rađa iz vremena koje se provede zajedno.

- Ja jesam Igora doživela na neki drugi način, nego druge muškarce, a vremenom sam shvatila da mi veoma prija komunkacija sa njim. Igor jeste veoma hrabar, mnogi drugi muškarci se nisu usudili da budu tako hrabri kao on. Budući da živimo zajedno dugi niz godina, mogu slobodno da kažem da je to sada jedan ozbiljan brak. Srećna sam što sam ga srela, jer je on popunio tu prazninu, ne samo u mom srcu, već i u srcu moga sina Bogdana - rekla je Popovićeva.

(Kurir.rs/Blic/Republika)