"HOĆE DA KAZNE NAROD, KAD NE MOGU MENE, ALI SRPSKI BROD PLOVI U SIGURNU LUKU" Vučić uživo iz Davosa: Treba mi poštovanje Srba!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić već 3 dana boravi u Davosu, na Svetskom ekonomskom forumu (WEF), u okviru debate "Novo evroazijsko svitanje".

Vučić se obraća javnosti.

Komentarišući sastanak sa predsednicom EU komisije Ursulom von der Lajen, Vučić je rekao da ne postoji važnija osoba sa kojom možete da se sastanete u Evropi.

- Za nas je bio odličan sastanak i razgovarali smo o svim bitnim pitanjima za Srbiju, od regionalnih odnosa do plana rasta. Dobro je što ovo što radimo i što ćemo u subotu da predstavimo, imaćemo dodatnu snagu i podršku od evropskih institucija kroz različite projekte i značajan deo novca koji očekujemo iz Brisela. Nastavićemo te razgovore u Skoplju uz prisustvo drugih evropskih zvaničnika.

Vučić je rekao da u Davosu predstavlja celu zemlju, kao i one koji vode prljavu kampanju protiv njega svakoga dana.

- Ne želim da zloupotrebljavam druge ljude u našim unutrašnjim borbama. Izbori su dovoljno pošteni i bili su najpošteniji u istoriji Srbije do sada. Bili su najčistiji, ponosan sam na tu pobedu.

foto: Printscreen Pink Tv

Predsednik ističe da šta god da se dogodi kada Aljbin Kurti bude rušio sve sporazume, oni će reći da država ima pravo da radi šta hoće.

- Našli su i svoje sluge, čak i medijski u Srbiji za to. Ali to je nešto sa čim moramo da se borimo. Kada vidite tako agresivnu kampanju protiv nekoga, da li se zapitate zbog čega je sve to? Pozivam ljude da gledaju u subotu ono što ćemo da predstavimo. Meni treba poštovanje naroda Srbije, što bih bio zainteresovan za to šta misle stranci? Mene više interesuje kakva će fus nota da bude jednog dana u knjizi u budućnosti, nego ovo. Rešili su da drvlje i kamenje bacaju na svoju zemlju i da je predstave što gorom, samo zato što ih narod nije hteo. Hoće da kazne narod, kad ne mogu mene. Ali ljudi mogu da budu mirni, srpski brod sigureno plovi, u sigurnu luku.

Podsetimo, tema ovogodišnjeg Svetskog ekonomskog foruma u Davosu je “Ponovna izgradnja poverenja” .

Ovaj skup okuplja svetske političke i poslovne lidere, slavne ličnosti i istaknute društvene aktiviste.

Među ključnim temama ovogodišnjeg skupa su postizanje bezbednosti i saradnje u podeljenom svetu, stvaranje rasta i radnih mesta za novu eru, veštačka inteligencija kao pokretačka snaga za privredu i društvo, dugoročna strategija za klimu, prirodu i energiju.