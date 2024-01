POKUŠALI SMO VOJNI UDAR, A ONDA JE MORALO DA SE BEŽI! Ovo je ŠOK INTERVJU iz 1995. Gazda Jezda o svojoj ulozi: ONI SU ME POSLALI!

Dobrotvor i čovek koji brine o najsiromašnijima, ili jedan od najvećih prevarata svih vremena na Balkanu! Kada se 1991. u javnosti pročulo za Jezdimira Vasiljevića i njegovu "Jugoskandik banku", koja je davala daleko veće kamate od svih zapadnih banaka, već tada je sve bilo misterija.

Posle nekoliko godina rada Vasiljević beži iz Savezne Republike Jugoslavije i gubi mu se svaki trag. Ali, odjednom 1995. godine pojavio se na NTV Studio B.

Posle intervjua koji je te 1995. uradio čuveni novinar Milorad Roganović, tada glavni urednik Studija B, misterija o Jezdi postala je još veća. Cela Srbija ostala je u šoku, kada je Vasiljević izjavio da je za nekoliko generala spremao državni udar, koji nije uspeo.

Jezdimir Vasiljević foto: screenshot Youtube

U prvom delu intervjua, koji će biti objavljen u 6 nastavaka, Jezda priča o pripremama za državni udar, ali i o begu iz Srbije.

Čuveni intervju, Milorad Roganović počeo je opisom Kita, prestonice Ekvadora,

- Nadmorska visina 3.500 metara, među njima i stotinak naših, onih koji su ostali uz bivše ambasade, ili počeli da se bave privatnim biznisom - počeo je Roganović. Prvo pitanje bilo je za "potragu" za Vasiljevićem.

Četiri superluksuzna hotela u gradu, u jednom i Jezdimir Vasiljević, čovek za čiju adresu štediše nude i do 2 miliona maraka?

- Sredinja tačka sveta, pa nije teško me naći - odgovorio je Jezda.

Od čega da počnemo, da li od trenutka kada ste, kako kažu, pobegli iz zemlje?

- Nisam pobegao, bio sam ispraćem kao car na granici od strane bar dvadesetak policajaca i carinika. I kao što znate dvadesetak reportera, koji su me pratili do Budimpešte. Čovek koji beži on beži noću, krije se, ja sam u po bela dana izašao, gostili smo se na granici, pa sam otišao. Tako da ne stoji priča da sam pobegao, nego otušao.

Milorad Roganović foto: screenshot Youtube

A zašto ste otišli?

- Da bi spasio glavu, zato to nije uspelo ono što smo hteli da uspe. Hteli smo da zaustavimo krvoproliće, propast privrede. Kada to nije uspelo lepim putem, onda smo to hteli vojnim udarom. Kada je to propalo moralo je da se beži.

Kažete mi, koji su to mi?

- Ja i ljuidi iz vojnog vrha, koji su dali pristanak za tako nešto, koji su pristali da sarađuju i izvrše taj vojni udar, pa i neke paravojne jedinice čiji je vođa bio Lainović Dugi, pa i stranih vojnih obaveštajnih službi.

Slobodan Milošević foto: Youtube Printscreen

Ko su ti ljudi iz vojnog vrha?

- Prvi koji je odustao je bio Perišić. Bio je uključen vrh vojne komande, ne znam da li je pametno da ih imenujem jer su oni u Jugoslaviji i žive od penzija .

Vasiljević je dodao da mu je to čudno da su generalii" samo penzionisani" i sumnja da su igrali na dve stolice i uzeli pare. Navodi i da su generali odobrili uvoz oružja i prislušnh uređaja i da je on sve to odneo u Generalštab.

Roganović je bio odsečan u pitanjima

Generali su možda i vični vojnim udarima, ali otkud vi u toj igri?

- Moj zadatak u Jugoslaviji je bio da se pobrinem za socijalni mir pošto je u planu razbijanja istočne Evrope uključena i Jugoslavija. To sam rekao za Televiziju Beograd (RTS), ali da izjava nije objavljena. U tom planu rasparčavanja Jugoslavije doneta je mapa iz Londona ministru odbrane i rečeno je da to treba počistiti. Međutim, jedan deo ljudi u svetu koji su imali razrađene ekonomske kanale i biznis sa Jugoslavijom - njima to nije odgovaralo. Tada je Džejms Bejker došao u Jugoslaviu i dao odobrenje da JNA interveniše u Sloveniji, ali odobrenje nikad nije stiglo od državnog vrha. Tadašni vojni vrh je, zbog materijalnih razloga pustio zemlju da se rasparča i da učestvovao u izdaji.

Koja je vaša uloga?

- Moja uloga je prvo bila da obezbedim koliki toliki socijalni mir uz razne povoljene kamate i prodaju jeftinih prehrambenih proizvoda.

Ko vam je dao taj zadatak?

- Kkrug ljudi koga ne mogu i nikada neću imenovati. Nazvaću ih kao prijatelji Jugoslavije. Samo s moje strane je u zemju ušlo 84 miliona dolara.

Kako jedan Jezdimir Vasiljević, od vojnog ekonoma, postaje čovek koji je postaje narodni neprijatelj i čovek koji je opljačkao Srbiju?

- Kad neće da pogeldaju dokaze. Crna Gora je odnela 62 miliona litara nafte, a ta dokuenta niko neće da objavi. Kada vam država u toku noći uzme 134 miliona maraka, vi ne možete da plaćate kamatu. Ali pre ili kasnije pravda izaći na videlo.

Jezdimir Vasiljević - gazda Jezda Eksluziva sa Ekvadora - prvi deo Novinarka Branislava Milunoj rešila je da objavi intervju sa Vasiljevićem u 6 nastavaka, ona je u svom postu objasnila motive. Godinama čuvam te VHS kasete sa snimcima iz Studija B. Jednu baš ne diram jer piše Top gun...šta će mi, znam film napamet. Al kad sam davala Marijan Zivanovic neke kasete da mi prebaci na cd dadoh i ovu. Zove me Maki, pita jel znaš šta imaš ovde? Rogana i Jezdu. Baš tako je rekao. Jedva sam čekala da vidim snimak koji je, kada je emitovan, bio čista ekskluziva, a bogme je i danas posle toliko godina. Volela bih da i Milorad Roganović i Dragan M. Kojadinovic i svi koji se sećaju detalja dopišu. Kada je Jezdimir Vasiljević napustio Jugoslaviju marta 1993. sve do Budimpešte pratio ga je novinar Slobodan Boban Orlić. Posle nekog vremena gazda Jezda se smestio na Ekvadoru i onda pozvao Studio B da dođe u Kito i uradi sa njim intervju. Tog zadatka prihvatio se Rogan i sećam se priče da su samo njega pretresli na granici i uzeli mu sav novac koji dobio za put. Tako da je u Kito otišao bez kinte ali je zato tamo dočekan kao kralj. Jezda ga je čekao na pisti sve sa svojom svitom i Rogan je bio njegov gost skoro mesec dana. I onda su seli i pričali. Ja sam ceo razgovor tj snimak podelila u 6 priča pa evo nastavka u četvrtak. U ovih deset minuta Jezda govori o svojoj ulozi u pokušaju svrgavanja Slobodana Miloševića

Kurir.rs