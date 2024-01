PRIŠTINA I ZVANIČNO UKIDA DINAR I PLATNI PROMET: Šta sad čeka Srbe na Kosovu i Metohiji? Ekonomisti o posledicama

Priština je otišla korak dalje u svojim antisrpskim potezima i najavila ukidanje dinara kao valute na teritoriji Kosova i Metohije, kao i platnog prometa sa centralnom Srbijom. Ekonomisti su saglasni u oceni da će se ovo na više načina negativno odraziti na srpsko stanovništvo na KiM, kao i na trgovinu sa južnom srpskom pokrajinom.

foto: Youtube/Sky News/Radio Free Europe/Radio Liberty

Da postoji mogućnost da Priština ukine platni promet sa centralnom Srbijom, što dovodi u pitanje sve procese, ukazao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić prekjuče tokom boravka na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu.

Posledice

foto: Printscreen/Video Plus

- Najava koju dobijamo iz Prištine da se spremaju da razmatraju ukidanje platnog prometa sa centralnom Srbijom, odnosno da zabrane upotrebu dinara, da upadaju u Poštansku štedionicu, u naše pošte u južnoj srpskoj pokrajini, ne samo da nas zabrinjava već dovodi u pitanje sve procese i normalizacije i dijaloga i svega drugog - rekao je Vučić.

Ekonomista Milan Kovačević ukazao je da Kosovo već koristi dve valute - dinar i evro, te je objasnio da nije pitanje hoće li, već kada će ukinuti srpski dinar.

- Jedino ne znam hoće li prihvatiti Evropska centralna banka da koriste evro kao zvaničnu valutu ili će zatražiti da imaju svoju - rekao je Kovačević za Kurir.

foto: Fonet/Medija Centar

Ukazao je da se u ovakvoj situaciji taj novi novac razmenjuje u nekoj proporciji sa dinarom, gde se vrlo često dogodi, kada postoji nesuglasica među dve strane, da pokušaju da naprave što više u svoju korist, pa da oni koji imaju dinare budu na gubicima.

- Naime, građani bi morali novac da razmenjuju po kursu koji bi bio manje ili više pod uticajem ponude i tražnje ili od strane tzv. države Kosovo. Ukidanje dinara bi takođe sigurno imalo negativnog uticaja i na našu trgovinu s njima, iako već imamo štetu jer su ograničavali uvoz naših proizvoda i prilično smo izgubili poziciju sa nekim proizvodima - kazao je Kovačević.

Teškoće

I ekonomista Ljubomir Madžar za Kurir je rekao da bi ovakav potez Prištine svakako imao negativne posledice po nas.

foto: Nebojša Mandić

- To je jedan lukav plan, koji bi opet doneo jedan poen za Prištinu u tom nadmetanju sa Beogradom jer bi se onda ljudi koji rade tamo a plaćeni su iz Beograda našli u težoj situaciji nego do sada. Doduše, dinar je konvertibilan, mogu da ih zamene za evro, ali je to dodatni posao i trošak jer se uvek troši na konverziji. Sve u svemu, u ovakvoj situaciji sve teškoće bi pale na Srbe - konstatovao je Madžar.

Ana Brnabić Ubijaju svaku vrstu dijaloga Premijerka Ana Brnabić kazala je da se nada da neće doći do ukidanja platnog prometa sa Srbijom i ukidanja dinara na Kosovu, ističući da takvim potezima kosovski premijer Aljbin Kurti ne doprinosi normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, već ubija svaku vrstu dijaloga. - Ako se dovode u pitanju takve stvari kao što je ukidanje platnog prometa i ukidanje dinara, onda zaista Kurti stavlja sve karte na to da nema više bilo kakvog dijaloga - istakla je ona.