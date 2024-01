ŠTA SE MOŽE OČEKIVATI NA SVETSKOM EKONOMSKOM FORUMU? Ovo su 4 sesije, sagovornici analiziraju NAJKOMPLEKSNIJU situaciju u svetu

Godišnji sastanak Svetskog ekonomskog foruma (SEF) u Davosu počeo je juče i trajaće do 19. januara.

U Davosu u narednih pet dana boraviće više od 100 predstavnika država, sve glavne međunarodne organizacije, hiljadu partnera formula, kao i lideri civilnog društva, stručnjaci, predstavnici mladih i preduzetnici.

Gosti "Usijanja" koji su analizirali pomenuti sastanak, kao i koliko ima političkog, a koliko ekonomskog udela, jesu Mahmud Bušatlija, savetnik za investicije i razvoj, potom Dejan Vuk Stanković, politički analitičar i Dragoljub Kojčić, politički filozof.

Naime, na samom sastanku biće četiri različite sesije, odnosno grupe za diskusiju, jedna je usesređena na postizanje bezbednosti i saradnje, druga je kreiranje privrednog rasta i stvaranja novih radnih mesta za novu epohu, treća obraća pažnju na veštačku inteligenciju i četvrta sesija je dugoročna strategija za klimu, prirodu i energiju.

S obzirom na to, Bušatlija je analizirao da li će 54. Svetski ekonomski formun moći da uspostavi poverenje i da postigne bezbednost u ovako izazovnom trenutku:

- Da počnemo od početka, dobro je da su sami priznali da im se više ne veruje. To je najvažnije u ovoj situaciji. To govori, šta uopšte znači taj forum? Da li se možete setiti neke odluke koja je sprovedena u zadnjih 38 godina ili koliko god funkcionišu? Politika i ekonomija ne mogu da se razdvoje, oni žive u simbiozi od nastanka civilizacije, samo je pitanje kako se ophodne jedno prema drugom. Ako imate lošu politiku, to će se primetiti i na ekonomiji, a ako ekonomija počinje da propada, koliko god se politika trudila da popravi stvar, imaće uticaj i na politiku. Tako da je vrlo teško proceniti da je sada nešto drugačije oko pristupa ili slično. Setimo se njihovih sastanaka uoči kovida. Predviđali su stvari koje su se u malom delu dogodile, ali ono što je stvarno rezultat takvih predviđanja jeste činjenica da oni sada moraju da nađu način kako bi im se moglo ponovno verovati.

Stanković je komentarisao izveštaj koji je izdat od strane Svetskog foruma, a glasi da je svet trenutno u najkompleksnijem globalnom trenutku u istoriji, a to je bilo izrečeno pre eksalacije sukoba u pojasu Gaze:

- Situacija je ista sada, samo još gora jer se u međuvremenu razbuktao sukob u Gazi, a uključen je i Liban, pristuno je vrlo žestoko dejstvo Izraela, ali istovremeno i spremnost Hamasa i drugih palestinskih organizacija da uzvrate. Na žalost, to liči na sukob koji ima perspektivu, a pritom je veoma brutalan po civilni deo ljudi u tom delu sveta. Takođe, otvaraju se neka nova žarišta, videli smo da su Britanci i Amerikanci reagovali protiv Huta. Dakle, kreće ta spirala nasilja. U Ukrajini se ne nazire kraj sukoba. Pominjala su se neka rešenja, ali mislim da nema od toga ništa, sitaucija na frontu je takva da Rusija postepeno preuzima inicijativu, a zamislite da Bajden dođe u izbornu godinu kao predsednik koji je izgubio od Rusije. To on, ali i Amerika, ne smeju da dopuste, dakle sukob će i dalje razbuktavati.

Kojičić je komentarisao odmrzavanje zamrznutih konflikta, prema izveštaju SEF-a ova erupacija oružanih sukoba, u različitim regionima, doprineće da međunarodni ratovi postanu brojniji, odnosno da se odmrznu zamrznuti konflitki:

- Mislim da je došlo do usijanja na svetskom nivou, ne na dve, tri ili četiri strane, već je sve zapaljeno i svako je svakome potencijalni protivnik. Prvo, jako je dobro da je Srbija predstavljena, jer to znači da ta hemisfera gleda Srbiju na pozitivan način, to je za nas jako veliki poen. Sa druge strane, format Davosa nikada nije bio rezolutni, odnosno onaj koji će da donese nekakve zaključke sa obavezom sprovođenja, već je trebalo da predstavlja glas javnosti, planetarne javnosti. Ovde se radi o tome da je to skup zapadnog sveta, koji je prošaran sa pozivanjem Kine i slično.

