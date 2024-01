KURIR OTKRIVA: Muž Zorane Mihajlović trguje DIJAMANTSKIM NAKITOM! Otvorio LUKS LOKAL, par minđuša košta kao stan u Beogradu!

Zorana Mihajlović je od ministarke postala - draguljarka! Kako otkriva Kurir, Vladimir Atanacković, nevenčani suprug bivše ministarke, pred kraj njenog mandata registrovao je novi biznis - preko firme na Kipru, uz partnerstvo s Turcima, nedavno je otvorio veoma luksuznu radnju za prodaju preskupog nakita od dragog kamenja "Valadier d.o.o.", i to u prizemlju jednog od najvećih i najelitnijih tržnih centara u Beogradu.

foto: Printscreen

Zaštićeno staklom

Atanacković, kako se navodi i na sajtu Agencije za privredne registre, vodi se kao direktor firme "Vladier d.o.o.", osnovane 27. decembra 2021, a članovi društva su firma "Forneto trading limited" iz Limasola, sa Kipra, sa 75 odsto udela i "Ilyas Uysal" iz Turske sa 25 odsto. Zanimljivo je da je Atanacković firmu otvorio s novčanim ulogom od svega 10.000 dinara, dok je kasnije, u februaru 2023. godine, upisan i nenovčani kapital od 3.500.000 dinara. Kao šifra delatnosti na sajtu APR navodi se "trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama".

foto: Printscreen

A radnja - pravo malo utvrđenje, u šta se uverio i naš reporter. Da bi se ušlo, neophodno je najpre pozvoniti na interfon. Izlazi agent prodaje, sprovodi vas kroz radnju, u kojoj je svaki komad preskupog nakita zaštićen staklom i u svom kutku. Cene takve da se zavrti u glavi. Ljubazna domaćica, ne ulazeći u to ima li naš reporter, koji se, istini za volju, predstavio kao kupac, para da na njega troši reči, strpljivo je pokazivala komade nakita po vrtoglavoj ceni i objašnjavala od kog dragog kamenja su sastavljeni, koja je čistoća zlata itd.

Imovinska karta Zorane Mihajlović Nije primala platu, vlasnica stana od 140 kvadrata Prema poslednjoj javno dostupnoj imovinskoj karti Zorane Mihajlović, objavljenoj na sajtu Agencije za sprečavanje korupcije, dok je bila ministar, ona zvanično nije primala platu. Poseduje četvorosoban stan od 140 kvadrata, za koji je navedeno da je stečen zajedničkom izgradnjom. Zvanično više nema automobil, niti štedne uloge u bankama.

Pokazuje našem reporteru nekoliko komada nakita, a njihova cena maltene kao prosečan stan u Beogradu - čak oko 60.000 evra! Tu je i ogrlica od više od milion dinara, te prsten čija je cena bezmalo 800.000...

foto: Damir Dervišagić

Partnerstvo

Inače, nevenčani suprug Zorane Mihajlović se odavno bavi privatnim biznisom, ali kako kaže naš izvor, ovo je prvi posao iza kog je stao svojim imenom.

- Zorana je govorila ranije da on planira da započne taj biznis s nakitom, a to radi u partnerstvu s jednom porodicom iz Turske koja se decenijama bavi time - kaže naš izvor blizak Mihajlovićevoj.

foto: Beta

Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih finansija kaže za Kurir da je sama činjenica da je ovakav biznis započeo nevenčani suprug Zorane Mihajlović, koja je bila višegodišnji javni funkcioner, dovoljan signal za državne organe da istraže poreklo kapitala.

- Naročito zato što je reč o Zorani Mihajlović, koja je dugo godina bila ministar i za čije ime su se vezivale brojne afere. Najzanimljivije je ovde što je to čovek koji je u bračnoj vezi s dojučerašnjom javnom funkcionerkom i to je samo po sebi osnov za svaku instituciju da reaguje i to istraži. Nisam se bavio tim čovekom, nisam upućen u to koliko je novca zarađivao, čime se bavio, ali ne postoji nikakva prepreka da se državni organi ne pozabave time, poreklom i njenog i njegovog novca, i onda bi mnogo toga bilo jasnije. Kad je veliki novac u pitanju i kad je reč o licima koja su povezana s javnim funkcionerima, uvek je u pitanju volja države da se bavi tim stvarima, da se utvrdi kako je taj novac dospeo u tokove, da li je legalan, nelegalan, zarađen pošteno, ukraden - kaže Dobrašinović.

Zorana Mihajlović potvrdila je naša saznanja, a na pitanje da li ona nosi taj nakit, kaže:

- Nisam baš u mogućnosti da kupim taj nakit, ali uživam da ga gledam. Moj partner je direktor firme Valadier koja je 25 odsto u vlasništvu turskog državljanina, a 75 odsto strane, kiparske kompanije. Sve takođe stoji na sajtu APR. Ali hvala što se brinete.

foto: Kurir