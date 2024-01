MILOŠ VUČEVIĆ ZA KURIR: Nećemo upasti u zamku, Kurti želi ne samo rat između Srba i Albanaca nego i Srbije i NATO!

Potpredsednik Vlade Srbije, ministar odbrane i lider Srpske napredne stranke Miloš Vučević u intervjuu za Kurir kaže da je Ministarstvo odbrane, u saradnji s Generalštabom Vojske Srbije, pokrenulo inicijativu za vraćanje služenja obaveznog vojnog roka i da su predali odgovarajuća dokumenta kabinetu predsednika Republike Srbije, čime je započela procedura koja nije jednostavna, koja ima svoje faze i povodom koje očekuje ozbiljnu i stručnu javnu raspravu, naročito u Narodnoj skupštini, kad za to dođe vreme.

Naš sagovornik je istakao da on kao resorni ministar podržava ovu ideju i nada se da će biti realizovana.

U javnosti se podigla prilična bura povodom najave da bi ponovo mogao da bude uveden obavezni vojni rok. Kolike su šanse da se to zaista i desi? Šta bi nam doneo takav potez i da li je on trenutno neophodan?

- Mi vrlo dobro vidimo u kakvom svetu živimo. Nedaleko od nas se odvija najkrvaviji rat na tlu Evrope od Drugog svetskog rata, na Bliskom istoku su oživela stara žarišta, ali javljaju se i nova. Ratovi na Kavkazu, u Africi, nestabilnost na Dalekom istoku, u Latinskoj Americi... Sve to je uslovljeno činjenicom da je svet uplovio u veoma nemirne vode i mi ne možemo ostati gluvi i nemi na to, misleći kako se takva zbivanja prosto mogu ignorisati. Mi ne pretimo nikome, nemamo nameru da osvajamo tuđe teritorije, mi samo želimo da štitimo sebe i očuvamo stabilnost i mir. Hoćemo da naša vojska bude snažna, moćna, sposobna da odvrati svakog potencijalnog agresora. I zato nam je, između ostalog, neophodno i da obučimo svoje građane kako bismo ukupnu spremu mogli da podignemo na viši nivo.

Kada govorimo o vojsci, deluje da se Priština ubrzano priprema da Kosovske bezbednosne snage pretvori u vojsku. Dodatno se naoružava, a nedavno su im SAD odobrile kupovinu protivtenkovskih raketnih sistema "Džavelin". Koliko je sve to opasno, ne samo po Srbiju već i ceo region?

- Priština ne krije da želi da ima sopstvenu vojsku, iako je to potpuno suprotno svim međunarodnim odlukama i sporazumima koji se tiču Kosova i Metohije. Jasno je da oni za to imaju podršku pojedinih zapadnih centara moći. Svakako, mi ne možemo promeniti spoljnu politiku SAD i drugih velikih sila, ali možemo i hoćemo da sarađujemo kako bismo popravili svoje odnose s moćnim zemljama i ostvarili što je moguće viši stepen zaštite za Srbe na Kosovu i Metohiji. Naravno da je kreiranje tzv. vojske Kosova veoma opasno, ne samo po srpsku zajednicu u našoj južnoj pokrajini nego i šire. Mi ćemo se upravo zbog toga i truditi da svim političkim i diplomatskim sredstvima objasnimo međunarodnoj javnosti zašto je omogućavanje Aljbinu Kurtiju da ima sopstvenu vojsku isto kao da ste piromanu dali kanister benzina i upaljač u ruke.

Postoji li opravdani razlog da budemo zabrinuti zbog narednih poteza Prištine u tom smislu?

- Mi imamo posla s jednim ekstremistom i fanatikom koji trenutno predvodi kosmetske Albance i koji za cilj ima da izazove rat. Ne samo rat između Srba i Albanaca nego i između Srbije i NATO. Ipak, mi dobro znamo šta su njihovi planovi i svakako nećemo upasti u zamke koje nam spremaju.

Rekli ste i da će Srbija imati adekvatan odgovor na naoružavanje Prištine. Kako ćemo konkretno odgovoriti?

- Srbija je ozbiljna država. Radićemo s našim stranim partnerima na tome da adekvatno pojasnimo šta bi dalje naoružavanje Prištine moglo da znači, a takođe ćemo jačati sopstvene kapacitete na svim nivoima. Dobro znamo sa kakvim se izazovima suočavamo i budite sigurni da nijedan izazov nećemo dočekati nespremni.

I naš budžet za vojsku, tačnije za ulaganje u naoružavanje, znatno je povećan... Šta se od velikih sistema planira? I da li to što se i mi naoružavamo treba da zabrine građane, ili naprotiv?

- Naprotiv, to što se naoružavamo naše građane treba da uspokoji. Naša namenska industrija radi punom parom. To je dobro i za našu ekonomiju, podiže naš BDP, a istovremeno jača naše odbrambene kapacitete. Imamo detaljan i dugogodišnji plan, radimo po njemu. Građani treba da budu sigurni i da veruju svojoj državi. Svaka država ima svoj sistem bezbednosti, svaka država ima svoju vojsku. Mi smo se opredelili za vojnu neutralnost i tog koncepta se držimo. Alternativa jačanju vojske je da budemo laka meta svakom potencijalnom agresoru ili da se svrstamo u neki od postojećih vojnih saveza. Mi ne želimo ni jedno ni drugo. Zato ćemo se naoružavati i dalje, obučavati naše građane i štititi svoju otadžbinu.

Kad je reč o decembarskim izborima, činjenica je da i dalje nema većine u Beogradu. Kolike su šanse da se u Beogradu ipak ide na nove izbore ili tu ipak može doći do preokreta i dogovora sa listom dr Branimira Nestorovića? Ukoliko do izbora ipak dođe, očekujete li neke značajnije promene u odnosu na rezultate izbora održanih 17. decembra i u čiju korist?

- Srpska napredna stranka je spremna na svaku opciju. Mi smo ponudili saradnju grupaciji koju predvodi prof. Branimir Nestorović. Da li će prihvatiti naš predlog ili ne, pitanje je upravo za Nestorovića. Ukoliko oni ne budu želeli da učestvuju u formiranju vlasti u Beogradu, imaćemo nove gradske izbore i na njima sasvim sigurno pobediti još ubedljivije nego u decembru prošle godine, nemam nikakvu sumnju u to.

Deo opozicije nove izbore traži organizovanjem protesta na ulicama Beograda. Kako gledate na to?

- Kao na pokušaj rušenja države! Nisu ostvarili rezultat koji su planirali i sami sebi zacrtali na decembarskim izborima, pa sada pokušavaju da na ulici nadomeste izgubljeno i zamagle svoj poraz. Ali ne treba da žive u zabludi. Njih građani ne žele, a vlast u ovoj zemlji će uvek i isključivo birati narod. Na ulici se vlast neće menjati. Mi smo jaka i stabilna država i na svaki pokušaj prevrata odgovorićemo odlučno u okviru zakonskih normi. A svi naši politički protivnici moraju da uvide koliko su besmisleni konstantno izazivanje tenzija u društvu, govor mržnje kojim se svakodnevno služe i politika koja se zasniva isključivo na ličnim napadima na predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegovu porodicu.

Dijalog s Prištinom

Kurti je megaloman koji nije spreman ni na kakav kompromis

Beograd i Priština nikad nisu bili dalje od dijaloga. Imajući u vidu da Aljbin Kurti konstantno opstruira njegov nastavak, kakva su vam dalja očekivanja u vezi s tim? Ima li izgleda za ikakav dogovor u dogledno vreme? - Bojim se da ti izgledi nisu veliki. Aljbin Kurti je megaloman koji pati od mesijanskog kompleksa ličnosti. On sebe vidi kao lidera svih Albanaca, ma gde oni živeli. On želi veliku Albaniju sa sedištem u Prištini, čiji bi on bio vladar. Kurti nije spreman ni na kakav kompromis. Bilo kakav ustupak za njega je ravan izdaji! Njega ne zanima rešenje koje bi zadovoljilo obe strane, koje bi bilo prihvatljivo i za Srbe, koje bi uzelo u obzir i legitimne srpske nacionalne interese. On želi sukob, on želi rat, on je ključni faktor nestabilnosti u regionu.