"OVO SU 2 NAJZNAČAJNIJE STVARI ZA SRBIJU SA SAMITA U SKOPLJU!" Eksperti: Osnažićemo ekonomiju, kompanije i sačuvaćemo radnu snagu

Od 1. marta trebalo bi da stupi na snagu potpuno slobodno tržište rada među zemljama Otvorenog Balkana, poručio je predsednik Aleksandar Vučić sa Samita lidera Zapadnog Balkana u Skoplju. Potpisana su i dva protokola.

Nemanja Starović, državni sekretar ministarstva odbrane, gostovao je u jutarnjem programu Kurir televizije gde je govorio o važnosti ovog samita u Skoplju.

- Mislim da su negde najvažnije teme o kojima se raspravljalo prethodna dva dana u Skoplju nesumljivo bili plan rasta EU za Zapadni Balkan, za koje je namenjen iznos od oko 6 milijardi evra. Nešto što je sasvim sigurno najznačajnije za one manje države, poput recimo Crne Gore, Albanije, Severne Makedonije, ali nije bez značaja i za Republiku Srbiju. Za nas je negde važna i simbolika te poruke koja se šalje iz Brisela. Prethodnih 10 godina niko ozbiljno nije ni razmatrao pitanje proširenja EU na Zapadni Balkan. Sada se čini da su ta vrata pomalo otvorena, nisu u potpunosti otvorena, više zbog država poput Ukrajine, Moldavije i tako dalje, ali to je nešto što i mi moramo da prepoznamo i na ovaj način EU negde i priznaje da je došlo do promene okolnosti. Da se mnogo ozbiljnije razmatra proširenje EU i da je ta retorika podržana konkretnim finansijskim merama. Dakle, da su ipak i u Briselu spremni, da ulože u nešto što predstavlja zajedničku viziju. Konačni cilj punopravnog članstva i dalje predstavlja neku vrstu pokretne mete, ali mi treba da prepoznamo ove mogućnosti koje nam se otvaraju i da sa dobrim konkretnim projektima pokušamo da povučemo određena sredstva iz svog fonda - rekao je Starović.

foto: Kurir televizija

Ivona Talevska, predsednica Makedonske asocijacije novinara, uključila se u jutarnji program gde je otkrila 2 jako bitne stvari za celo tržište Zapadnog Balkana. - Moramo da naglasimo dve stvari ovde koje su jako bitne za celo tržište Zapadnog Balkana u okviru ovog plana za rast Zapadnog Balkana u EU. Te dve stvari jesu otvaranje tržišta rada, što znači slobodna migracija radne snage iz Makedonije u Srbiju i obrnuto, ka Albaniji i u okviru sve tri zemlje, što znači da mi možemo da podignemo konkurentnost domaćih kompanija. Druga stvar jeste da zadržimo radnu snagu koja nam poslednjih decenija snažno beži ka EU i ka drugim zapadnim državama. Takođe druga stvar po važnosti su i zeleni koridori na granicama koji su jako važni za razvoj svih kompanija, svih obima, od najmanjih do najvećih, čak i za građane. Kad uspostavimo te zelene koridore na granicama, da se ne čeka ne samo u okviru Zapadnog Balkana, već i od Zapadnog Balkana ka EU, mi ćemo sami biti u mogućnosti da osnažimo naše ekonomije, naše kompanije i na bazi toga da možemo sami da razvijemo ekonomiju i da budemo konkurentni na evropskom tržištu. To su dve najvažnije stvari u okviru zajedničke deklaracije koja je u 11 tačaka potpisana ovde u Skoplju u okviru jučerašnjeg samita, a objavljena je kasno sinoć na sajtu vlade Makedonije - rekla je Talevska.

foto: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

00:35 Aleksandar Vučić prisustvuje susretu Zapadni Balkan u u Skoplju