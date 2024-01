OD VAŠINGTONA ZAVISI DA LI ĆE PRIŠTINA ISPUNITI OBAVEZE Graovac: Čini mi se da postoji volja da se Kurti natera na saradnju!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ukazao je u razgovoru s Miroslavom Lajčakom, specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana, da je neophodno formiranje Zajednice srpskih opština, kao i hitno održavanje izbora na Kosovu i Metohiji.

foto: Beta/Miloš Miškov

Međutim, Srđan Graovac iz Centra za društvenu stabilnost, ocenjuje za Kurir ocenjuje da u Vašingtonu sedi onaj koji može da utiče na Prištinu, odnosno kosovskog premijera Aljbina Kurtija, a ne u Evropi!

- Odatle može ići odlučujući pritisak na Prištinu da ispuni svoje obaveze. No, čini mi se da postoji volja zapadnog faktora da se Priština navede na saradnju, ali će mnogo toga zavisiti i od same odlučnosti Kurtija. Naime, ako pritisak bude odlučan i ultimativno se bude zahtevalo da ispuni obaveze, on će ih ispuniti, ali ako zaključi da ima prostora da izvrda i da i dalje zateže, on će to i nastaviti - smatra Graovac.

Aljbin Kurti foto: screenshot Video Plus

On veruje da će Kurti pokušavati da maksimalno oteže sa sprovođenjem obaveza.

- Mislim da će, pre svega, odlagati sprovođenje izbora na severu, a pogotovo formiranje Zajednice srpskih opština. Čak mi se čini da ni po cenu gubitka vlasti nije spreman da to prihvati - zaključio je Srđan Graovac za Kurir.