ANA BRNABIĆ EKSLUZIVNO ZA KURIR TV: IMAĆEMO VELIKU, VELIKU VEST 15. FEBRUARA! Ne smem da otkrivam, pod EMBARGOM JE do tada

Premijerka Srbije Ana Brnabić gostovala je u jutarnjem programu Kurir TV Redakcija gde se u razgovoru sa voditeljkom Oljom Lazarević dotakla najaktuelnijih tema, ali i najavila veliku vest sredinom februara.

- S Ekspom se otvara jedna potpuno nova mogućnost i za razvoj turizma u Srbiji. Ja verujem ne samo za budućnost, ja verujem već do 2027. godine. Mi smo dobili još neke prelepe vesti za Srbiju, ali ne mogu reći koje su, zato što su pod embargom do 15. februara. One takođe pokazuju u stvari koliko se Srbija promenila i ne samo Beograd - rekla je predsednica Vlade.

Precizirala je da se boljitak očekuje u celoj Srbiju, i da nije ekskluzivno vezan za glavni grad.

- I nikad kad kažem Srbija ne mislim samo na Beograd, i ako mislim i na Beograd, ali i neke druge gradove i opštine po Srbiji. Dakle, 15. februara ide još jedna velika, velika vest za Srbiju, koja još jednom svedoči o tome koliko smo se promenili samo zato što smo imali vlast - dodala je Brnabić.

Kurir.rs

