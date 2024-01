ĐUKANOVIĆ ZA KURIR: Svi moramo da se menjamo! Dolazi neko drugo vreme, prošlost ostavljamo iza sebe i gledamo u budućnost

Član Predsedništva Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović u intervjuu za Kurir kaže da u novom sazivu parlamenta priželjkuje oštre, ali pristojne polemike i da je za to potrebno da se poslanici "Srbije protiv nasilja" odmaknu od dosadašnje politike i "romansiranih priča" o njihovoj borbi tokom devedesetih godina. Đukanović objašnjava i zašto je zagovornik što šire podrške u vladajućoj koaliciji i otkriva da li su socijalisti zaslužili poverenje za još jedan zajednički mandat u vlasti. Kad je reč o Beogradu, naš sagovornik nema dilemu ko je jedini sagovornik SNS za eventualni dogovor o formiranju vlasti.

Bliži se konstitutivna sednica Skupštine Srbije. Vaša lista ima apsolutnu većinu u parlamentu, ali nastoji da okupi širu podršku. Podržavate li ovakvu "nesebičnost" svoje stranke i kako je objašnjavate?

- Uvek je dobro imati što širu podršku, posebno ako se zna da će se do 2027. godine raditi ozbiljni projekti koji su najavljeni planom "Skok u budućnost" i da nas baš te 2027. godine očekuje Ekspo. Otuda, ko god želi dobro Srbiji, apsolutno je dobrodošao, nebitno da li je vlast ili opozicija. Cilj je valjda da budemo što složeniji i da dobre stvari po Srbiju zajednički radimo.

Koliko široka ova podrška može biti? Koga možete da vidite u novoj vladajućoj većini? Vidite li neke nove partnere?

- Vidim svakog ko voli i želi da se bori za Srbiju. Ponavljam, nebitno je da li si u SNS ili nekoj opozicionoj partiji. Ima mnogo ljudi u opozicionim partijama koji sigurno imaju dobre ideje i koji bi te ideje mogli da podele s nama kako bismo sve ove projekte zajednički realizovali. Svi ti putevi, pruge, fabrike, sajamski prostori, marine, luke, škole, bolnice, to ostaje za neke buduće generacije. Srbija će biti veliko gradilište i moramo da guramo napred.

foto: Kurir televizija

Kao neko ko se ranije nije ustručavao da javno kritikuje SPS, pravi ste sagovornik da kažete da li socijalisti zaslužuju da i ovoga puta budu u vladajućoj koaliciji.

- Što da ne budu. Verujem da su iz svog lošeg rezultata izvukli pouke i da će i oni nešto kod sebe promeniti. Kao što i mi moramo da se menjamo. Dolazi neko drugo vreme, neka nova epoha, prošlost ostavljamo iza sebe i gledamo u budućnost.

Očekujete li u poslaničkim klupama i kolege iz koalicije "Srbija protiv nasilja", s obzirom na to da je bilo ideja o vraćanju mandata?

- Očekujem da neki trezveni ljudi u toj koaliciji, a znam da ih ima, jednostavno ukažu da se s politikom s kojom su do sada išli jednostavno ne može dalje. Izgubili su po ko zna koji put isključivo zato što je njihovim liderima mozak ostao u devedesetim godinama i oni od tog perioda nisu makli s razmišljanjem. Ne razumeju da neke nove generacije to ne zanima. Mladi ljudi žele da rade, da stvaraju, da gledaju u budućnost, a ne da slušaju romansirane priče kako su se neki borili devedesetih. To više nikog ne zanima. Voleo bih da imamo normalnu atmosferu, pristojne i oštre skupštinske polemike, žestoke replike, ali da se ne doživljavamo kao neprijatelji, jer meni oni nisu neprijatelji, već politički protivnici s kojima želim da razmenjujem argumente.

foto: Nemanja Nikolić

Kako gledate na postizborne aktivnosti dela opozicije koji osporava izbornu regularnost? Kako odgovarate na njihove zamerke?

- Znaju oni dobro da je sve bilo čisto kao suza i da su drastično izgubili. Razumem da poražena strana mora nekako da se opravda pred biračima, jer su davali nerealna obećanja da će sigurno pobediti. Ispostavilo se da je realnost drugačija i da život u njihovom zatvorenom balonu i na društvenim mrežama nije onaj realan život kakav je u Srbiji. Čitav ovaj cirkus prave kako bi se održali u životu na političkoj sceni, jer ako bi priznali poraz, morali bi da polože račune biračima, koje su lagali da će sigurno da pobede. Praktično, to bi bio kraj za nečije političke karijere.

Očekujete li nove izbore u Beogradu ili dogovor vaše liste s predstavnicima liste "Mi, glas iz naroda" o većini u gradskom parlamentu?

- Pristalica sam da se razgovara s doktorom Branimirom Nestorovićem ako on to uopšte želi, jer ta grupacija je osvojila te glasove zahvaljujući njegovom imenu i prezimenu. Ta činjenica mora da se poštuje. Ukoliko on ne želi da pravi koaliciju s nama, onda da se lepo konstatuje kako nema većine i da idemo na izbore. Nisam pristalica pravljenja parcijalnih dogovora s pojedinim odbornicima, jer to nije pravedno. Realan sam čovek, te glasove je osvojio dr Nestorović i niko drugi. Tako da, ako ćemo pošteno, on je taj s kojim mora da se razgovara.

O budućoj vladi Neće biti mesta za lenje foto: Vlada Srbije Kakvu vladu očekujete u smislu kadrovskih rešenja? Ako biste procenjivali rezultate u pojedinim resorima, koliko ministara bi po vama zaslužilo još jedan mandat? - Nisam neko ko je kompetentan da daje ocene. Očekujem vladu koja će snažno realizovati zadatke koje je pred sebe postavila. Plan "Skok u budućnost" je ozbiljno ambiciozan i moraće mnogo da se radi. Svakako neće biti mesta za lenje ljude.