I JA SAM ČULA DA JETI POSTOJI ALI GA NIKO NIJE VIDEO Brnabić: Sramno je da imate opoziciju koja osporava suverenitet svoje zemlje

* O EXPO 2027: Sa stvaranjem tog novog grada naš BDP preći će 92 milijarde a možda će ići i do 100! 15. februara Srbiju čeka važna vest

* O planu do 2027: Poruka je hajmo svi zajedno! To je jak plan koji gura privredu

Plan razvoja Srbije do 2027. predstavljen je u Beogradu, protokoli o slobodnom tržištu potpisani su u Skoplju, prva sredstva iz Plana za rast Zapadnog Balkana mogli bismo da dobijemo u maju ili junu, a Vladu Srbije do 15. marta...

To su teme o kojima je jutros govorila gošća Redakcije, predsednica Vlade Srbije, Ana Brnabić.

- Ja mislim da je dovoljan signal za EU i da svi odgovorni u EU znaju kakav je značaj Srbije, a kad je reč o članstvu u EU svaka država članica mora da kaže da... U značajnom broju članica nema apetita za proširenjem ali oni to jasno neće da kažu nego prebace lopticu u naše dvorište pa kažu vi to niste dobro uradili, ili jeste uradili ali niste svim srcem i dušom - kaže Brnabić odgovarajući na pitanje o samitu u Skoplju, i ideji Otvorenog Balkana, čiji je Srbija inicijator, a što pokazuje da je naša država ta koja se zalaže za razvoj, za intergacije, za saradnju među državama. Zar to nije signal za EU?

Brnabićeva je podsetila i na susret Ursule fon der Lajen i predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Davosu za koji se videlo da je bio prisan, prijateljski i da ona vrlo dobro zna šta sve Srbija radi.

- Mislim da je EU put najbolji za Srbiju a što se tiče sastanka u Skoplju dobro je što postoje takvi sastanci i što EU sve više insistira na saradnji sa Zapadnim Balkanom, i što se insistira na dijalogu, koji je uvek dobar - kaže Brnabićeva podsećajući na plan EK vredan 6 milijardi evra za koji smo mi smo svoj predlog već predstavili i to do 2027.

- Taj plan... dve stvari su na kojima je predsednik insistirao - prvi, socijalna kohezija, da svi zajedno učestvujemo u ostvarenju tog plana poput snimka vodiča sa Radan planine, pa Vučko oz Gorobilja koji je govorio koliko su važni putevi njemu kao proizvođaču mleka, pa ljudi sa Kablara... - pojašnjava premijerka podsetivši i na izvanredan projekat na Kablaru od kog tamošnji meštani mnogo očekuju.

- Ljudi su nastavili samoinicijativno da šalju te video-poruke... Druga poruka predsednika bila je što je konstantno tokom prezentacije pozivao privredu i privatnike da se jave i učestvuju ako su zainteresovani za banje, pa za EXPO 2027. U stvari je poruka: Hajmo svi zajedno! Dajte kapital, država će pomoći, sa dozvolama, ažurnosti, efikasnosti. Ovaj plan do 2027. jeste jak plan koji gura privredu - kaže Brnavićeva.

O EXPO 2027

- Mi te benefite već osećamo još od dana kada smo dobili organizaciju, oči sveta otad su uprte u nas, bila je to velika borba SAD, Argentina... Bili smo autsajderi, "underdogs", a kad je Srbija počela da se probija i pobedila - muk! A Španija je toliko novca uložila, promoter je bio Antonio Banderas, pola vlade bilo je tamo, organizovano je bilo i gledanje na trgovima... Taj imidž Srbije toliko je dodatno unapređen samog tog dana, posebno u ovako zategnutim i kompleksinim okolnostima, najlepša promocija Srbije u ovako teškim vremenima... Stvaranje tog novog grada doprineće našem BDP... Kapa dole predsedniku i Siniši Malom, sve ukazuje da će naš BDP, sve što stvorimo do te 2027, preći 92 milijarde a može da ide i do 100 milijarde - kaže Brnabić uz podsećanje da smo 2012. stvartali nešto malo više od 30 milijardi.

- Srbiju 15. februara čeka još jedna velika i važna vest - najavila je premijerka tehničke vlade koja je naglasila i da je jako važna stvar i jako dobro za Srbiju jučerašnje potpisivanje protokola o slobodnom tržištu radne snage.

O izborima

Brnabićeva se dotakla i izbora kao i EP debate koja kako joj se čini nije imala veliku posećenost.

- Sramotno je da imate domaću opoziciju koja osporava suverenitet svoje zemlje i traži međunarodnu istragu - kaže Brnabić koja je pomenula i posmatrača Fridea koji je rekao da lično nije video nepravilnosti ni na jednom izbornom mestu koje je obišao ali da je čupo da postoji.

- Pa i ja sam čula da Jeti postoji, ali ga niko nikad nije video - dodala je rekavši da je već 17. uveče na dan izbora pobeda sa milion glasova razlike bila je neupitna.

Brnabićeva se dotakla i litijuma rekavši da je stavljena tačka na taj projekat pa pojasnila da ljudi ne vole istinu i beže od nje kao đavo od krsta a istina je da Rio Tinto ima ogromne količine zemlje na tom području do koje nije došla eksproprijacijom nego direktnom kupovinom od vlasnika, od ljudi čija je to zemlja, tako da vlada, država nema nikakve veze s tim.

- Oni koji su im dali istražna prava promenili su 2006. godine Zakon o rudarstvu tako što su propisali da onaj ko po zakonu ima istražna prava automatski ima i eksploataciona prava... to je ono što je ostavila bivša vlast, a nismo imali niti mogli ni centimetar ni levo ni desno. A ja sam stavila tačku na taj projekat jer se igrala dupla igra i ekonomska i politička... Ekonomska, nema problema, radim sampo ono što je najbolje za Srbiju, a politička bili su ti protesti, a cilj je bio da se oslabi Aleksandar Vučić za kog su verovali da će taj projekat progurati jer je dobar za Srbiju... Ja u tim igrama nisam želela da učestvujem! Na kraju imate taj projekat i uz proteste koji su finansirali stranci - pojasnila je premijerka Brnabić na kraju gostovanja.

