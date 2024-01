PREDSEDNIK SKUPŠTINE JAGODINE OBELEŽIO SVETOG JOVANA: Marković: Niko ne može Srbima da zabrani da slave krsnu slavu!

Predsednik Skupštine grada Jagodina Dragan Marković Palma slavi danas krsnu slavu Svetog Jovana Krstitelja. Tim povodom 11 članova porodice Marković je bilo na sečenju slavskog kolača u hramu Svetog Jovana Krstitelja, čiji je ktitor porodica Marković.

Dragan Marković je čestitao krsnu slavu Svetog Jovana Krstitelja svima koji danas slave.

- Porodica Marković slavi svoju krsnu slavu s verom u Boga i ne samo da je to tradicija, već je naše ubeđenje da treba da slavimo krsnu slavu i ja i moja deca, unuci i ako Bog da i praunuci. Ono što je najvažnije je da ne smemo da dozvolimo da ljudima, koji su godinama i decenijama slavili svoje krsne slave, da im neko to zabrani i da nam menjaju identitet. To Srbija i pravoslavni narod nikada neće dozvoliti. Srećna slava onima koji slave danas, a lepo se provedite vi koji idete na slavu kod vaših rođaka i prijatelja - poručio je Marković.

